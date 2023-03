De 12 beste ERC-20-tokens å kjøpe i 2023

Alice er en reporter for Invezz, som dekker valuta- og kryptovalutamarkeder over hele verden. Hun startet med å handle… Les mer

ERC-20 krypto-tokens er de mest utbredte på kryptomarkedene, og mange av de mest populære kryptovalutaene er for tiden tilgjengelige som ERC-20-tokens.

I årene siden UniSwap (UNI) og Maker (MKR) tok av, har ERC-20-tokens fått et formidabelt omdømme som de mest pålitelige blokkjede-baserte myntene, og står for over 10 % av den totale verdien av kryptomarkedet.

Hva er ERC-20 tokens?

ERC-20 er token-standarden for å lage tokens ved hjelp av Ethereum-blokkjeden. Ethereum er fortsatt verdens suverent mest dominerende blockchain-leverandør. ERC-20-tokens er allsidige og robuste tokens og støttet av det pulserende og stadig voksende Ethereum-fellesskapet.

ERC-20-tokens gjør det mulig å bruke smart kontrakt-aktiverte mynter på tvers av Ethereum-nettverk for å utvikle, validere og vedlikeholde prosjekter på tvers av desentraliserte applikasjoner, DeFi-, GameFi- og DEXs-applikasjoner. Allsidigheten som er knyttet til ERC-20 smart kontrakt-tokens som er opprettet, gjør at de kan brukes som bruksmynter, utvekslingsmidler, styringsmynter eller sikkerhets-tokens for Ethereum-hostede løsninger.

Her er 12 av de beste ERC-20-tokenene å investere i 2023

· AltSignals (ASI)

· Metacade (MCADE)

· MakerDAO (MKR)

· UniSwap (UNI)

· The Sandbox (SAND)

· Chainlink (LINK)

· ApeCoin (APE)

· Decentraland (MANA)

· Aave (AAVE)

· Quint (QUINT)

· Metropoly (METRO)

· MetaBlaze (MBLZ)

AltSignals (ASI) – Tilføyelsen av ActualizeAI driver ASIs presale fremover.

Hva er AltSignals?

AltSignals er en veletablert og svært vellykket trading-plattform som har levert lønnsomme handelsstrategier til sitt stadig voksende fellesskap, på mer enn 50 000 medlemmer, siden 2017. AltSignals har nylig lansert sitt opprinnelige ASI-token for å bidra til å optimalisere det enestående AltAlgo™ trading-verktøyet ved hjelp av ActualizeAI. Denne nye trading-stacken frigjør kraften til de nyeste banebrytende teknologiene for kunstig intelligens (AI).

ActualizeAI kombinerer maskinlæring, naturlig språkbehandling (NLP) og prediktiv modellering som bruker historiske trender for å skanne markeder 24/7, til å gi den mest oppdaterte trading-informasjonen og analysere flere prisindikatorer enn et menneske kunne gjort. ActualizeAI er drevet av kunstig intelligens og lærer underveis, og raffinerer og forbedrer stadig mer nøyaktige handelssignaler over tid.

I tillegg til tilgang til ActualizeAI-signaler, tillater ASI-token innehavere å bli med i AI Members Club, som tilbyr enda større fordeler. Disse inkluderer for eksempel tilgang til de mest spennende og lukrative presale av tokens og inngang til trading-turneringer der deltakerne kan tjene store kryptobelønninger.

Klubbmedlemmer og ASI-myntholdere kan også få tilgang til noe av det beste utdanningsmaterialet for kryptotrading for å hjelpe dem gjennom den til tider svært risikable prosessen med kryptoinvestering. I tillegg er coaching tilgjengelig for tradere uansett nivå, noe som hjelper alle i AltSignals-fellesskapet med å maksimere lønnsomheten deres.

Hvorfor bør du vurdere å investere i ASI?

ASI er et nytt token som tilbyr all den sikkerheten du forventer av en Ethereum-basert mynt. Den sanne verdien av ASI frigjøres av plattformens banebrytende bruk av AI-teknologier i kombinasjon med kraften til Ethereum-blockchain for å bli en banebrytende standard for å adoptere AI i blockchain-sektoren.

