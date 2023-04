Ethereum- prisen gikk parabolsk på fredag da den nest største kryptovalutaen i verden steg til det høyeste nivået siden mai i fjor. Den steg til et høydepunkt på $2 137, som var ~143 % over det laveste nivået i 2022. Dette er et tegn på at den rasende oksen i kryptoindustrien har returnert med tanke på at Bitcoin også har hoppet over $30 500. Så, hva betyr dette for AltSignals (ASI) ?

Ethereum-gevinster etter Shapella-oppgradering

Den største kryptonyheten uken var aktiveringen av Ethereums Shapella-oppgradering. Denne oppgraderingen var den største begivenheten i Ethereums historie siden sammenslåingen skjedde i september i fjor. Det tillot ganske enkelt Ethereum-aktører å ta ut myntene sine.

Før oppgraderingen skjedde, var konsensussynet blant analytikere at Ethereum-prisen ville trekke seg kraftig tilbake etter hvert som flere mynter kom til markedet. Dette var imidlertid ikke tilfelle, ettersom Ethereum-prisen har fortsatt å øke de siste dagene.

Dette rallyet skjedde hovedsakelig på grunn av de pågående makrohendelsene. Data publisert onsdag viste at USAs inflasjon falt fra 6 % i februar til 5,0 % i mars i år, det laveste den har vært siden 2021. Den har falt de siste 8 månedene på rad.

Derfor tror analytikere at Federal Reserve vil begynne å svinge i de kommende månedene med tanke på at økonomien avtar. Forrige uke viste data fra både S&P Global og ISM at landets PMI-er for produksjon og ikke-industri falt i mars.

Ytterligere data avslørte at lønningene i USA fortsatte å gli selv da arbeidsledigheten falt til det laveste nivået på mer enn 50 år. Derfor er det en sannsynlighet for at økonomien mister fart.

Fed-referat publisert denne uken viste at noen medlemmer gikk inn for å sette renteøkninger på pause i mars. Banken signaliserte også at økonomien sannsynligvis ville gå inn i en resesjon senere i år på grunn av den nylige bankkrisen.

I krypto og aksjer har dårlige nyheter en tendens til å være gode nyheter fordi det betyr at Fed vil støtte seg. Som du husker, skjedde kryptorallyet i 2021 på et tidspunkt da Fed lettet aggressivt,

Ethereum-prisprediksjon

Det daglige diagrammet viser at ETH-prisen har vært i en sterk bullish trend de siste dagene. Underveis beveget den seg over det viktige motstandspunktet på 2040 dollar, det høyeste punktet i august i fjor. Det dannet et gyldent korsmønster i mars da 200-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt gjorde en crossover.

Mynten har også hoppet over Fibonacci Retracement-nivået på 23,6 %. Derfor er det en sannsynlighet for at mynten vil fortsette å stige når kjøpere målretter det neste psykologiske nivået på $3000.

Implikasjoner for Altsignaler (ASI)

Tilbakekomsten til den rasende oksen i kryptomarkedet er gode nyheter for nye og kommende altcoins som Altcoins. Etablert i 2017, er AltCoins et ledende selskap som tilbyr kryptovalutaer, Binance-futures og forex-signaler. Den har et godt rykte, som det fremgår av TrustPilot-anmeldelser.

Utviklerne søker nå å utvide plattformen ved å integrere kunstig intelligens teknologi. Som en del av denne utviklingen tilbyr de et token-salg som vil utnytte teknologier som maskinlæring, prediktiv modellering og naturlig språkbehandling. Den nye AI-stakken i plattformen er kjent som ActualizeAI.

ASI-token-forsalget gjør det bra ettersom utviklerne allerede har solgt tokens verdt over $545k. I min siste artikkel om AltSignals hadde de nettopp samlet inn rundt 400 000 dollar av målet på 1,08 millioner dollar tokens.

Derfor, med hvert token som selges for $0,015, virker ASI som en billig måte å ri på kunstig intelligens-bølgen og kryptorallyet.

Det er flere grunner til å investere i AltSignal. For det første er kryptovalutaer i et okseløp som kan se dem nå sine all-time highs. Hvis dette skjer, vil de fleste tokens sannsynligvis også sprette tilbake. For det andre er AltSignals allerede et lønnsomt selskap med et levende fellesskap som mottar plattformens signaler.

For det tredje inkorporerer det konseptet AI, som vokser raskt etter suksessen til ChatGPT. Til slutt er ASI for billig og det er en mulighet for at prisen vil gå vertikalt når den er notert på børser. Du kan ta del i AltSignals forhåndssalg her.