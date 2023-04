Charles er reporter for Invezz. Han har en grad i mekatronisk ingeniørfag, men ble fascinert av den fascinerende verdenen… Les mer

Tro mot sitt ord, har Metacade sin MCADE-token-notering på Uniswap i dag etter en vellykket forhåndssalgsrunde. Forhåndssalget ble utsolgt i det siste forhåndssalget, og samlet inn imponerende 16,4 millioner dollar.

Listen vil fullføre alle milepælene som Metacade hadde fremhevet for Q1, 2023 i sin whitepaper som baner vei for partnerskap og utvikling av autonom desentralisert organisasjon (DAO). Det bekrefter også overfor investorer at teamet bak prosjektet er seriøst med å oppnå alt det har uttalt i whitepaper, og ytterligere beviser ektheten til prosjektet.

MCADE token noteringspris

MCADE-tokenet vil listes på Uniswap til $0,022, som er 10 % høyere enn den endelige prisen ved slutten av forhåndssalget. Dette er et slående forslag for de som gikk glipp av forhåndssalget og fortsatt tenker på å kjøpe tokenet.

Tokenet forventes å gå live på Uniswap klokken 19.00 GMT. Interessant nok vil Metacade-innsatsen åpne umiddelbart etter at tokenet blir oppført på Uniswap med 40 % AAR.

Token-oppføringen forventes å drive prisen høyere. Metacade-sjef Rusell Bennet sa i en tidligere pressemelding som kunngjorde Metacades partnerskap med Metastudio :

«Jeg var henrykt over å se forhåndssalget av token bli utsolgt; det forsterker bare min tro på Metacade-prosjektet. Vi kjører fremover nå med utvikling og nye partnerskap, og jeg ser frem til å se tokenprisen når vi noterer oss på børser i april og mai.»

Foruten Uniswap, er MCADE planlagt å også liste på flere andre sentraliserte kryptovalutabørser (CEX). Tokenet vil bli notert på Bitmart i uken som slutter 16 april og på MEXC i uken som slutter 30 april.

Hva er Metacade og hvorfor har det blitt en slik sensasjon i GameFi?

Metacade er en nylig lansert GameFi-plattform som fungerer som et online møtepunkt for spillere og investorer. Plattformen har som mål å bli en one-stop for spillere og spillutviklere, og økosystemet er drevet av MCADE-token hvis forhåndssalg nettopp ble avsluttet.

MCADE-tokenet opererer på Ethereum-nettverket, og innehavere kan engasjere seg i Metacade-økosystemet på forskjellige måter, inkludert å delta i en rekke kampanjer for å bidra til å drive produktets vekst og adopsjon.

Prosjektet har blitt en sensasjon i GameFi-området, i takt med at forhåndssalget ble utsolgt. Foruten å bringe de beste Play-to-Earn (P2E)-spillene under ett tak, planlegger Metacade også å støtte kommende blockchain-spillprosjekter gjennom sitt Metagrants-program som vil hjelpe spillutviklere som ønsker å bygge sine prosjekter på plattformkilden for finansiering.

Spillutviklere vil sende inn forslagene sine til Metacade-fellesskapet som deretter vil stemme og de mest populære forslagene vil gå til finansieringsrunden. I finansieringsrunden vil investorer få en sjanse til å tjene penger.

Hovedmålet med Metacade er å endre ansiktet til den metaverse spillindustrien som skissert i dens whitepaper. Prosjektet er allerede Certik-godkjent, noe som betyr at det er gjennomsiktig, noe som er et veldig sterkt salgsargument som er etterspurt etter flere store krypto-utblåsninger. For å ta en titt kan du besøke Metacades nettside.

MCADE-prisprediksjon etter notering

MCADE-tokenprisen har steget jevnt under forhåndssalget. prisen steg fra $0,008 i Beta-forhåndssalgsstadiet til $0,02 i det nåværende siste forhåndssalgsstadiet, noe som representerer en økning på 150 %. Videre steg prisen med 10 % før notering på Uniswap.

Går vi etter trenden som tokenet har satt, er det sannsynlig at vi kan se det falle ytterligere en null før slutten av andre kvartal 2023, spesielt etter notering på de tre kryptobørsene, Uniswap, BitMart og MEXC.