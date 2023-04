Etter et vellykket forhåndssalg har Metacade (MCADE) nå notert seg på den desentraliserte børsen Uniswap. Spillplattformen samlet inn over 16 millioner dollar under forhåndssalget, som ble avsluttet nylig, og viste investorers interesse for gamefi-økosystemet.

Noteringen på Uniswap var den første og fant sted 6. april. Flere noteringer, inkludert på sentraliserte børser, er ventet denne måneden. 16. april vil brukere av den populære kryptobørsen Bitmart få tilgang til MCADE. I uken som slutter 30. april, vil tokenet bli notert på MEXC. Flere oppføringer vil følge i løpet av året, og baner vei for investorer å få tilgang til tokenet og presse prisen høyere.

Web 3.0-spill for å fortrenge tradisjonell spilling, med 68,9 % CAGR

Blockchain-spill blir populære takket være deres enkle tilgang og ulike måter for spillere å tjene penger på. De siste rapportene viser at denne sektoren vil nå en omsetning på 1020 milliarder dollar innen 2032, noe som representerer en vekst på 68,9 %. Blockchain-spill ble bare verdsatt til 5,41 milliarder dollar i 2022.

I tillegg til enkel tilgang og inntjening, sier eksperter at utsiktene til sanntidseierskap gjør blokkjedebaserte spill populære. De ulike formene for eierskap, som NFT og gamefi-baserte tokens, gjør at spillere nyter unike fordeler som mangler i det tradisjonelle spillsegmentet.

Eksperter tror blockchain-basert spill vil fortrenge sine tradisjonelle motparter med de siste spilltrendene og anslått vekst. Det uunngåelige ved skiftet har vist seg ved at økende investeringer og nye spillplattformer kommer til sektoren. Som sådan kan arkadeprosjekter være verdige investeringer for enkeltpersoner som ser inn i fremtiden til spillindustrien.

Metacade, et prosjekt med unikt verdiforslag

Muligheten for spillsektoren er hevet over tvil. Plattformer som Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox og andre har blitt fremtredende takket være kvalitetstilbud i Web 3.0. Metacade er ikke bare en aktør på dette området. Det tilbyr et unikt verditilbud, som forklarer hvorfor investorenes etterspørsel har vært høy.

Metacade er en web 3.0-spillplattform i arkadestil. I motsetning til sine jevnaldrende tilbyr Metacade varierte og spennende måter å tjene penger på. Investorer kan satse det opprinnelige tokenet MCADE, delta i premietrekninger og tjene gjennom konkurranser i spillet gjennom Compete2Earn. Create2Earn er et annet initiativ som belønner brukere for å bidra til fellesskapshuben, inkludert å generere spillanmeldelser og engasjere seg med jevnaldrende innlegg. Det er også Work2Earn-muligheter gjennom gig-jobber lagt ut på plattformen.

Metacade tilbyr med andre ord mer enn en spillopplevelse, og gir den en sikring i forhold til forgjengerne. Det er også fellesskapsdrevet, og i fremtiden søker det en DAO-lignende struktur som vil gi brukerne en større rolle i styringen.

Den anslåtte veksten i blockchain-spill gjør Metacade til en topp kandidat for suksess. Plattformen har virkelige bruksområder og et allerede eksisterende fellesskap av spillentusiaster, investorer og partnere. Det gjør Metacade til en plattform å se i løpet av det neste tiåret ettersom Web 3.0-spill øker.

Er Metacade verdt å kjøpe nå?

Metacade har nettopp avsluttet forhåndssalget og har en første notering på Uniswap DEX. Som sådan har tilgjengeligheten for handel blitt begrenset på en eller annen måte. Det betyr at potensialet for MCADE bare er å merke når det går inn i store børser. De første planene er å få MCADE til opptil 5 toppbørser.

Fra historien når nylig lanserte tokens nye nivåer når de er notert på store børser. Det er da de blir tilgjengelige for mange investorer og samler sterke likviditeter. Som sådan kan MCADE være attraktivt priset nå som det bare er tilgjengelig på en enkelt børs, Uniswap. Sammen med veksten i gamefi-sektoren kan MCADE bli en 100x-investering i løpet av de neste par årene.

Vår konservative anslag er at mynten kan stige 10 ganger innen 2024 når den er notert på et par børser. Å investere i Metacade tillater også deltakelse i en spennende arkadeplattform med flere inntjeningsmuligheter.