Tokenets presale ble lansert 1. mars og får stadig mer fart, og har allerede samlet inn $112k på bare 1 dag etter at beta-runden åpnet. Prisen på ASI er $ 0.012 i beta-runden, som kun vil vare i en kort periode før prisstigningen begynner, og til slutt føre til en token-pris på $ 0.02274 innen den syvende og siste runden.

Det spennende potensialet og de enorme mulighetene som er åpne for AltSignals når den virkelige kapasiteten til AI blir synlig i de kommende månedene, gjør ASI til et spennende ERC-20-token å kjøpe i 2023.

Metacade (MCADE) – ny banebrytende GameFi-mynt med en lovende fremtid

Hva er Metacade?

Metacades splitter nye Ethereum blokkjede-baserte virtuelle gaming-arkade vil tilby spillere og kryptofans det største utvalget av play-to-earn-spill (P2E) på et enkelt Web3-sted. Det regnes allerede som en av de mest spennende GameFi-utviklingene takket være Metacades avhengighetsskapende spillopplevelser og uovertrufne muligheter for spillere til å tjene en passiv inntekt.

Disse mulighetene strekker seg langt utover den vanlige P2E-kapasiteten som andre GameFi-titler tilbyr. Faktisk skiller hele tilbudet til Metacade seg ut fra resten i krypto-gamingsektoren. Som en plattform med flere spill er Metacade ikke avhengig av et enkelt spill eller repeterende spillopplevelse for å prøve å tiltrekke seg fans. I tillegg kan Metacades fellesskap tjene kryptobelønninger gjennom en rekke andre kanaler.

Disse inkluderer Create2Earn-ordningen, som belønner brukere for å legge ut sosialt innhold som spillanmeldelser eller bidrag til live-chatter og forums. Og plattformens staking-protokoll kalt Compete2Earn, der brukere får tilgang til online turneringer mot å satse sine egne MCADE-tokens.

Parallelt med at MCADE-fellesskapet oppnår belønninger, vil Metacade også oppmuntre til utvikling av neste generasjons P2E-titler gjennom Metagrants-ordningen. Utviklere sender inn sine ideer til nye spill til en pool, som innehaverne av MCADE-tokens kan stemme på. Ideene med flest stemmer går i produksjon med finansiering fra krypto for å støtte prosjektene.

Støtten til utviklere vil knyttes til plattformens Work2Earn-ordning, som vil åpne opp for jobbmuligheter innen Web3– i tillegg til spillejobber og betalte roller innen betatesting – for MCADE-fellesskapet, inkludert de utviklerne som nettopp har skapt den nye, populære P2E-spilltittelen.

Hvorfor bør du vurdere å investere i MCADE?

MCADEs presale ble nylig lansert og fanget interessen til fellesskapet innen kryptoinvestering, og samlet inn $14.7m millioner på kort tid. Den hastigheten som MCADE har solgt, gjenspeiler det enorme potensialet som er innbakt i MCADE-token av det omfattende verktøyet i Metacade-økosystemet.

MCADE ligger for øyeblikket på $0.02 i sluttfasen av sitt presale, etter å ha startet i beta-presale-fasen på $ 0.008. Prisen vil stige etter hvert som dens presale utvikler seg til $ 0.02. Dette etterlater en begrenset tid for investorer å få tak i dette populære ERC-20-tokenet til best mulig pris.

MakerDAO (MKR) – Ledende ERC-20-mynt for DeFI-utlån og lån

Markedsverdi: $ 764.1 millioner

Hva er MakerDAO?

MakerDAO er en DeFi-plattform designet for å desentralisere opplevelsen av utlån og lån, uten det tradisjonelle behovet for et sentralt finansielt organ som kontrollerer transaksjonen, for eksempel banker. MakerDAO bruker Ethereum-smarte kontrakter for å legge til rette for lån og administrere hele mekanikken og detaljene i lånet, for eksempel renter, vilkår for tilbakebetalinger og marginer.

Lån kan utstedes ved hjelp av DAI, en ERC-20 «stablecoin» som er nært knyttet til en sentral valuta og støttet av likviditetsleverandører. Ved å benytte DAI som valuta for lån tilbys kundene beskyttelse mot volatiliteten som kryptomarkedene kan oppleve.

Hvorfor bør du investere i MKR?

In addition, MKR is designed to balance the supply of DAI. When the price of DAI increases, MKR is burned to create new DAI, thus lowering the supply of MKR. Therefore, the more popular and successful MakerDAO is as a lending platform, the more valuable MKR becomes.

