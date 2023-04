Dan er en dataanalytiker hos Invezz, og kombinerer kvantitative ferdigheter og en makrobakgrunn for å kompilere analyser om en… Les mer

Det har vært noen snille måneder for investorer i kryptovaluta. Etter å ha blitt plyndret i fjor, har sektoren tatt seg ettertrykkelig tilbake.

Økningen kommer hovedsakelig som svar på en endring i forventningene rundt økonomien fremover. Mer spesifikt, forventninger rundt handlingene til Federal Reserve.

I fjor strammet rentene inn i historiens raskeste tempo. Dette sugde likviditeten ut av systemet og de mest spekulative og høyrisikosektorene led spesielt hardt som et resultat.

Crypto er en av de høyrisikosektorene, med Bitcoins korrelasjon fortsatt ekstremt høy med risikoaksjer. Derfor kveler rentestigningen Bitcoin, så vel som kryptoindustrien for øvrig.

Men det har endret seg i 2023. Inflasjonen har avtatt de siste to kvartalene – fortsatt skyhøy, men på vei ned i det minste – mens frykten rundt en global resesjon har begynt å stå i sentrum. Forverret av banksvingningene den siste måneden, har markedet gått til å anta at Fed ikke kan heve renten så aggressivt som tidligere forventet.

Hvorfor stiger kryptoprisene?

Det eneste problemet er at årsakene til denne kryptobølgen ikke har noe med krypto å gjøre. Dette er et rent makrodrevet rally, som vi har diskutert ovenfor.

Det er den samme grunnen til at teknologiaksjene har steget. Navn som Tesla (opp 72%), Meta (opp 70%) og Nvidia (opp 88%) har også hatt et støtfangende kvartal.

Ikke bare det, men forholdene innenfor kryptosfæren har vært ganske bekymringsfulle. Den mest presserende utviklingen har vært rundt regulering.

BUSD ble stengt i februar, dens New York-baserte utsteder, Paxos, tvunget til å slutte å prege stablecoin. Markedsverdien vil sakte synke ned, et slag for industrien som nå er tvunget til å filtrere inn i USDC og USDT.

Regulatorer har imidlertid ikke stoppet der. Binance, sammen med sin administrerende direktør, Changpeng Zhao, blir saksøkt av US Commodity Futures and Exchange Commission. Børsen påstås å ha “se bort fra føderale lover” for amerikanske finansmarkeder, inkludert lover om hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Det har også vært konkurser. Crypto-utlåner Genesis gikk under i januar, en del av Digital Currency Group og en annen domino til å falle på grunn av nedfallet fra FTX-kollapsen i november.

Genesis er også involvert på rad med Winklevoss-tvillingeide Gemini, hvor førstnevnte skylder sistnevnte 900 millioner dollar. For å toppe det enda mer, er både Gemini og Genesis anklaget for å bryte verdipapirlovene av SEC.

Til slutt er det også kollapsen av de største kryptovennlige bankene. Silvergate, Signature og Silicon Valley Bank har alle fordampet i løse luften. Dette angriper en viktig fiat-på-rampe inn i bransjen, en ubestridt motvind for industrien på lang sikt.

Poenget er at det har vært noen ganske bekymringsfulle måneder over hele linja for krypto, med minimalt med gode nyheter fra bransjen. Det har rett og slett vært oppmykningen av makroforholdene som har løftet prisene nordover.

Likviditeten er lav og kapital på flukt

Et annet poeng å ta opp med hensyn til de stigende prisene er at markedet er så tynt som det har vært.

Liquiditiy har fløyet ut av bransjen i et alarmerende tempo. Stablecoin-balanser på børser er på det laveste siden 2021, mens ordrebøkene er grunne og volumene er kraftig ned.

Den tynne likviditeten forverrer bevegelsene til både opp- og nedsiden. I dette tilfellet har stigningen blitt drevet videre oppover av mangelen på motstand – det skal ikke mye til for å flytte markeder med denne mengden likviditet trukket.

Hva som skjer i fremtiden er noens gjetning. Men i løpet av de siste månedene er det vanskelig å finne noe fra krypto som driver frem de svimlende gevinstene. Snarere fortsetter Jerome Powell og Federal Reserve å holde de sentrale, med deres pengepolitiske planer endret for å ta hensyn til inflasjonstall, lavkonjunkturfrykt og banksvingninger.

Hvis Bitcoin noen gang kobles fra, vil alt dette endre seg. Men foreløpig er det en makroverden, og kryptoinvestorer lever i den.