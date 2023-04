Jayson er hovednyhetsredaktør hos Invezz og fører tilsyn med teamet av reportere, analytikere og strategisk retning for nyhetsinnhold. Han… Les mer

MCADE, det opprinnelige tokenet til Metacade-økosystemet, har gått live på Uniswap og BitMart kryptobørser så langt denne måneden. Dette har sett token-handlen over sin forhåndssalgspris for første gang.

Tokenet forbereder seg på å gå live på MEXC, en av de 10 beste kryptovalutabørsene i verden. Med sin ventende lansering på MEXC, er MCADE satt til å bli tilgjengelig for millioner av investorer globalt.

Som et nytt web3-prosjekt vil vi se på Metacade og investeringsmulighetene det gir og om investorer bør vurdere prosjektet.

Tilbyr Metacade en stor investeringsmulighet?

For å finne ut om Metacade tilbyr en stor investeringsmulighet til tradere, må vi se på det bredere GameFi-økosystemet.

GameFi har blitt en integrert del av web3-området og fortsetter å vokse i et raskt tempo. De siste årene har vi sett fremveksten av prosjekter som The Sandbox, Axie Infinity, ApeCoin og Decentraland.

Disse prosjektene har blitt blant de 100 beste i kryptoområdet når det gjelder markedsverdi og har levert tusenvis av prosent i ROI til investorer.

Kryptomarkedet er i ferd med å komme seg etter den bearish trenden i 2022 og kan være på vei til nok et Bull Run. Hvis det skjer, kan mange Web3-prosjekter nå nye rekorder i løpet av de kommende månedene.

Metacade kan være et av disse prosjektene takket være den innovative play-to-earn-tilnærmingen. Metacade jobber med å rulle ut noen innovative funksjoner og en altomfattende pakke for moro og belønning som kan vise seg å være fordelaktig for brukerne. Hvis prosjektet lanserer funksjonene som forventet, kan det påvirke verdien av MCADE positivt på mellomlang og lang sikt.

Vil Metacade nå $0,1 innen utgangen av 2023

Kryptovalutamarkedet har prestert bra siden starten av året. Bitcoin har lagt til mer enn 50 % til sin verdi hittil i år og kan øke høyere i de kommende månedene.

Under forhåndssalgsstadiet ble MCADE solgt for $0,02 per token. Etter sine nylige noteringer på Uniswap og BitMart, handles MCADE til $0,02296, høyere enn førsalgsprisen.

Tokenet kan stige høyere i løpet av de neste dagene ettersom MCADE er satt til å gå live på MEXC, en av de 10 beste kryptobørsene i verden.

Noteringen på disse kryptobørsene vil plassere MCADE foran millioner av brukere globalt. Metacade-teamet avslørte også at tokenet ville lanseres på andre store kryptovalutaer i løpet av de kommende månedene når de ruller ut produktene og andre viktige funksjoner.

Etter å ha samlet inn 16 millioner dollar i forhåndssalgsfasen, jobber Metacade med å lansere produktene sine. Å lansere prosjektene, i tillegg til en forbedret fundamental for det bredere kryptomarkedet, kan få MCADE til å berøre $0,1-merket før slutten av året.

MCADEs rally vil avhenge av produktene og funksjonene lansert av Metacade og hvordan det bredere kryptomarkedet presterer i de kommende månedene.

Hva er The Sandbox

The Sandbox er et av de eldste web3-prosjektene, ettersom det har eksistert siden 2011. Blockchain lar brukere lage, bygge, kjøpe og selge digitale eiendeler i form av et spill.

Prosjektet har alltid opprettholdt ønsket om å introdusere blokkjedeteknologi i mainstream-spill med suksess. Sandbox fokuserer på å legge til rette for en kreativ “Play-to-earn”-modell, som lar brukere være både skapere og spillere samtidig.

SAND, det opprinnelige tokenet til The Sandbox, fungerer som verktøyet som letter transaksjoner på plattformen.

Er The Sandbox trygt?

Sandbox er et av de 50 beste kryptovalutaprosjektene når det gjelder markedsverdi. Det har eksistert i mer enn et tiår og er et av de første web3-prosjektene i verden. I løpet av det siste tiåret har det ikke vært noen større kontroverser angående dette prosjektet.

The Sandbox har også inngått samarbeid med store blokkjedeselskaper de siste månedene, inkludert Ledger Enterprises, da den søker å utvide bruksområdet for metaverset.

Hva er Metacade?