MKR er en utmerket ERC-20-tokeninvestering, takket være dens solide røtter i DeFi-rommet. Den er den opprinnelige ERC-20-mynten og har bygget opp et enestående omdømme de siste årene, og gir sine innehavere utmerket avkastning ettersom den tilbyr desentraliserte økonomiske alternativer.

UniSwap (UNI) – den største Ethereum-baserte kryptobørsen

Markedsverdi: $ 4.2 milliarder

Hva er UniSwap?

Uniswap er den største Ethereum-baserte desentraliserte børsen (DEX). Siden den drives på Ethereum, kan tradere bruke UniSwaps plattform til å handle og utveksle ethvert ERC-20-token og andre tokens som er kompatible med ERC-20-standarden.

I likhet med MakerDAO, var UniSwap tidlig ute med å ta i bruk Ethereum blokkjede-standarden og etablerte seg raskt som en av de største plattformene på Ethereum. Dette i tillegg til å bidra til å øke likviditeten til ERC-20-tokens ved å skape en solid og pålitelig plattform for å fremme utlån og lån.

Denne likviditets-skapningen, som er med på å skape den verdien trading tilfører DeFi-sfæren, skiller den fra andre kryptobørser, som kun eksisterer for å legge til rette for kryptotransaksjoner.

Hvorfor bør du vurdere å investere i UNI?

UniSwap var en av de første plattformene som ble bygget på Ethereum, men til tross for dette ble ikke det opprinnelige tokenet lansert før i 2020. UNI-tokens er først og fremst et governance-token, og har lagt til rentabilitet-potensial til governance-elementet. Dette skaper tokens som gjør det mulig for rettighetshaverne å være med på å utforme plattformens retning, noe som utgjør en ekstremt overbevisende salgspitch for potensielle investorer.

UNI kom, som de fleste andre, ikke uskadd gjennom markedskrakket i 2022, og tapte betydelig verdi da store navn som FTX gikk konkurs. UNI beholdt imidlertid en viss verdi takket være sin unike desentraliserte natur, som ikke krever at investorer gir fra seg nøklene til midlene sine når de foretar utvekslinger, noe som øker den økonomiske sikkerheten. Dette gir ytterligere forsikring til investorer som tidligere kunne ha stått i fare for å tape penger når markedet begynner å falle. Dette gjør UNI til en utmerket langsiktig investeringsmulighet.

The Sandbox (SAND) – 3D-aktiverte digitale eiendomsmeglere

Markedsverdi: $ 783.5 millioner

Hva er The Sandbox?

The Sandbox er en digital 3D-verden som er hostet på Ethereums blokkjede der digitale eiendomstomter kjøpes, selges og handles sammen med NFT-pregede virtuelle eiendeler. Når en bruker har kjøpt en tomt, kan de bygge hva de vil på dem for å oppnå profitt på tomtene sine og tjene passive inntekter. Bruksområder for digitale tomter i The Sandbox strekker seg fra digitale kunstgallerier til virtuelle fornøyelsesparker.

Inntektspotensialet på The Sandbox låses opp via plattformens uovertrufne P2E-metaverse-mekanisme, med den overordnede appellen til brukerne er de enorme bruksområdene for digitale tomter. Uavhengig av den enkeltes erfaring med koding, kan plattformens brukervennlige og innovative plug-and-play-verktøy brukes til å designe og skape unike opplevelser, NFT-eiendeler og avatarer.

Ethereum-kjeden gir The Sandbox enestående sikkerhet og ultra-pålitelig operabilitet, slik at plattformen kan gi en utmerket brukeropplevelse, med enestående animasjoner og 3D-modeller. Gjennom dette bygger den en fullstendig oppslukende virtuell virkelighet-metaverse som folk kan utforske fra varmen og komforten fra deres eget hjem.

Hvorfor bør du vurdere å investere i The Sandbox?

Det opprinnelige SAND-tokenet er et ERC-20-token som åpner for all aktivitet i metaversen, fra å legge til rette for kjøp av tomter til å være byttemiddel for alle transaksjoner og handler på plattformens markedsplass.

I tillegg til det utmerkede verktøyet som er integrert i The Sandbox, gir SAND-mynten også adgang til stemmerett ved styringsavgjørelser og The Sandboxs kurs videre som en fullt fungerende DAO. Til slutt er SAND-tokens et proof-of-stake-krypto som muliggjør passiv inntekt.

