2022 var et år fra helvete for aksjemarkedsinvestorer.

Risikoaktiva returnerte det verste året siden det store finanskrakket i 2008, da inflasjonen var aggressivt og tvang sentralbanker inn i den raskeste renteøkningen i nyere tid.

Og selv om 2023 har gitt et visst pusterom, ettersom markedet beveger seg til forventningen om at rentene kanskje vil trappes ned raskere enn ellers forventet, slikker investorene fortsatt sine sår, slik var omfanget av tilbaketrekkingen i fjor.

Men ikke alt ble plyndret. Det har vært tilfluktslommer for investorer midt i galskapen. En av disse har vært FTSE 100-indeksen.

Den britiske indeksen er innenfor 4,6 % av sin all-time high, som den traff i februar i år.

Å presentere 2022-resultatet mot et utvalg av andre aksjeindekser fremhever omfanget av dets bedre resultater.

Det var den eneste indeksen som genererte en positiv avkastning for investorer, ettersom stort sett alle andre store aksjeindekser trappet ned massivt, både med hensyn til stram pengepolitikk, men også den russiske krigen i Ukraina, samt langvarige COVID-effekter (spesielt i Kina).

Hvorfor nådde FTSE en all-time high?

Så, hvordan nådde FTSE 100-indeksen rekorden i februar?

Vel, det kan absolutt ikke være ned til ytelsen til den britiske økonomien. I februar spådde IMF at Storbritannia ville være den eneste avanserte økonomien som skulle trekke seg sammen i 2023.

Landet har slitt økonomisk etter Brexit. Jeg skrev et dypdykk om tilstanden til nasjonens situasjon i oktober i fjor, men det har vært en veldig grov omgang for Storbritannia.

Kanskje kan 2022 oppsummeres av den katastrofale 49-dagers regjeringen til statsminister Lizz Truss, som ble tvunget til å gå etter nesten å slå landet konkurs via et skjebnesvangert budsjett. Bank of England gikk til slutt inn som kjøper av siste utvei for å demme opp for en fullstendig pensjonskrise.

Så Storbritannia hadde tre statsministre og to monarker på syv uker, alt mens de kjempet mot en massiv levekostnadskrise – selv i dag holder inflasjonen seg på 10,4 %, opp 30 bps fra forrige måned.

Kort sagt, nei, den britiske økonomien presterer definitivt ikke bra.

Energikrise og råvarepriser gir FTSE 100-gevinster

Mens energikrisen skapte store problemer for økonomien for øvrig, drev velsignelsen for olje- og energiprisene aksjonærprisene nordover – og førte til den sterke avkastningen til FTSE 100.

Oljeselskaper som BP og Shell rapporterte store inntjening, for til tross for det dystre bakteppet bak stigende oljepriser, var lommene til investorene foret som aldri før.

Indeksen har også blitt styrket av råvarer, som har steget kraftig i pris på grunn av forsyningsbegrensninger og overgangen til Kina fra null-COVID til full gjenåpning.

Med fortjeneste som sopp på grunn av disse faktorene, har aksjekursene steget, selv om det virker kontraintuitivt sammenlignet med den trege britiske økonomien.

FTSE 100 mangler også teknologiselskaper. Det kan nesten sees på som boomer av indekser, med mindre Silicon Valley-typer og mer gammeldagse selskaper som olje, gruvedrift, tobakk og banker.

Og det var ingen verre sektor enn tech i fjor, siden området er ekstra følsomt for stigende renter.

Svake pund og multinasjonale inntekter

Så er det spørsmålet om hvor fortjenesten er hentet. Omtrent 75 % av inntektene til FTSE 100-selskaper kommer fra utlandet.

Ikke bare betyr dette at selskapenes utsikter er mindre knyttet til skjebnen til Storbritannia, men de fikk også en enorm velsignelse fra pundet som svekket seg mot euroen så kraftig (USD/GBP).

Selv om det har gått noe tilbake siden oktober, ble pundet for størstedelen av 2022 knust av sin amerikanske motpart.

For å avslutte, sammensetningen av FTSE 100 er ganske unik ved at den er mer følsom for råvarepriser og utenlandske inntekter, noe som betyr at 2022 var en perfekt storm for den da råvareprisene steg og pundet ble svekket.

Den beste måten å betegne dette på er å sammenligne FTSE 100-ytelsen med FTSE 250, som er den andre britiske indeksen, men som består av de 250 beste selskapene etter markedsverdi i stedet for de 100 beste selskapene.

Forskjellen i ytelse mellom de to indeksene var den største siden 80-tallet, med FTSE 250 mer følsom for det britiske selskapet og falt med 19,7 % sammenlignet med 4,7 % gevinst på FTSE 100.

Det var første gang FTSE 100 hadde overgått FTSE 250 siden 2018.