Ethereum Layer-2-skaleringsløsningen Polygon (MATIC) har sett en massiv økning i brukeraktivitet gjennom forrige måned.

Basert på Blockchain Games Report, publisert av den desentraliserte applikasjonen (dApp) analyseplattformen DappRadar, har det totale antallet unike aktive lommebøker (UAWs) engasjert med spill bygget på toppen av Polygon nådd en høyde på 138 081 i mars. Dette indikerer at den økte med 53 % sammenlignet med ytelsen i februar 2023.

Veksten av Polygons gameFi-sfære og dens verdi for web3-området

Antallet 138 081 brukere på Polygon plasserer det godt foran den tredjerangerte Hive-blokkkjeden og den fjerderangerte BNB-kjeden.

Hive har 84 000 UAW-er, mens BNB Chain har 80 000 UAV-er.

Blokkjeden som ble plassert først er Wax, og den har 314 000 UAW-er, noe som gjør den til en leder.

Den viktigste grunnen til at Polygon (MATIC) er et interessepunkt, er at den overtok Hive gjennom hele måneden for å sikre seg sin andre plass. Dette er et positivt tegn for både blockchain og Web3-spill.

Basert på dataene, skyldtes det meste av UAW-økningen Hunters on-chain-spillet fra BoomLand, som alene så en økning på over 17 000 % i løpet av den siste måneden.

Rapporten hevder at all spillaktivitet på kjeden nådde 741 567 unike aktive lommebøker, noe som representerer en nedgang på 3,33 % i mars. Spillene utgjør imidlertid fortsatt 45,6 % av dapp-bransjens aktivitet i 1. kvartal 2023.

Dataene antyder at dette momentumet kan sees i alternative GameFi-prosjekter og plattformer.

Listen over de beste spillprotokollene med unike aktive lommebøker inkluderer WAX, Polygon, Hive, BNB Chain og Klaytn.

Det er klart at i dag er det flere blokkjeder enn noen gang som støtter GameFi-funksjonalitet og har sitt eget økosystem av spill med Play-to-Earn (P2E)-elementer og et høyt nivå av interaktivitet.

Basert på veksten til Polygon, er det klart at andre blokkjeder også har et høyt potensial til å sette farten opp og vokse angående deres spillerkontoer og unike brukere per måned.

Metacade kan se et mye høyere nyttenivå på grunn av veksten i appellen til GameFi.

Metacade (MCADE) er et Web3-fellesskapsknutepunkt der spillere og de som bare er entusiastiske for kryptovaluta og spill kan samarbeide og kommunisere.

Plattformen har som mål å etablere seg som et GameFi-senter hvor alle kan bli med i et bredere Web3-fellesskap. Spillere kan få tilgang til sine favorittspill eller Play-to-Earn (P2E)-prosjekter og øke deres generelle engasjement.

Metagrant-ordningen, der samfunnet stemmer, kan styre ressursene som er tilgjengelige i prosjektets statskasse, og gi utviklere og spill den støtten de trenger for å få utviklet.

Med disse tilskuddene kan utviklere sette prosjekter ut i livet. Det er også et dedikert spillebrett. Gjennom den kan hvem som helst finne arbeid i blockchain-området, da de vil ha et sted hvor de kan søke på ledige stillinger.

Metacade (MCADE) er bygget på toppen av Ethereum-blokkjeden, og dens opprinnelige kryptovaluta, MCADE, følger ERC-20 token-standarden.

Dette betyr at det kan kjøpes og lagres på blokkjeden, og mange lommebøker som støtter Ethereums hovednett vil også støtte MCADE for å sikre et høyt nivå av kompatibilitet.

Med den generelle appellen til GameFi øker, vil brukere finne Metacade som stedet for samfunnsengasjement i rommet.

MCADE representerer en solid investeringsmulighet for 2023 og fremover med den økte appellen innen Web3-spill

Ettersom flere blokkjeder enn noen gang før begynner å støtte utviklingen av blokkjedespill, og antallet brukere på blokkjeder som Polygon øker, er det en klar indikasjon på at GameFi-området er sunt og at det er et høyt aktivitetsnivå rundt den.

Metacade-prosjektet (MCADE) har et høyt potensial for å vokse i verdi og representerer en solid investeringsmulighet i et økosystem som vil utvikle seg i 2023 og utover.

Det er imidlertid fortsatt viktig å forstå at prosjektet er i de tidlige stadiene av utviklingen, og det er sannsynlig at teamet bak vil presse ut flere oppdateringer og utviklinger og øke brukerbasen mot slutten av 2023.

Med alt dette tatt i betraktning, er det klart at investorer eller handelsmenn som er i det på lang sikt kan få tilgang til en kryptovaluta i høy vekst.

Dens desentraliserte sosiale knutepunkt, mangfoldet av måter spillere kan tjene penger på, den generelle appellen ved å støtte nye utviklere, spill og muligheten for brukere til å finne jobber i Web3-området gjennom plattformen, gjør at den kan ha et solid verdiforslag for investorer.

Metacade er nå ute av forhåndssalgsstadiet og har allerede blitt notert på Uniswap. Det vil bli notert på Bitmart 16. april og på MEXC 30. april.

Med slutten av forhåndssalget og påvente av børsnoteringer, vil investorer og tradere ønske å få MCADE, og kan gjøre det ved å besøke nettstedet her.