Interessen for metaverset og de omfattende bruksområdene som virtuelle verdener byr på, er fortsatt i sin spede begynnelse. Dette betyr at The Sandbox vil tjene på denne interessen etter hvert som den vokser. Flere store navn innen sport, mote, musikk og populærkulturer, som skateboardlegenden Tony Hawk, hiphop-stjernen Snoop Dogg, plateselskapet Warner Music og sosialisten Paris Hilton, har alle egne tomter på plattformen. Denne pakken gjør SAND til en av de beste ERC-20-tokens i 2023.

Chainlink (LINK) – bruk av off-chain-data for å styrke sikkerheten ved smart kontrakter

Markedsverdi: $ 3.2 milliarder

Hva er Chainlink?

Chainlink ble lansert i 2017 som en plattform hvor blokkjeder kan få tilgang til data som holdes utenfor kjeden, for eksempel betalingsmetoder, gjennom et desentralisert Oracle-nettverk for å bli den dominerende delen av en digital on-chain-avtale.

Dette forklarer Chainlinks USP i et nøtteskall. Ved å integrere informasjon utenfor kjeden i sine egne blokkjede-smarte kontrakter, kan Chainlink gi desentralisert tilgang til alle nettverksbrukere, inkludert et stort open source-fellesskap av utviklere av smarte kontrakter, node-operatører, forskere, sikkerhetsrevisorer og dataleverandører.

Det er etablert flere partnerskap mellom Chainlink-nettverket og open-source aktører, som Brave New Coin og Huobi. Disse gir brukerne tilgang til dataene de trenger for å gjennomføre sikker, transparent validering av smart kontrakter, og gjør det mulig for dataleverandørene å tjene penger på informasjonen de besitter.

Hvorfor bør du investere i LINK?

LINK er et Ethereum-basert token som driver de fleste kritiske nettverksoperasjonene, fra å betale dataleverandører for informasjonen som kreves for å holde plattformen i gang, til å være betalingsmiddel for node-validatorer som trenger tilgang til denne informasjonen.

Bruk av off-chain data for å forbedre blokkjede-transaksjoner vil sannsynligvis vokse betydelig i de kommende månedene og årene, noe som gjør Chainlinks protokoll stadig mer uunnværlig. Denne markedsledende funksjonen har allerede gitt Chainlink en sterk posisjon.

Med et begrenset totalt antall på 1 milliard LINK-tokens, vil prisen presses oppover etter hvert som den høye etterspørselen etter LINK øker og tilbudet reduseres. Dette gjør det til et av de beste Ethereum-tokens å vurdere for investorer i år.

ApeCoin (APE) – meme-mynt med design på metaverset

Markedsverdi: $ 1.4 milliarder

Hva er ApeCoin?

ApeCoin er en av de ledende ERC-20 meme-myntene som er knyttet til det velkjente og ettertraktede Bored Ape Yacht Club (BAYC)-fellesskapet. Opprinnelig lansert av Yuga Labs i 2022, tok interessen for BAYC og ApeCoin fart, og etablerte seg raskt som en av kryptomarkedets ledende meme-aktiva. En nylig fundraising-kampanje samlet inn $ 320 millioner, noe som gjorde det mulig for innehavere av APE-mynter å kjøpe Otherdeed-tomter i Otherside-metaversen.

Otherwise er et metaverse-spill som vil utvikle seg til et av de største Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) på blokkjeden. Dette vil bringe Web3-spill til et fengslet publikum når metaversen bygger seg inn i BAYC-økosystemet. Dette vil legge til seriøse nivåer av bruksverdi til den opprinnelige APE-mynten.

Hvorfor bør du vurdere å investere i APE?

ApeCoin fanget raskt interessen til NFT-kryptosamlere, og tilbød medlemskap i den ettertraktede BAYC og dens mer stillferdige søsken, Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Disse to eksklusive NFT-klubbene sendte APE-støttede NFT-er til toppen av de fleste investorers lister over ønskelige samleobjekter, og presset verdien voldsomt opp.

Plattformens overgang til metaverse-gaming ser ut til å øke eksklusiviteten til merkevaren ApeCoin, og skyver varesalget gjennom taket mens den fortsetter å spille en massiv rolle i utviklingen av et desentralisert Web3. Selv om APEs markedsverdi allerede er høy for en meme-mynt, gir denne overgangen til metaverse-sektoren rikelig med takhøyde for å vokse videre.

