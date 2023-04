Jayson er hovednyhetsredaktør hos Invezz og fører tilsyn med teamet av reportere, analytikere og strategisk retning for nyhetsinnhold. Han… Les mer

Metacade forhåndssalgsstadiet er endelig over, og kryptovalutaen er nå tilgjengelig for allmennheten. Metacade var i stand til å samle inn mer enn $16 millioner under forhåndssalget, og utviklingsteamet vil bruke midlene til å rulle ut noen funksjoner og produkter i økosystemet.

MCADE ble notert på Uniswap-børsen 6. april og skal noteres på ytterligere to børser før slutten av måneden. Med slike høyprofilerte oppføringer er det interessant å se på MCADEs prispotensial i løpet av de neste ukene og månedene.

Vil Metacade nå $0,05?

MCADE ble notert på Uniswap desentralisert børs 6. april og handlet for $0,01614 på den tiden. Siden den gang har MCADE økt med mer enn 10 % og handles nå for $0,01866.

Noteringen på Uniswap har hatt en positiv innvirkning på MCADE de siste dagene. MCADE kan være rettet mot $0,05-merket på kort sikt, da tokenet snart vil bli notert på to store sentraliserte børser, Bitmart og MEXC.

Bitmart er en Singapore-basert kryptobørs og opererer for tiden i mer enn 180 land globalt. Den globale rekkevidden betyr at MCADE snart vil være tilgjengelig for flere brukere.

MEXC er en av de 15 beste kryptovalutabørsene i verden, med et handelsvolum over $700 millioner. MCADE vil liste på Bitmart 16. april og på MEXC 30. april. Noteringen av MCADE på disse to børsene kan påvirke tokens pris og se den stige mot $0,05-nivået på kort sikt.

Hva er Metacade?

Metacade er en spillplattform som holdes av Ethereum-nettverket. Som et fellesskapsdrevet prosjekt søker Metacade å revolusjonere P2E-økosystemet, for å sikre at brukere får glede av Web3-økosystemet.

Etter at forhåndssalgsfasen nå er over, vil Metacade fokusere på å realisere noen av målene som er nevnt i sin whitepaper. Metacade ønsker å bli den ultimate Web3-plattformen som vil gi brukere mulighet til å spille, koble til, bygge og tjene sømløst.

Utviklingsteamet søker også å overføre Metacade til en desentralisert autonom organisasjon (DAO) innen neste år. Dermed overlate kontrollen over plattformen til MCADE-tokenholdere.

Når det gjelder hvordan Metacade fungerer, søker prosjektet å bli mer enn bare et P2E-spill. Metacade er en plattform som er hjemsted for mange arkadespill og spillere.

Teamet vil organisere P2E-turneringer og konkurranser, og gir brukerne muligheten til å tjene MCADE-tokens via disse arrangementene.

Mens brukere kan tjene penger ved å spille spill på Metacade, er det andre måter de kan tjene penger på plattformene. Tokenholdere og spillere kan satse sine MCADE-tokens og tjene ekstra inntekt ved å bidra til styringen av plattformen.

Metacade-prisprediksjon 2023

Metacade er ute av forhåndssalgsstadiet og lover noen spennende utviklinger de neste årene. Teamet samlet inn mer enn $16 millioner under forhåndssalgsfasen og vil bruke midlene til å rulle ut noen spennende funksjoner i løpet av de neste månedene.

I forhåndssalgsstadiet handlet MCADE for $0,02. Tokenet ble notert på Uniswap-børsen 6. april (omsettes til $0,01614) og handles nå til $0,01866.

Det bredere kryptomarkedet er i en konsolideringsfase for øyeblikket, med Bitcoin-handel rundt $28k-regionen de siste ukene. MCADE kan nå $0,1-nivået før slutten av året hvis de grunnleggende forholdene i det bredere markedet fortsetter å øke.

Videre er MCADE satt til å liste på Bitmart og MEXC kryptobørser i april. Tokenet vil også bli listet på andre kryptovalutabørser før slutten av året, noe som kan presse prisen høyere i løpet av de neste månedene.

Metacade ruller med noen banebrytende funksjoner i løpet av de neste månedene. Disse funksjonene kan bidra til å øke MCADEs pris på kort og mellomlang sikt.

Bør jeg investere i MCADE-tokenet nå?

Til tross for notering på Uniswap, handler MCADE fortsatt rundt området for førsalgsprisen. Tokenet kan vise seg å være en utmerket investering for investorer på mellomlang og lang sikt takket være de mange funksjonene og hendelsene laget av teamet.

På kort sikt vil MCADE bli notert på Bitmart og MEXC kryptovalutabørser, slik at tokenet kan nå tusenvis av investorer og tradere globalt. Tokenet kan også bli notert på andre kryptovalutabørser før slutten av året.

Videre vil Metacade-teamet bygge en ekspansiv GameFi-plattform og vil implementere en unik tokenomics-tilnærming i henhold til detaljene som er publisert i sin whitepaper.

Ettersom Metacade-prosjektet fortsetter å vokse, kan MCADE vise seg å være en utmerket investering for investorer.