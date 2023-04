Begrepet desentralisering har en nærmest forførende kvalitet.

En finansverden uten behov for sentrale parter er så romantisk som det kan bli. Transaksjoner som suser rundt rent peer-to-peer. Ren effektivitet, lave avgifter og høy hastighet, og uten å måtte stole på. Hva er ikke å elske?

Men så fortryllende som den visjonen virker, å gjøre det til en realitet viser seg å være utfordrende i kryptovaluta- sfæren.

Hvor sentralisert er kryptovalutaer?

Vi har sett mange kryptovalutaer avslørt som betydelig mer sentraliserte enn annonsert. Solana er den som dukker opp i tankene, med bekymring for at en del av årsaken til dens meteoriske oppløp under pandemien skyldtes manipulasjon av Sam Bankman-Fried, som hadde nære bånd til mynten.

Mindre altcoins blir ofte hånet for å være påvirket av hval-lommebøker. Til og med Ethereum, verdens nest største kryptovaluta, er betydelig mer sentralisert enn mye av markedet antar. Jeg skrev et dypdykk om vurderingen min av Ethereum i oktober i fjor (spoiler: Jeg verdsetter det som en teknologiaksje), men jeg vil kort oppsummere noen av aspektene som avslører hvor sentralisert den er.

For det første utføres hoveddelen av aktiviteten på Ethereum, og totalverdien låst (TVL), via sentraliserte stablecoins som Tether og Circle. Disse stabile myntene er underlagt loven og har vist ved flere anledninger at de kan og vil fryse eiendeler hvis de er pålagt av lovgivere å gjøre det (hendelsen på Tornado Cash kommer til å tenke på).

Jada, Ethereum er hjemsted for desentralisert finans (DeFi), men er det virkelig DeFi hvis hele greia kjører på sentraliserte stablecoins og kan stenges hvis loven krever det? Ethereum-grunnlegger Vitalik Buterin vet dette, og går til og med så langt som å si at disse sentraliserte stallene har så mye innflytelse at de kan bestemme skjebnen til fremtidige gafler til kryptoen:

Jeg tror i en videre fremtid, (spørsmålet om sentraliserte leverandører som bestemmer retningen til Ethereum) definitivt blir mer av bekymring. I utgangspunktet kan det faktum at USDCs beslutning om hvilken kjede som skal vurderes som Ethereum bli en betydelig avgjørelse i fremtidige omstridte harde gafler. Ethereum-grunnlegger Vitalik Buterin

Så er det spørsmålet om staking. Hoveddelen av innsatsen på Ethereum utføres gjennom innsatspuljer, hvorav mange er sentralisert.

Så er det spørsmålet om skyleverandører. Visste du at halvparten av nodene på Ethereum drives av Amazon?

Over hele linjen er krypto ofte mer sentralisert enn de ser ut til. DAI er et annet sterkt eksempel. Samfunnet har blitt tvunget til å foreslå en frittflytende modell for sin stablecoin for å bevege seg bort fra DAIs avhengighet av sentralisert sikkerhet som USDC, men planen om å ha en frittflytende stablecoin er mildt sagt ambisiøs.

Bryr folk seg om desentralisering?

Ovennevnte tegner et ganske annet bilde enn den revolusjonerende, mellommannfrie verden som kryptovaluta var ment å love. Når det er sagt, er krypto bare en baby – lansert da Satoshi Nakamoto gruvede den første blokken tilbake i januar 2009. Det er rimelig å kutte krypto som helhet noe slakk fordi det ikke er det det lover å være akkurat nå.

Men vil det noen gang komme dit? Veien til desentralisering er kantet på alle kanter av vanlige fallgruver sentrert om bekvemmelighet, effektivitet og brukervennlighet, som er langt fra umulig med et desentralisert produkt, men definitivt vanskeligere. Se ikke lenger enn til den ultrarene Binance-kjeden, en svært sentralisert blokkjede, men en som opererer med nesten null gebyrer og ekstremt jevnt sammenlignet med mange av sine desentraliserte fettere.

Populariteten til Binance-kjeden antyder et viktig punkt. Uansett hvor forførende desentralisering er, og uansett hvor på linje med pilarene i kryptokonseptet, vil folk alltid verdsette bekvemmelighet og brukervennlighet høyt. Det nytter ikke å bli desentralisert hvis tingen ikke fungerer. Periode.

Ethereum kan koste hundrevis av dollar i gassavgifter for grunnleggende transaksjoner til tider når nettverket er overbelastet. Dette er et massivt problem, og uansett om det er mer desentralisert enn en konkurrent, vil folk slite med å bruke det med hindringer som er uoverkommelige. Jeg elsker desentralisering, men jeg betaler ikke en gassavgift på $60 for å sende pengene mine fra ett sted til et annet.

Selvfølgelig jobber noen av de beste utviklerne i verden med disse problemene. Og når smarte mennesker slår tankene sammen, skjer det ofte gode ting. Så hvem vet, kanskje mange av kryptoene der ute vil bevege seg mot en betydelig mer desentralisert tilværelse. Men akkurat nå, sørg for at du leser den lille skriften.