Nå som nytten av APE vokser for å matche styringen som tilbys som en del av DAO, kan du forvente å se verdien av APE stige etter hvert som metaverse-potensialet realiseres fullt ut.

Decentraland (MANA) – ERC-20-aktivert metaverse coin

Markedsverdi: $ 950.5 millioner

Hva er Decentraland?

Decentraland ble lansert i 2018 og etablerte seg raskt som en banebrytende pioner i den digitale eiendomssektoren. Det virtuelle universet fungerer på samme måte som The Sandbox ved å la brukerne tjene penger på tomtene sine ved å skape opplevelser som de kan belaste andre brukere når de benytter seg av dem. MANA er bygget på Ethereum-blokkjeden og er nå en av de mest verdifulle ERC-20-tokens på markedet.

Enkeltpersoner bruker det opprinnelige MANA-tokenet til å kjøpe digital eiendom i form av LAND-tokens, som de deretter kan selge, bygge videre på eller beholde og legge til ved å kjøpe andre LAND-tokens for å bygge et ESTATE.

Til dags dato har flere ulike og unike bruksområder blitt realisert i Decentraland, fra virtuelle utstillinger, spillopplevelser og noen av de mest avanserte interaktive begivenhetene, som virtuelle konserter og festivaler. Disse funksjonene skiller Decentraland ut som den kanskje mest avanserte metaverse-plattformen på markedet, og det har tiltrukket seg en utrolig mangfoldig og dedikert brukerbase.

Hvorfor bør du vurdere å investere i MANA?

MANA er allerede et veletablert ERC-20 krypto-token som er allment tilgjengelig på de fleste anerkjente kryptobørsene. Til tross for Decentralands markedsledende status som en tilrettelegger for virtuelle verdener, nekter selskapet å stå stille. Det fortsetter å utvikle nye funksjoner for å holde seg i tet og utvikle seg for å møte brukernes behov.

Som et resultat blir MANA et mer verdifullt nyttetoken og en utmerket governance-mynt ved å gi innehavere tilgang til stemmerett på beslutninger om plattformstyring og kurs. Etter hvert som flere bedrifter oppdager de rike mulighetene metaverset tilbyr, er Decentraland i en førsteklasses posisjon for å ta ledelsen i revolusjonen og presse nytenkning til stadig nye nivåer. Dette spennende prospektet gjør MANA til en av de beste Ethereum-myntene å kjøpe i 2023.

Aave (AAVE) – DeFi protokoll for utlån og lån

Markedsverdi: $ 964.4 millioner

Hva er Aave?

Aave er en desentralisert finansprotokoll som gjør det mulig for brukere å låne krypto uten å trenge et mellomledd som for eksempel en bank eller et låneselskap. Långivere tjener renter ved å sette inn digitale eiendeler i likviditets-pooler som låntakere kan bruke til å ta opp et flash-lån ved å bruke kryptobeholdningen som sikkerhet for lånet.

Da DeFI-markedet begynte å bli mettet i løpet av sommeren 2020, måtte Aave utvikle noen unike funksjoner for å holde seg forut for konkurrentene. Flash-lån er et av plattformens flaggskip, og blir fakturert som de første usikrede lånene i DeFi-området. Selv om dette nærmest høres for godt ut til å være sant, må disse lånene tilbakebetales innen samme transaksjon.

Et annet stort pluss med Aave er at lånetakerne kan variere mellom faste og variable renter. Dette er nyttig i tider med volatilitet, der faste renter gir en viss sikkerhet for beløpet som skal tilbakebetales, mens variable renter gir mulighet til å dra nytte av lavere kostnader før de faste rentene endres.

Hvorfor bør du vurdere å investere i Aave?

I tillegg til den utmerkede fleksibiliteten som tilbys av Aaves DeFi-utlånsprodukter, inkludert muligheten til å låne og låne ut mer enn 20 ulike kryptovalutaer, åpner plattformens opprinnelige AAVE-mynt flere muligheter for tokenholdere.

Blant fordelene finner vi vissheten om at ERC-20-mynten vil gi stabilitet og sikkerhet, innehavere kan få tilgang til reduserte transaksjonsgebyrer og gode nytteverdier, samt at AAVE fungerer som et governance-token som gir innehaverne en stemme når det gjelder å bestemme plattformens kurs.

