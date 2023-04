Charles er reporter for Invezz. Han har en grad i mekatronisk ingeniørfag, men ble fascinert av den fascinerende verdenen… Les mer

Prisen på MCADE har svingt mellom $0,22 og $0,015 siden den ble notert på CoinMarketCap.

Kryptoanalytikere og investorer hadde forventet at Uniswap-noteringen ville anspore til en betydelig prisstigning, selv om det ikke ble noe av. Selv om investorer begynner å bli bekymret for prisstagnasjonen siden slutten av Metacade- forsalget, tror de fleste at tokenet konsoliderer seg etter det som ser ut til å være uker med konsentrerte aktiviteter.

MCADE-notering på BitMart

I følge informasjonen på Metacades offisielle nettsted ved pressetid, gjenstår det bare omtrent tre dager før MCADE-tokenet blir notert på BitMart-kryptobørsen.

Akkurat som Metacade-forsalget og den påfølgende noteringen av MCADE på Uniswap, har noteringen av MCADE på BitMart skapt en sensasjon blant investorer. Flertallet forventer at noteringen vil utløse et prisrally siden det vil være den første sentraliserte kryptovalutabørsen som noterer tokenet.

Noen er imidlertid skeptiske til hvilken innvirkning BitMart-noteringen vil ha på tokenet, siden den for tiden handler under den endelige forhåndssalgsprisen. Men i de fleste tilfeller, som tydelig i de fleste token-noteringer av kryptonyheter, resulterer ikke notering på desentraliserte børser (DEX-er) i like mye trekkraft som notering på sentraliserte børser (CEX-er).

Hvor mye forventes MCADE-prisen å stige?

MCADE testet det laveste nivået på $0,01498 i helgen og sendte sjokkbølger blant investorer som så at tokenet ikke har brutt forbi sin forhåndssalgspris selv etter notering på CoinMarcketCap og Uniswap.

For øyeblikket er alle øyne rettet mot prisnivået på $0,022, som var tokenets pris på slutten av forhåndssalget. De fleste analytikere håper tokenet vil bryte over dette nivået etter BitMart-noteringen og sannsynligvis stige mot $0,1 mot slutten av april etter at MEXC Global har listet tokenet.

Er Metacade en god investering?

Mens Metacade fortsatt er et nytt prosjekt, har den fått mye popularitet blant spillere, spillutviklere og kryptoinvestorer som kjøpte MCADE-tokenet under Metacade-forhåndssalget som nettopp ble avsluttet.

Mens MCADE-tokenet ennå ikke har hatt en betydelig bullish trend siden forhåndssalget ble avsluttet, forventes den økte aktiviteten på Metacade-plattformen og noteringen på forskjellige sentraliserte børser inkludert den kommende BitMart-noteringen å anspore til en betydelig MCADE-prisstigning.

For å bevise at det betyr business, kunngjorde Metacade nylig sitt første partnerskap med Metastudio, et revolusjonerende nytt spillselskap fokusert på å levere spennende, avantgarde og friske mobilspill til Metacade-arkaden.

I følge prosjektets whitepaper forventes Metacade å skape flere partnerskap med play-to-earn-prosjekter, få ytterligere CEX-oppføringer, lansere flere spillfellesskaps-gaver og konkurranser, og lansere deres universelle online hangout for alt GameFi og P2E i Q2, 2023 Alle disse aktivitetene vil mest sannsynlig stimulere til økt etterspørsel etter MCADE-token siden tokenet er ryggraden i Metacade-økosystemet.

Foruten notering på forskjellige kryptovaluta-børser, vil en økt MCADE-etterspørsel gi ytterligere styrke til de positive utsiktene til tokenet.