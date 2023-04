Den 24. februar oppdaterte US Office of Information and Regulatory Affairs statusen til den ventende kryptoforordningen, IIJA Act, som vil kreve at kryptomeglerfirmaer sender inn kundetransaksjoner til IRS.

Denne oppdateringen vil ha implikasjoner, og investorer kan være interessert i å vite hvordan den påvirker kryptoskatten deres.

Skatter er imidlertid vanskelige å få med seg, så vi snakket med Miles Fuller, direktør for statlige løsninger hos TaxBit, kryptoskatteselskapet, for å finne ut mer.

Invezz (IZ): Kan du utdype endringene denne nye oppdateringen (6045a) gir rundt rapporteringskrav til meglere?

Miles Fuller (MF): Meglerrapporteringsregelverket under IRC 6045 og 6045A som ble vedtatt i november 2021, vil oppnå noen forskjellige ting.

For det første krever det at meglere av digitale eiendeler gir kundene og skattemyndighetene 1099-skjemaer som viser inntektene og, i de fleste tilfeller, kostnadsgrunnlaget for digitale eiendeler som ble solgt av en kunde i løpet av året.

For det andre, for å lette muligheten for meglere til å rapportere kostnadsgrunnlaget for solgte eiendeler, pålegger den et krav om overføringsoppgave tilsvarende det som er på plass for tradisjonelle verdipapirer. Dette kravet innebærer at dersom en kunde flytter en eiendel fra megler A til megler B, vil megler A fortelle megler B hva kostnadsgrunnlaget var i den overførte eiendelen.

Den nåværende usikkerheten med disse nye reglene er hvordan finansdepartementet definerer digitale eiendelsmeglere. Dette har vært et dvelende spørsmål. Forslag til forskrifter som implementerer hvordan disse reglene skal implementeres, samt hvem som er megler, forventes i nær fremtid.

IZ: Hvilken effekt vil dette ha på kryptoinvestorer, eller industrien for øvrig?

MF: De nye rapporteringsreglene vil være en stor fordel for kryptoinvestorer og en indirekte fordel for bransjen som helhet.

På investornivå vil de nye reglene gjøre skatterapporteringen vesentlig enklere. Historisk har skattespesifikk informasjon for digitale eiendeler vært svært vanskelig å få tak i. Mange børser ga transaksjonsdata, men disse dataene var ikke alltid fullstendige eller vanskelige å tolke for skatteformål.

Ved å innføre de nye rapporteringsreglene vil individuelle investorer motta skattespesifikk informasjon om sine transaksjoner. Denne informasjonen vil gjøre skatterapportering mye enklere.

På bransjenivå vil de nye reglene legge en byrde på enheter som faller inn under definisjonen av digital eiendelsmegler. Disse meglerne må nå gi informasjon som de tidligere ikke trengte å oppgi.

Selv om reglene påfører meglerne en byrde, vil de nye reglene trolig komme meglerne til gode på sikt. Etter hvert som digitale eiendeler blir mer mainstream, vil regulatorisk tilsyn (utover skatt) fortsette å vokse.

De nye skatterapporteringsreglene beveger bransjen mot mer standardiserte og enkle å tolke data. Dette grepet vil gjøre andre regulatoriske krav lettere å møte, og kommer industrien til gode på lang sikt.

IZ: Tror du amerikansk skattelovgivning har utviklet seg tilstrekkelig til dette punktet i den digitale aktivaøkonomien, eller tror du den fortsatt mangler mye klarhet? Vil du se noe endret?

MF: Skattelovgivningen har egentlig ikke utviklet seg på det digitale aktivaområdet annet enn vedtakelsen av regler som krever informasjonsrapportering fra digitale aktivameglere. Disse reglene er ennå ikke implementert da bransjen venter på at finansdepartementet skal foreslå forskrifter.

Når det er sagt, behandles digitale eiendeler som eiendom under skatteloven, som gir mye innsikt i skattebehandlingen for digitale eiendeler, men det er definitivt fortsatt hull.

Distribuert reskontroteknologi gir opphav til nye og unike økonomiske ordninger som ikke passer helt inn i skatteloven, noe som betyr at beslutningstakere fortsatt må gå inn og bestemme hva den riktige skattebehandlingen skal være.

Treasury Department ga nylig ut sin forklaring på inntektsforslagene i Biden-administrasjonens budsjettplan for neste regnskapsår. Disse forslagene berørte noen digitale aktivaposter som er rettet mot å fylle noen av disse hullene og bringe digital formuesskattebehandling tydeligere på linje med andre finansielle instrumenter.

Den inkluderte også forslag som ville lette USAs mulighet til å samarbeide med traktatpartnere om å dele informasjon om digitale eiendeler, noe som sannsynligvis er en fordel gitt økosystemets internasjonale operasjoner.

IZ: Hvordan er USAs kryptoskattelovgivning sammenlignet med andre land? Vil du beskrive det som skattevennlig?

MF: Det kommer veldig an på. I USA beskattes digitale eiendeler på samme måte som alle andre eiendommer, så det er egentlig ikke et forsøk fra myndighetene på å behandle dem mer eller mindre gunstig enn andre typer eiendom.

Andre land har en lignende tilnærming. Men det er noen land som gjør en målrettet innsats for å behandle digitale eiendeler gunstigere for skatteformål eller mindre gunstig.

Til syvende og sist er USA sannsynligvis i midten, og bruker en tilnærming som er rettet mot å tilpasse skattebehandlingen av digitale eiendeler for å være i samsvar med andre lignende typer eiendom.

IZ: Har du noen anelse om hvor stor prosentandel av amerikanske kryptobrukere som unngår å betale skatt?

MF: Det har vært vår erfaring at det handler mindre om at folk prøver å unngå skatt, og at ett element som forårsaker skattefeil i det digitale aktivaområdet ganske enkelt er de administrative vanskelighetene med å inngi skatter nøyaktig.

For øyeblikket er dataene som er tilgjengelige for enkeltpersoner for bruk ved innlevering av skatter ofte vanskelige å tolke og noen ganger ikke fullstendige. Dette gjør det veldig vanskelig å faktisk levere selvangivelsen nøyaktig.

Det er det vi i TaxBit jobber med å løse – i første omgang gjennom programvare rettet mot individuelle skattebetalere, men nå med programvare rettet mot børser og plattformer slik at de kan gi sine kunder bedre og lettere å forstå informasjon.

IZ: Tror du det vil være flere endringer fremover til krypto i skatt, spesielt i lys av den nylige reguleringsreduksjonen vi har sett (som BUSD-nedleggelse og flere SEC-straff på store firmaer)?

MF: Vi tror at det vil fortsette å være en utvikling i skattebehandlingen av digitale eiendeler. Ettersom kongressen fortsetter å få en bedre forståelse av økosystemet og hvor vanskelighetene er, vil den sannsynligvis ta skritt for å avgrense skattebehandlingen på en eller annen måte.