Quint (QUINT) – ERC-20 staking-token med fordeler i den virkelige verden

Markedsverdi: $ 973.1 millioner

Hva er Quint?

Quint er et nytt ERC-20-token designet for å samle de rike fordelene ved passiv inntekt som blir opptjent ved token-staking og håndgripelige fordeler for et nytt publikum av potensielle investorer. Ved å forbinde virkeligheten med metaverset, driver Quint super-staking-pools som gir den vanlige årlige avkastningen knyttet til mynt-staking samtidig som de låser opp livsstils-belønninger gjennom NFT-er direkte deponert i brukerens lommebøker.

Plattformens NFT-markedsplass leverer ikke-fungible tokens i digitale tokenrammer. Quint er også vert for flere andre funksjoner, inkludert Quint Shop, en Metaverse Arts Club, og planlegger å satse på blokkjede-gaming. Andre planer inkluderer eiendomsutviklere i det virkelige liv der innehavere av Quint-mynter kan kreve delvis eierskap, og tjene passiv inntekt gjennom en del av husleiene som betales direkte til QUINT før distribusjon.

Mens tokenet hovedsakelig fokuserer på NFT-er og det samlede staking-konseptet, tar Quint sikte på å viske ut linjene mellom virtuelle belønninger og fordeler i den virkelige verden ved å legge til håndgripelige, ekte samleobjekter i sin egen statskasse for å distribuere blant fellesskapets coin-stakers.

Hvorfor bør du vurdere å investere i QUINT?

Quints unike syn på token-innsats skiller den ut som en krypto-staking-mynt. Brukere kan delta i to ulike typer pools: Luxury Raffle Pool og Quintessential Pool.

Luxury Raffle Pool tilbyr QUINT-tokenspillere sjansen til å vinne luksuspremier i en loddtrekning i slutten av staking-perioden; disse inkluderer luksusferier, supercar-opplevelser og spennende gavekort. Dette kommer i tillegg til standard kryptoavkastning.

Medlemmer som velger å satse i Quintessential Pool vil imidlertid motta belønninger sammen med en høyere avkastning, enn de som er tilgjengelige på standard staking-pools innenfor plattformens økosystem. Denne nye tilnærmingen til coin-staking kan gjøre QUINT til et spennende tilskudd til enhver kryptoportefølje.

Metropoly (METRO) – eiendoms-mynt med potensial for krypto-inntjening

Markedspris: I presale

Hva er Metropoly?

Metropoly er et nytt ERC-20-token som hjelper innehavere av det opprinnelige METRO-tokenet med å investere i eiendommer uten kostbare nedbetalinger. NFT-markedet skiller seg fra andre kryptovalutaer; bricks-and-mortar støtter hver NFT.

Investorer kan bruke sine METRO-tokens til å kjøpe en andel i en eiendom for minimum $ 100, og fjerner behovet for lange lånesøknader i bankene, kostbare advokatgebyrer og den tiden som brukes på å finne den ideelle eiendommen. I stedet for å bruke måneder på å kjøpe eiendom, kan innehavere av mynter investere på mindre enn 20 sekunder.

Så snart en investor har investert i en eiendom, begynner de å tjene passive inntekter via leie fra leietakere og verdiøkning på eiendommen over tid. Hver eiendom administreres fullt ut av Metropolys team av eksperter, slik at investorene slipper de tradisjonelle utleierelaterte bekymringene.

Hvorfor bør du vurdere å investere i METRO?

Metropoly forsøker å disrupte eiendomssektoren ved å bringe eiendomstransaksjoner inn i blokkjeden, demokratisere prosessen og åpne eiendomsmarkedet for et helt nytt massepublikum.

Plattformens Ethereum smart kontrakts-kode er fullstendig SolidProof-godkjent, mens CertiK har verifisert teamets identitet, noe som gir Metropolys investorer trygghet om at investeringen deres er trygg. Plattformens nye måte å investere i eiendom på gjør den til en av de beste ERC-20-tokens som er tilgjengelige i presale i dag.

Metablaze (MBLZ) – metavers GameFi-tittel med en fortelling med åpen slutt

Markedsverdi: I presale

Hva er Metablaze?

