Europa har hatt et tøft år. Men det blir bedre, om enn forsiktig.

Stoxx 600-indeksen, som dekker 90 % av markedsverdien til det europeiske aksjemarkedet, er nesten 20 % lavere enn det laveste i september i fjor. Det er nå bare 6 % av merket det åpnet 2022 på, mer eller mindre markedstoppen.

2022 brakte stygge tap for investorer da regionen ble rammet på flere fronter. Russland invaderte Ukraina i februar 2022, utløste en energikrise og forverret en allerede gryende inflasjonsspiral.

ECB gikk over til en stram pengepolitikk, tvunget til å heve renten for å styre inflasjonen. Dette sugde selvfølgelig likviditet ut av økonomien og prisene raserte som et resultat, Stoxx 600 mistet 22 % av verdien i de første ni månedene av år.

Inflasjonen avtar og europeiske aksjer stiger

Men etter ni måneder med smerte begynte markedene å ta seg opp i fjerde kvartal av 2022. Ikke ved en tilfeldighet falt dette sammen med inflasjonen som toppet seg og optimismen om at stigningssyklusen kanskje ikke vil vedvare så lenge som tidligere forventet.

Eurosonens inflasjon toppet seg på 10,6 % i oktober og har gått ned siden.

Det siste kvartalet har imidlertid kastet et stykke på vei. Renteøkninger kan angripe inflasjonen, men det kommer ikke uten kostnader. Dette er økonomisk teori 101, og verden visste at det var en mulighet.

Den muligheten ble en realitet forrige måned, da ting begynte å gå i stykker. Nærmere bestemt banksektoren, som vaklet etter at Silicon Valley Bank kollapset i USA. Smitten ble importert over Atlanterhavet via Credit Suisse, som ble tvunget inn i et hagleekteskap med den sveitsiske andre banken UBS.

“Sentralbanker er fanget mellom stein og hard”, sa Morningstar-analytikere i sin rapport for Europe Equity Market Outlook i Q2 2023.

“Nylige data i Storbritannia (viser) at inflasjonen er på vei opp igjen, og tvinger sentralbanker til å akseptere et visst nivå av sikkerhetsskader i form av forretningssvikt, for å nå målet om å bringe inflasjonen under kontroll.”

Dette ble demonstrert av den europeiske sentralbankens 50 basispunkters oppgang 16. mars”, la de til.

Det oppsummerer problemet sentralbanker står overfor for tiden. I sannhet har det en gang de har stått overfor hele året: å ta den linjen mellom renteøkninger nok til å redusere inflasjonen, men ikke så mye at en resesjon utløses.

Den ettertraktede «myke landingen» er fortsatt målet, men med så høy inflasjon som den har vært siden 1970-tallet, er det en stor utfordring. Og for de som er positive over at inflasjonsdyret har blitt drept, la oss ikke glemme at i USA på 70-tallet falt inflasjonen tre ganger før den økte enda høyere – en fortelling om forsiktighet for både politikere og investorer.

Hva skjer videre for aksjemarkedet i Europa?

Men mens 70-tallet presenteres som en interessant sammenligning, er verden et annet sted i dag enn det var for 50 år siden.

Den gang forlot USAs president Richard Nixon gullstandarden, og utløste den voldsomme inflasjonen som resulterte i at rentene steg til nærmere 20 % (!). Det er langt unna 5%-satsene som USA for tiden henger rundt (og Europa er mye lenger bak).

Så er det også det faktum at verden er på vei ut av en pandemi som låste økonomier som aldri før. Det er virkelig et makroøkonomisk miljø uten sidestykke.

Vi er på et merkelig punkt i markedssyklusen hvor forholdene er langt fra perfekte, vedvarende inflasjon, stigende renter og kontantbegrensede forbrukere, noe som krever at investorer virkelig ser utover kortsiktig og har tro på at økonomien vil bli bedre om 6-9 måneder Michael Field, europeisk aksjestrateg, Morningstar

Sitatet ovenfor fra Field oppsummerer vanskeligheten. Markedene har steget de siste seks månedene på bakgrunn av denne tilliten til at økonomien faktisk vil være bedre om 6-9 måneder. Men om dette vedvarer fremover gjenstår å se.

“Problemet med denne situasjonen er at tilliten som kreves for å holde markedene i gang er prekær, og hendelser som de som skjedde i banksektoren i mars er nok til å vippe vekten mot pessimisme”, Field legger til.

Det er frykten. Men med verden som tilsynelatende kollapser rundt oss, har markedene vært i stand til å holde seg (rimelig) flytende frem til nå. Spørsmålet om billioner dollar er om det kan fortsette…