Metacade Prisprediksjon når MCADE går til månen

Metacade- prisen har gått galt ettersom investorer heier på den siste utviklingen i nettverket og potensialet for spillkryptovalutaer. MCADE-token steg til rekordhøye $0,0342, som var mye høyere enn det laveste på $0,0091 hittil i år. Dette betyr at tidlige investorer har økt avkastningen med mer enn 280 %. Markedsverdien har økt til mer enn 38 millioner dollar.

Hvorfor krasjet kryptovalutaer?

Metacade-prisen har trosset tyngdekraften de siste dagene. For det første har de fleste kryptovalutaer som Bitcoin, Binance Coin, Cardano og Solana stupt i de siste øktene. Denne kollapsen har brakt den totale markedsverdien for alle kryptovalutaer til mer enn 1,2 billioner dollar.

Det er uklart hvorfor kryptovalutaer falt kraftig siden onsdag. En sannsynlig årsak er at longs-likvideringer har økt kraftig de siste dagene. Data fra Coinglass viser at Bitcoin longs-likvideringer onsdag steg til mer enn $70 millioner, med de fleste av disse likvideringene fra Binance.

Likvidering skjer når meglere og børser blir tvunget til å stenge belånte posisjoner i deres økosystem for å forhindre ytterligere tap.

En annen sannsynlig årsak til at prisene på kryptovaluta falt voldsomt er at risikable banker som Western Alliance rapporterte sterke resultater. Western Alliance, som ble sett på som et av de mest risikable selskapene, sa at innskuddene nylig hadde begynt å stige. Den hadde gjenvunnet rundt 40 % av forekomstene den tapte under SVB-kollapsen.

Den relativt sikkerheten til amerikanske banker har en implikasjon for markedet siden kryptovalutaer så ut til å gjøre det bra under sammenbruddet av SVB og Signature. På den tiden så de fleste investorer på Bitcoin – og gull – som trygge havn.

Denne sikkerheten gir også Federal Reserve spillerom til å fortsette å øke rentene i de kommende månedene. Dette forklarer hvorfor den amerikanske dollarindeksen har hoppet fra forrige ukes laveste på $100 til $101,68. Rentene på statskassen har også steget de siste dagene.

Hvorfor øker Metacade?

Metacade har gått i motsatt retning som de fleste kryptovalutaer. Denne divergensen er sannsynligvis fordi investorer tror at spillindustrien vil fortsette å vokse i årene som kommer.

For det første er Metacade en relativt ny plattform som nylig lanserte sin token etter et vellykket token-salg som fikk utviklere til å samle inn over 16 millioner dollar. Vi har skrevet om dette token-salget her. Utviklerne bygger nå plattformen og søker å øke populariteten ved å opprette partnerskap.

Metacade har hoppet på grunn av det økende handelsvolumet etter hvert som etterspørselen øker. Data CMC viser at det totale volumet de siste 24 timene kom inn på over $733 millioner. De fleste av disse tokenene omsettes i Uniswap , som er den største DEX i verden.

Den andre hovedgrunnen til at MCADE- prisen stiger, er at tokenet vinner frem blant sentraliserte børser. I en uttalelse sa utviklerne at BitMart vil være den neste børsen som børsnotere den. Denne oppføringen vil skje på torsdag. Historisk sett har kryptovalutaer en tendens til å hoppe når det er en større børsnotering.

🚨LISTING UPDATE🚨



Metacaders, the countdown has started for our @BitMartExchange listing🔥



🗓️20th April, 2023

⏰9AM UTC



Exciting times for the #Metacade community🚀



Join our Discord to keep up to date⬇️ 🔗https://t.co/gTANLePPDx pic.twitter.com/kvnM8RzzqK — METACADE (@Metacade_) April 13, 2023

Utviklerne jobber med å få flere børser til å liste tokenet. Noen av de potensielle børsene som den kan liste neste er Huobi, MEXC, Binance og Crypto.com blant andre.

Til slutt hoppet Metacade- prisen etter at skaperne annonserte at de hadde begynt å jobbe med selve spillplattformen. I følge Metacade-whitepaper vil utviklings- og testprosessen ta noen måneder før den rulles ut til offentligheten.

Metacade-prisprediksjon

Timediagrammet viser at MCADE-prisen har konsolidert seg de siste dagene. I denne perioden holdt den seg under postnoteringshøyden på $0,021. Nå har det gått parabolsk mens investorer venter på den kommende noteringen av Bitmart. Det har beveget seg over 25-perioders glidende gjennomsnitt mens volumet har begynt å stige.

Derfor, mens det forventes mer volatilitet, er de generelle utsiktene positive. Denne volatiliteten kan føre til at den tester støtten på nytt til $0,021 når den fullfører bruddet og retestmønsteret. Hvis dette skjer, vil tokenet sannsynligvis begynne å gå tilbake i løpet av de kommende dagene ettersom selgere målretter det psykologiske nøkkelnivået til $0050.

Er Metacade en god investering?

Foreløpig er det litt for tidlig å fastslå om MCADE er en god langsiktig investering. Suksessen vil avhenge av en rekke faktorer, for eksempel ytelsen til spillene. Basert på en risiko- og belønningsberegning mener jeg imidlertid at belønning oppveier risikoen som jeg skrev i denne artikkelen.

Den største risikoen er der Metacade kollapser mens den potensielle belønningen er der det blir en vill suksess i en bransje som forventes å fortsette å vokse de neste årene. Også i fremtiden vil Metacade, som andre mynter, ha en korrelasjon med Bitcoin. Derfor er det fornuftig å allokere en liten del av midlene dine i Metacade.