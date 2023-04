Bullish Litecoin-prisprediksjoner og deres implikasjoner for AltSignals (ASI)

Litecoin -prisen drev oppover i løpet av de få øktene etter hvert som investorer kjøpte nedgangen og ettersom utfordringene fra First Republic Bank (FRC) fortsetter. Mynten hoppet til et høydepunkt på $92, det høyeste punktet siden 20. april i år. Den har hoppet med mer enn 7 % fra det laveste punktet i år. Bitcoin har også hoppet tilbake og beveget seg over nøkkelmotstandspunktet på $28 000. Denne ytelsen lover godt for AltSignals, som allerede har samlet inn $644k i token-salget.

First Republic Bank kan implodere

Hovedkatalysatoren for det nåværende Litecoin-prisoppgangen er den økende frykten for at First Republic Bank kan implodere. Mandag kunngjorde banken at virksomheten var på nippet da kundene tok ut mer enn 104 milliarder dollar. Som et resultat sa ledelsen at de undersøkte alternativer, inkludert å selge banken.

Tirsdag sa firmaet at det vurderer å skaffe kapital for å øke balansen. Som et resultat krasjet FRC-aksjekursen med mer enn 40 %, noe som kan føre til flere uttak fra kunder. Selskapet har nå to alternativer. For det første kan det gå over til FDIC-beskyttelse, hvor forsikringsbyrået vil ha en ryddig avvikling. For det andre kan de største amerikanske bankene ta en eierandel i selskapet og bidra til å redde det.

Den potensielle First Republic Bank-kollapsen er en positiv katalysator for Bitcoin og Litecoin, noe som forklarer hvorfor de to drev oppover selv om det bredere aksjemarkedet falt. Det er fordi investorer tror at kryptovalutaer er trygge havn i perioder med bankuro.

Analytikere er positive på krypto

I mellomtiden stiger Litecoin-prisen ettersom investorer fortsatt er optimistiske med hensyn til kryptovalutapriser. Som jeg skrev på tirsdag her , spådde analytikere hos Standard Chartered at Bitcoin vil hoppe til 100 000 dollar innen 2024. Han siterte hastverket etter sikkerhet midt i bankkrisen og den potensielle sentralbanken i Federal Reserve.

Han er ikke alene. Søndag skrev jeg at en Bloomberg-analytiker også tror at Bitcoin-prisen vil hoppe til $50 000 de neste månedene. Han siterte også den neste halveringen planlagt i 2024 som hovedkatalysatoren. Det er også et generelt syn på at Bitcoin har blitt en god trygg havn.

Hvis disse visningene er nøyaktige, betyr det at Litecoin-prisen også vil dra nytte av siden den har en tendens til å ha en nær korrelasjon med Bitcoin.

Litecoin-prisprediksjon

Den bearish trenden til LTC kapitulerte da mynten falt til $84,53 på mandag. Det dannet et dobbeltbunnsmønster til den prisen. Mynten har nå beveget seg over 25-dagers og 50-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt mens oscillatorer har drevet oppover. Derfor er det en sannsynlighet for at mynten vil stige til neste nøkkelmotstand på $100 i løpet av de kommende dagene.

LTC-diagram av TradingView

AltSignals token-salg får fart

I mellomtiden fortsatte AltSignals å få trekkraft ettersom token-salget akselererte. Etappe en av token-salget har allerede samlet inn $644k av målet på $1,08 millioner. Dette beløpet tilsvarer 59,71 % av det totale salget.

For det første er AltSignals en ledende plattform som gir signaler på viktige eiendeler som kryptovalutaer og forex. Den betjener allerede tusenvis av kunder fra hele verden som har gitt den utmerkede anmeldelser . Disse signalene kommer fra tekniske indikatorer som MACD og relativ styrkeindeksen .

Som en del av sin vekststrategi jobber AltSignals nå med å innlemme kunstig intelligens i sin plattform. Den nye versjonen vil ha nøkkelteknologier som naturlig språkbehandling og maskinlæring. Under disse søyleteknologiene vil plattformen ha andre teknologier som regresjon, prediktiv modellering, AutoML og naturlig språk API.

Målet med denne oppgraderingen vil være å utnytte AI-evner for å levere de beste resultatene. Dette AI-laget vil bli drevet av ASI-tokenet, som vil bli brukt til betalingsformål. I følge hvitboken vil den drive Actualize AI og brukes til medlemsklubben og handelsturneringer.

Er ASI en god investering?

Derfor lover den bullish spådommen av Bitcoin og andre kryptovalutaer godt for AltSignals, hvis token-salg går bra. Utviklerne har allerede samlet inn over $644k de siste ukene. Med token som selges for bare $0,015, betyr det at hvem som helst kan ta del i kapitalhevingen.

Jeg tror at ASI-tokenet vil gjøre det bra når det blir notert i nøkkelbørser senere i år siden det vil skje i en tid da kryptovalutaer stiger. I det siste har vi sett mange tokens som Metacade og Pepe hoppe etter å ha blitt oppført. Derfor er det fornuftig å allokere en liten sum penger på ASI nå.

Noen av de fremtidige katalysatorene for tokenet vil være børsnoteringer og suksessen til AltSigals som plattform.