Analytikere blir positive til Bitcoin og andre kryptovalutaer etter at de testet sine flere måneders høyder forrige uke. Bitcoin har holdt seg litt under $30 000 mens andre mindre mynter som Hedera Hashgraph og Pepe har steget. Disse bullish estimatene kan ha et positivt utfall for andre tokens som Metacade (MCADE).

Bullish Bitcoin

I denne artikkelen skrev jeg at noen analytikere tror at Bitcoin-prisen vil hoppe til så høyt som $185 000 på lang sikt. Mange av de som er sitert i rapporten tror at den i det minste vil stige til et rekordhøyt nivå på 67 000 dollar i løpet av de neste månedene.

Disse analytikerne nevner mange årsaker til dette. Først bemerker de at Bitcoin har blitt en god trygg havn ettersom bankkrisen fortsetter. First Republic Bank, et selskap nylig verdt milliarder av dollar, har sett et aksjekrakk på over 90 %. Søndag la banker som JP Morgan, PNC Financial og Citizens inn bud på selskapet.

Bankkrisen er ennå ikke over, ifølge Charlie Munger, nestleder i Berkshire Hathaway. Han forventer at flere banker vil kollapse på grunn av deres eksponering mot kommersiell eiendom i USA. Han sa:

«Mye eiendom er ikke så bra lenger. Vi har mange kontorbygg, mange kjøpesentre og mange andre eiendommer som ikke nødvendigvis gjenspeiler sin reelle verdi. Det er mye smerte der ute.»

Derfor kan flere kollapser i banksektoren bety flere muligheter for Bitcoin og andre kryptovalutaer som Ethereum og Metacade.

Andre grunner til å være bullish på Bitcoin er at halvering kan bety mer oppside for mynten. Historisk sett har Bitcoin en tendens til å stige foran halveringer. Prisen har alltid vært høyere mellom halveringer. Derfor, med en planlagt til april neste år, er det en mulighet for at den vil fortsette å stige.

Federal Reserve pivot

I mellomtiden kan Federal Reserve nå bli en positiv katalysator for Bitcoin og Metacade. Banken, som møtes denne uken, forventes enten å heve renten eller ta en strategisk pause. Hvis en av de to skjer, vil det bety at slutten på rentesyklusen er nådd. Historisk sett har kryptovalutaer en tendens til å gjøre det bra når Fed blir litt mer forsiktige.

Andre viktige Bitcoin-nyheter er at regelverket blir klarere. Forrige uke stemte Europaparlamentet for MiCA, den første kryptoforordningen i blokken. Analytikere forventer at disse forskriftene vil bli godkjent av nasjonale parlamenter innen juli. I mellomtiden, i USA, sa lederen av husets finanskomité at det første krypto-lovforslaget vil bli lagt fram i løpet av de neste månedene.

Metacade planlegger flere børsoppføringer

MCADE-diagram av TradingView

Alle disse grunnene forklarer hvorfor Metacade- prisen (MCADE) har gjort det bra de siste dagene. I følge TradingView handlet MCADE til $0,027 mandag morgen, mye høyere enn forrige ukes laveste på $0,022. Det nærmer seg det høyeste rekordet på $0,034. Dette betyr at MCADE har hoppet med 200 % fra det laveste nivået noensinne, noe som gir den en markedsverdi på over 38 millioner dollar.

Den største Metacade-nyheten er at flere børser som MEXC og BitMart har listet tokenet. Som et resultat nærmer volumet av MCADE som handles i sentraliserte børser seg sakte det som handles på desentraliserte børser. I løpet av de siste 24 timene var CEX-volumet $417k mens DEX-volumet var $623k.

I følge Metacades whitepaper kan flere CEX-oppføringer skje snart. Utviklerne håper at Metacades økende popularitet og de kommende produktoppgraderingene vil føre til mer trekkraft for tokenet. Det neste Metacade AMA-settet for tirsdag kan også presse tokenet høyere.

🔥2 DAYS TO GO🔥



Only 2 more days until our next AMA session with Metacade CEO, Russell Bennett🚀



🗓️Tuesday 2nd May

⏰6PM BST



BE READY⬇️

🔗https://t.co/HlTha64oNd pic.twitter.com/2JVUlWyLsN — METACADE (@Metacade_) April 30, 2023

Er Metacade en god investering

Jeg omtalte Metacade først i denne artikkelen, da den hadde token-salg. Som sådan var spådommen min nøyaktig siden tokenet har trivdes etter å ha blitt notert av flere børser. Jeg mistenker at tokenet vil gjøre det bra med årene ettersom spillplattformen lanseres og gamefi-industrien vokser.

Analytikere tror at denne gamefi-industrien vil være verdt billioner av dollar i de kommende årene. Og mens tradisjonelle plattformer som Axie Infinity sliter, vil nye som Metacade blomstre siden de vil lære av feiltrinnene sine.