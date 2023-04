Metacade-prisprediksjon: MCADE sporer stort trekk foran MEXC-noteringen når Hourglass (WAIT) eksploderer

Metacade -prisen handlet til topper på $0,034 for noen dager siden før den generelle nedgangen i kryptomarkedet hjalp bjørner med å returnere GameFi-tokenet til nivåer rundt $0,023.

Men med MCADE klar over et nøkkelstøttenivå og med bitcoin som bryter over $28 000 igjen, kan det være en eksplosiv oppsideavkastning for Metacade-prisen foran den etterlengtede noteringen på den store kryptovalutabørsen MEXC.

Andre steder i markedet har prisen på Hourglass (WAIT) steget mer enn 20 % på 24 timer, midt i store kunngjøringer om det desentraliserte tokenet.

Vil MEXC-noteringen drive Metacade-prisen høyere?

Ettersom utviklerteamet fortsetter å bygge plattformen, noe de bekreftet i en AMA forrige uke, posisjonerer en rekke viktige utviklinger allerede play-to-earn-prosjektet for stor vekst. Blant disse er partnerskap med ledende markedsplattformer og spilløkosystemaktører, sistnevnte med spillstartup MetaStudio.

Når det gjelder etterspørsel i annenhåndsmarkedet, var noteringen på Uniswap stor da den satte MCADE på verdens største DEX-plattform. BitMart tillot mer likviditet og synlighet som den første CEX som listet opp tokenet.

$MCADE IS NOW LIVE ON @BitMartExchange



Another HUGE milestone for the Metacade community



What price can you see $MCADE reaching in the future?



— METACADE (@Metacade_) April 20, 2023

Som nylig annonsert av Metacade-teamet, er MEXC satt til å være den neste store børsen som noterer tokenet sitt. Når dette skjer, som forventes å være i slutten av april eller begynnelsen av mai, kan det gi en potensiell bump i kjøpspresset ettersom flere får tilgang til tokenet.

Metacade har en unik tilnærming til Web3-spilling

Metacade er et prosjekt som bygges som den ultimate cryptocurrency- spillarkadeplattformen for Web3-fellesskapet. Det er her spillutviklere, spillere og investorer og entusiaster i spilløkosystemer vil spille, tjene, bygge og samarbeide.

Prosjektet skal lanseres for publikum i 2023 og vil tilby et “dynamisk virtuelt hangout” der økosystemdeltakere vil utnytte det beste fra GameFi og Web3. MCADE-tokenet vil drive plattformen, med fremtidig utvikling mot mer samfunnsstyring som kommer med lanseringen av en desentralisert autonom organisasjon (DAO).

Hva er timeglass og hvorfor økte WAIT i dag?

Hourglass er et desentralisert fellesskapstoken som stealth lansert 19. august 2022 og bruker det opprinnelige tokenet WAIT for å drive nettverksaktiviteter og transaksjoner.

Som sett med prisen på Hourglass (WAIT), kan utvikling i prosjektfundamental og positive nyheter ha en bullish innvirkning på prisen. På onsdag steg WAIT-tokenet nesten 20 % da Hourglass-teamet annonserte Hourglass Foundation Incubator.

Kryptovalutaen, som for tiden har en markedsverdi på $41 millioner og rangert som 508 på CoinGecko, la også til milliardæren Jeff Mahony som styreleder. Mahony er grunnlegger og styreleder i SaveDaily Holdings Corp samt administrerende direktør for NEFT Vodka.

Here it is $WAIT Fam!



In our first major reveal this week, we are proud to announce the Hourglass Foundation Incubator and billionaire @JeffWMahony as Chairman. — Hourglass (WAIT) (@Hourglass_Wait) April 24, 2023

Hourglass annonserte også nylig krypto- og Web3-investor Brian D. Evans, og den anerkjente krypto-YouTuber, George Tung som sjefsrådgivere.

Metacade-prisprediksjon

Krypto-priser kan være svært volatile og det er vanskelig å forutsi eksakte prisbevegelser. Imidlertid er Metacade et nytt prosjekt som har investorer begeistret for hva som er mulig med sin unike tilnærming til spillindustrien.

Metacades laveste pris på 0,0148 dollar nådd 16. april kom etter at tokenet ble notert på den desentraliserte børsen Uniswap. Noen dager senere, da MCADE gikk live på BitMart, en av de ledende sentraliserte børsene i rommet, eksploderte GameFi-tokenet – og nådde de fremhevede toppene på $0,034.

Med dagens priser er MCADE omtrent 60 % fra tidenes laveste. Det er også over den endelige forhåndssalgsprisen.

Chart showing Metacade price at key level. Source: TradingView

En titt på Metacade-prisprediksjon, 4-timersdiagrammet viser at MCADE-utbruddet kom etter konsolidering i området $0,017-$0,019.

En oppgang kan være på kortene foran den store noteringen på MEXC, og spesielt hvis en oppgang i det bredere altcoin-markedet skjer. I dette tilfellet vil et trekk for å teste all-time high være sannsynlig, med $0,05 og $0,1 som de to hovedmålene på kort sikt.

De nåværende utsiktene antyder imidlertid at okser må holde seg over støtteområdet på $0,022 for å unngå mulige ulemper til den forrige etterspørselssonen. 4-timers RSI litt skråstilt under 50 gir selgere en fordel hvis prisen faller under nivået fremhevet av det eksponentielle glidende gjennomsnittet ($0,022).

På baksiden er den umiddelbare motstanden nær $0,024.