Metacade er et nytt web3-prosjekt som drives av Ethereum-blokkjeden. Hovedmålet med prosjektet er å endre måten det nåværende play-to-earn-økosystemet fungerer ved å gjøre det mulig for brukere å nyte nye web3-opplevelser.

I følge prosjektets whitepaper vil Metacade som plattform gi brukere mulighet til å spille, koble til, bygge og tjene sømløst. For å bli et ekte web3-prosjekt, vil Metacade gå over til en desentralisert autonom organisasjon (DAO) innen 2024. Dette vil se at teamet overlater kontrollen over prosjektet til MCADE-innehaverne.

MCADE-innehavere vil kunne spille en viktig rolle i veksten av Metacade-økosystemet via ulike midler, inkludert styringsstemmegivning. Metacade-teamet har også begynt å jobbe med produktene og funksjonene sine etter å ha samlet inn 16 millioner dollar i den nettopp avsluttede forhåndssalgsfasen.

Hvordan fungerer Metacade?

Spill for å tjene økosystemet lar brukere tjene penger mens de spiller favorittspillene sine. Med Metacade søker prosjektet å bli mer enn bare et P2E-spill.

Som en spillplattform ønsker Metacade å være vertskap for en rekke arkadespill og bli destinasjonen for spillere. Metacade vil arrangere P2E-turneringer og konkurranser for å gi spillere flere muligheter til å tjene MCADE-tokens.

Det er andre måter å tjene penger på som medlem av Metacade-økosystemet, inkludert å sette inn MCADE-tokens. Totalt sett ønsker Metacade å bli P2E-plattformen som lar brukere nyte en komplett web3-opplevelse.

Hvordan vil Metacade endre bransjen?

Metacade bringer en oppslukende opplevelse til P2E-økosystemet. Mens de fleste prosjekter fokuserer på å tilby spilltjenester for brukere for å tjene penger, går Metacade et skritt videre.

Metacade ønsker at brukere skal gå forbi spillere og bli en integrert del av spilløkosystemet. Plattformen vil være vert for en rekke spill, noe som gir brukerne flere alternativer å velge mellom.

Plattformen ønsker også å tilby brukere flere måter å tjene MCADE-tokens på via turneringer, konkurranser og innsats. Med Metacade vil brukere nyte en allsidig web3-opplevelse.

Er kryptovaluta en god langsiktig investering?

Kryptovalutaer har vært en av de best presterende aktivaklassene siden Bitcoin ble introdusert i 2009. Markedet har opplevd mange bjørne- og okseløp, og etter hver bearish-syklus når det et nytt høydepunkt.

Bitcoin steg fra 3400 dollar i 2020, etter å ha falt fra over 19 000 dollar i 2017, for å nå sin nåværende rekordhøye på 69 000 dollar.

Siden lanseringen av Bitcoin i 2009 har den generelle ytelsen til kryptovalutaer vært positiv. Markedsverdien for kryptovaluta nådde et rekordhøyt nivå på 3 billioner dollar i 2021 og kan være på vei til å sette flere rekorder i løpet av de kommende årene.

Er game-fi-tokens en god langsiktig investering?

Vi kan ikke snakke om kryptosektoren uten å nevne GameFi. Bransjen har sett prosjekter som The Sandbox, Axie Infinity, Decentraland og ApeCoin nå nye høyder de siste årene.

P2E-modellen tiltrekker seg mer tradisjonelle spillere ettersom den stimulerer spillmodellen, slik at de kan spille spill og tjene penger i prosjektet.

SAND har levert en ROI på 6,866 % til tidlige investorer, noe som gjør det til et av de mest suksessrike GameFi-prosjektene.

Er Metacade verdt å kjøpe?

Som investor kan MCADE være en av tokenene du bør vurdere på grunn av oppsiden. Med en forhåndssalgspris på $0,02 og handles for øyeblikket til $0,02296, kan MCADE registrere massive fortjenester på kort sikt.

Lanseringen av Metacades produkter og andre funksjoner på kort sikt kan øke verdien av MCADE. I tillegg til det, kan en forbedret grunnleggende utsikter for det bredere kryptovalutamarkedet føre til at MCADE rally til en ny all-time high og muligens nå $0,1-merket før slutten av året.

MCADE har også allerede blitt notert på Uniswap og BitMart og skal lanseres på MEXC. Noteringene på disse børsene og muligens andre i de kommende månedene kan påvirke MCADEs verdi positivt.