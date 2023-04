Prisen på Dogecoin økte med mer enn 15 % mandag etter at det ikoniske Shiba Inu-symbolet tok over den utdaterte blå fuglen på toppen av Twitter, men bare for stasjonære brukere. Dogecoin-prisen brøt kort over $0,10-nivået før den ga tilbake noen av gevinstene.

Dogecoin lever nå på Twitter

Twitter-eier Elon Musk tvitret tidligere at det ville være “sickkk” hvis han skulle skaffe seg Twitter og endre den gamle fuglelogoen til en av Shiba Inu-hundene. Flyttingen fant sted på mandag, selv om krypto- og sosiale medier-samfunnet var raske til å legge merke til.

Selvfølgelig er det ingen grunnleggende grunn til at Dogecoin skal stige høyere. Men logobryteren er grunn nok til at meme-mynten samler seg.

Dogecoin kursmål

Den populære kryptoeksperten MMCrypto kommenterte “bare for moro skyld” Dogecoin har en bane for handel nord for $0,20. Han erkjenner at handel med Dogecoin er morsomt, men ingenting investorer bør ta for seriøst. Jeg foreslår at du ser hele videoen nedenfor hvis du virkelig er interessert i å kjøpe Dogecoin.

MMCrypto har faktisk rett. Dogecoin kan doble seg herfra og treffe kursmålet sitt, eller den kan like gjerne falle lavere. Husk at Musk for bare noen dager siden ba en amerikansk dommer om å kaste ut et søksmål på 258 milliarder dollar relatert til anklager om at han driver et opplegg for å presse Dogecoins pris høyere.

I mellomtiden kan vi glede oss over mengden av memer som Twitter og kryptosamfunn deler.

Her er noen av mine favoritter.

