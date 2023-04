AltSignals- forhåndssalget vinner stadig frem ettersom kunstig intelligens (AI) dominerer både teknologi- og kryptoindustrien.

Den siste AI-deltakeren er Metas “Segment Anything” AI-bildeidentifikasjonsverktøy, og det forventes å stimulere til et ekstra AI-fokus, som er et salgsargument for andre AI-lining-prosjekter som AltSignals.

Hvorfor er “Segment Anything” AI et stort løft for AltSignals?

Med de metaverse ambisjonene til Meta Platforms Inc ( NASDAQ: META ) i grus, har den vendt seg til AI for å drive neste utviklingsstadium. Dette viser bare at AI raskt overgår andre teknologier, inkludert metaversen.

Mens nye metaverse-prosjekter fortsatt er en sensasjon blant spillere, ser AI-prosjekter ut til å stjele showet når det gjelder å vinne hjertene til det generelle flertallet.

Selv om Metas siste prosjekt kalt Segment Anything Model fokuserer på bilder, er det fortsatt en god pekepinn på den økte interessen for AI fra store teknologiselskaper. AltSignals vil ha stor nytte av AI-hypen siden den jobber med en AI-algoritme som vil ta den best-ytende algoritmen inkludert AltAlgo-indikatoren og bruke den til å bygge en serie med AI-produkter, hvorav en av dem er ActualizeAI som drives av ASI kryptovaluta.

“Segment Anything”-verktøyet hjelper brukere med å identifisere spesifikke elementer i et bilde med noen få klikk. Selv om prosjektet fortsatt er i demomodus, sier Meta at Segment Anything allerede kan ta et bilde og individuelt identifisere pikslene som utgjør alt i bildet, slik at ett eller flere elementer kan skilles fra resten av bildet.

Hva er AltSignals og hvorfor blir det så populært?

AltSignals gir handelssignaler og algoritmebaserte tekniske indikatorer. Det startet med å sende gratis kryptohandelssignaler før den utvidet til Forex, CFD-er og aksjer.

For tiden gir AltSignals kundene tekniske og grunnleggende markedsanalyser. Den tilbyr også coaching-økter og hjelper kunder med hvordan de skal handle. Plattformen har drevet en teknisk indikator kalt AltAlgo Indicator for å generere handelssignaler.

AltAlgo-indikatoren skanner finansmarkedet og varsler AltSignals-brukere når en handelsmulighet byr seg. Indikatoren bruker flere handelsstrategier og tekniske indikatorer for å gi ideelle kjøps- og salgsmuligheter for tradere.

AltSignals jobber også med en AI-algoritme. Algoritmen vil ta den best-ytende algoritmen inkludert AltAlgo-indikatoren og bruke den til å bygge en serie med AI-produkter, hvorav en er ActualizeAI drevet av ASI-kryptovalutaen som er et Ethereum-basert token. ASI-tokenet er for øyeblikket i BETA-forhåndssalgsstadiet. Du kan delta i forhåndssalget her.

AltSignals har vært i drift siden 2017, men populariteten gikk gjennom taket etter kunngjøringen av AI-prosjektet.

Er AltSignals ASI-token en god investering?

AltSignals forhåndssalg er delt inn i fem stadier: BETA, trinn 1, trinn 2, trinn 3 og trinn 4. Foreløpig er forhåndssalget i BETA-stadiet og det selges for $0,012. Prisen forventes å stige med hvert trinn, noe som er et godt forslag for tidlige investorer.

ASI vil gå for $0,015 i trinn 1, $0,01875 i trinn 2, $0,021 i trinn 3 og $0,02274 i trinn 4. Når forhåndssalget nærmer seg sluttfasen vil ASI-prisen ha steget med 89,5%.

Etter at AltSignals-forhåndssalget avsluttes, forventes prisen på ASI å fortsette med den økende populariteten til AI og noteringen på kryptobørser. I følge AltSignals whitepaper forventes ASI-tokenet å bli notert på CoinGecko, CoinMarketCap og Uniswap i Q2, 2023.