Metablaze er et nytt blokkjede-spill som bruker en ny P2E-motor. De fleste GameFi-titler betaler kryptobelønninger i plattformens opprinnelige mynt eller stablecoin. Metablaze skiller seg ut ved å gi spillere muligheten til å bli belønnet i andre digitale eiendeler, som Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og Solana (SOL).

Spillet inneholder NFT-goblins og har to faser. MetaMiniez-minispillet er et tidsbegrenset strategispill der spillerne satser tokens for å forbedre gruverigger i et empire-building storytelling-metaverse kalt Galaxia Blue.

Den andre fasen innebærer en omfattende storytelling-motor designet for å gi Galaxia Blue en enestående fortelling, bakgrunnshistorie og en åpen slutt, som spillerne vil bidra til å utvikle gjennom det massive RPG-elementet, som introduserer eventyr og heroisme, ondskap og kjærlighet.

Hvorfor bør du investere i MBLZ?

Teamet bak Metablaze har gjort hjemmeleksene sine og sendt inn sitt doxxed-team for CertiK-verifisering, som har blitt validert. Dette har forsikret tidlige investorer om at teamet vet hva de driver med.

De omfattende, open-world, åpen-slutt mulighetene som tilbys av Metablaze’s online RPG-plattform utgjør det spennende potensialet for MBLZ-token og gjør det til et meget overbevisende alternativ som en ERC-20-mynt for investorer.

Hvorfor investere i ERC-20-tokens?

ERC-20-tokens kan sees på som en god investering fordi disse tokenene bruker et allerede eksisterende nettverk, et av de beste som finnes, nemlig Ethereum. Med smart kontrakt-aktiverte tokens er sikkerheten innebygd. Dette betyr at jo flere tokens det er, desto større etterspørsel og desto mindre risiko for å bli angrepet.

ERC-20-tokens drar nytte av Ethereums eksisterende infrastruktur i stedet for å kreve at andre tokens egne blokkjeder bygges rundt dem, noe som gjør dem til et tidsbesparende og ressurseffektivt valg for nye mynter.

Konklusjon: Hva er den beste ERC-20-kryptoen å kjøpe akkurat nå?

ERC-20-tokens regnes som gode investeringsmuligheter utenom markedsforholdene i et bjørnemarked. Det beste ERC-20-tokenet å kjøpe akkurat nå er AltSignals ‘ASI-mynt på grunn av plattformens spennende og innovative kombinasjon av AI-teknologi og blokkjeden.

Metacades MCADE-token kommer på en god andreplass, med en plattform som ser ut til å skyve GameFi-utviklingen inn i et nytt domene.

Ofte stilte spørsmål

Er ERC-20 det samme som ETH?

Nei, ERC-20 og ETH er to forskjellige ting. En ERC-20-mynt er en digital valuta som bruker Ethereums blokkjede-teknologi. ETH er derimot den opprinnelige valutaen til hele Ethereum-nettverket, som i motsetning til Bitcoin tilbyr ekstra teknologi, blant annet smarte kontrakter.

Hvor mange ERC-20-tokens finnes det?

ERC-20 er den mest populære formen for kryptotoken. Ifølge Etherscan finnes det mer enn 450 000 ERC-20-tokens, og det opprettes flere hver dag.

Hva betyr ERC-20?

ERC-20 står for “Ethereum Request for Comment 20” og er den standardiserte implementerte koden for fungible tokens opprettet ved hjelp av Ethereum blokkjede-protokollen.

Er ERC-20 kun for Ethereum?

Ja, ERC-20-tokens fungerer kun på Ethereum-blokkjeden

Er XRP et ERC-20-token?

Ja, XRP er en ERC-20-mynt.

Er BEP20 det samme som ERC-20?

BEP20 er den digitale standardmynten for Binance Smart Chain (BSC), tilsvarende ERC-20, men for bruk på BSC.

Er DOGE en ERC-20 token-mynt?

Nei, DOGE er en BEP 20 Binance-mynt som er hostet på BSC.

Er ERC-20 tokens en god investering?

ERC-20-tokens blir ofte sett på som en god investering fordi de bruker den største blokkjede-leverandøren som har et høyt sikkerhetsnivå. Ethereum-baserte tokens tilbyr høy likviditet ettersom de brukes som grunnlag for eksisterende kryptoprosjekter på blokkjeden.

