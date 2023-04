Zilliqa-prisen stiger i forkant av EVM-lanseringen når forhåndssalget av AltSignals fortsetter

Zilliqa- prisen steg til det høyeste punktet siden 23. februar onsdag da investorer ventet på den kommende EVM-lanseringen. ZIL steg til en topp på $0,036, som var omtrent 68% over det laveste hittil i år. Dette gjør den til en av de beste kryptovalutaene i bransjen. Andre altcoins som AltSignals (ASI), Internet Computer (ICP) og Oasis Network gjør det bra.

Zilliqa EVM lansering

Ethereum har vokst til å bli den største blokkjeden for smarte kontrakter globalt. Dette sees i det økende antallet dApps i økosystemet. For eksempel innen desentralisert finans (DeFi), Ethereum har en total verdi låst (TVL) på over 70 milliarder dollar og en markedsdominans på nesten 70 %.

Det samme gjelder i NFT-industrien (non-fungible token), der samlinger som Bored Ape Yacht Club (BAYC) dominerer. I gjennomsnitt er Ethereum NFT-salg i en 24-timers periode vanligvis over $25 millioner.

Derfor er det to hovedtrender i blokkjedeindustrien. For det første er det en generell overgang til lag-2-nettverk, som er sidekjeder som behandler Ethereum-transaksjoner raskere til en lavere kostnad. Noen av de øverste lag-2-nettverkene i bransjen er Cartesi, Optimism og Arbitrum.

For det andre, for å øke interoperabiliteten, lanserer mange blokkjeder sin Ethereum Virtual Machine (EVM), EVM er et stykke programvare som utfører smarte kontrakter på Ethereum-nettverket. Det bidrar til å øke interoperabiliteten innenfor ulike kjeder. Noen av de mest populære kjedene som jobber med EVM er IOTA, EOS og Zilliqa.

Den neste viktige Zilliqa-nyheten vil være lanseringen av EVM-implementeringen på mainnet som vil skje 25. april i år. Implementeringen vil gå live klokken 08:00 UTC-tid.

Integrering av EVM vil ha mange fordeler for Zilliqa-økosystemet. For eksempel vil brukere nå kunne overføre sine opprinnelige ZIL-er ved å bruke populære lommebøker som MetaMask. Utviklere vil også kunne distribuere smarte Solidity-kontrakter.

Zilliqa-prisprediksjon

4H-diagrammet viser at ZIL-prisen har vært i et nådeløst okseløp de siste ukene. Dette rallyet har sett det hoppe fra det laveste året på $0,021 til det høyeste på $0,036. Den har klart å bevege seg over sentrale psykologiske nivåer. Senest beveget den seg over nøkkelmotstanden på $0,0328, det høyeste punktet den 2. april. Ved å bevege seg over denne prisen, ugyldiggjorde mynten dobbelttoppmønsteret som var i ferd med å danne seg.

Zilliqa har beveget seg over alle glidende gjennomsnitt mens oscillatorer peker oppover. Derfor er det en sannsynlighet for at mynten vil fortsette å stige ettersom kjøpere sikter mot neste viktige motstandspunkt på $0,037, det høyeste punktet i april i år.

AltSignals tokensalg fortsetter

Et annet hovedtema i verden i dag er kunstig intelligens . AI har blitt kalt en av de største oppdagelsene, i samme linse som brann og dekk. I dag har AI-plattformer som Googles Bard og Microsofts Bing blitt så kraftige at de kan skrive programvare, komponere musikk og skrive historier.

Analytikere tror at de fleste bransjer vil bli påvirket av kunstig intelligens i årene som kommer. For eksempel vil det påvirke finansnæringen ved å gjennomføre analyser og levere anbefalinger. AltSignals er en av de beste plattformene som jobber med å implementere AI i bransjen.

AltSignals er en lønnsom plattform som utfører analyser og sender signaler på viktige eiendeler som forex og kryptovalutaer til folk. Nå, som en del av veksten, jobber utviklerne med å integrere AI i plattformen i et forsøk på å forbedre resultatene. AltSignals er høyt elsket av brukerne, som du kan lese på deres Trustpilot vurderingsplattform.

Som en del av denne overgangen har AltSignals et token-salg for ASI. ASI er tokenet som vil drive plattformen. Det vil bli brukt til å foreta betalinger og oppmuntre andre deltakere i økosystemet. Den vil også bli brukt til stemmeformål når den desentraliserte autonome organisasjonen (DAO) lanseres.

AltSignals token-salg skyter i været

AltSignals’ token-salg har vært vellykket. På bare noen få uker har utviklerne samlet inn over $592k, som er omtrent 54,82% av målet deres. Med hvert token som går for $0,015, er det en sannsynlighet for at etterspørselen etter tokenet vil fortsette å øke i de kommende ukene. Du kan kjøpe ASI-tokenet her.

Å investere i token-forhåndssalg kan være en svært lønnsom strategi. Et godt eksempel på dette er den nylige lanseringen av Metacade , en plattform som samlet inn rundt 16 millioner dollar i token-salget. Noen dager etter token-lanseringen er plattformen verdsatt til over 25 millioner dollar, noe som betyr at originale kjøpere har vært lønnsomme.

Er ASI en god investering?

AltSignals whitepaper har beskrevet hvordan plattformen fungerer og hva den ønsker å oppnå. Og basert på at AltSignals allerede er lønnsomt, mener jeg at ASI er et godt kjøp. Men som med andre kryptovalutaer, er det risiko involvert, noe som betyr at du bør jobbe for å begrense ulempene dine. For eksempel bør du ikke allokere alle pengene dine på ASI eller noen annen mynt for den saks skyld.