AltSignals ($ASI) er neste generasjons blokkjede- og kryptoprosjekt. Leverandøren av handelssignaler har vært den siste til å begi seg ut i krypto via en signaltjeneste for kunstig intelligens. Med den økende bruken av kunstig intelligens blant den nye avlingen av investorer, er det fornuftig å investere i en plattform som AltSignals. Ikke rart at AltSignals-tokenet ($ASI) selger raskt ut i den innledende forhåndssalgsfasen. Over 62 % har blitt utsolgt, og samlet inn $676 379.

46 % av millennials i utviklede økonomier eier krypto

Kryptoadopsjon øker i fart blant yngre forbrukere. I følge en fersk undersøkelse fra Bitget med fokus på 26 land i de største økonomiene på tvers av alle kontinenter, eier 46% av millennials krypto. Tilsvarende eier 25% av Gen X krypto, mens 21% av Gen Z har digitale eiendeler. Baby boomers eier krypto på 8%.

Det enorme eierskapet til digitale eiendeler til yngre forbrukere viser at krypto er fremtiden. Dermed er organisasjoner som tar i bruk blokkjede, nødt til å høste fordelene av å være i sentrum av kryptoeksplosjonen. Det er en slik iterasjon som AltSignals ønsker å fange gjennom Actualize AI og dets kryptoprosjekt gjennom $ASI-tokenet. Etter hvert som flere unge forbrukere kommer inn i handelsverdenen, kan de bli tiltrukket av prosjekter med kryptovinkler som AltSignals.

AltSignals og ActualizeAI. Hva er forskjellen?

AltSignals er en handelstjeneste som startet i 2017 og har vokst eksponentielt til over 50 000 medlemmer på Telegram. Selskapet genererer algoritmebaserte signaler ved hjelp av AltAlgo™-indikatoren. Selskapets handelssignaler går på tvers av digitale eiendeler, inkludert Binance-futures, i tillegg til CFD-er, forex og aksjer.

Etter den raske veksten av AltSignals, søker tjenesten å forbedre kvaliteten på signalene og instrumentene den dekker. Det lanserer en ny plattform for kunstig intelligens-signaltjeneste, ActualizeAI. For å bli medlem, vil investorer ha $ASI-tokens.

Hvilken fordel gir det å holde $ASI for investorer

Den største fordelen investorer tjener ved å holde $ASI er å få tilgang til AI-økosystemet til AltSignals – ActualizeAI. Dette er en mulighet til å nyte handelssignalene samtidig som du drar nytte av prisøkningen til $ASI. Så langt har $ASI tiltrukket seg mye etterspørsel, noe som signaliserer at prisen er satt til å skyte i været når den begynner å bli notert på børser.

Ikke bare gir $ASI en handelsmulighet, men investorer kan satse symbolet for passiv inntekt og delta i plattformstyring. Å kunne ta direkte beslutninger er en undervurdert fordel for investorer som ønsker å være aktive deltakere på plattformene de tilhører.

Det er andre fordeler, for eksempel eksklusive fordeler for å tilhøre AI Members Club. Det betyr tidlig tilgang til fremtidige forhåndssalgsmuligheter og annen utvikling som skjer på ActualizeAI. Investorer kan også delta i handelsturneringer mot jevnaldrende for å skjerpe sine handelsferdigheter og tjene for å vinne slike konkurranser.

Hvorfor er AltSignals en god mulighet nå?

AltSignals begynner først å bli lagt merke til siden de kunngjorde starten av $ASI-forhåndssalget. Tokenets pris forblir lav på $0,015, som forventes å øke etter hvert som flere investorer abonnerer og likviditeten låses opp gjennom noteringer.

En ting som potensielt kan tiltrekke seg investorer er imidlertid at $ASI driver en allerede eksisterende og velprøvd forretningsmodell. Dermed er det et symbol støttet av et fellesskap, som gir det en solid start selv før andre investorer blir med. Som sådan gir investering i token en sjanse til å bli med på en anerkjent plattform og øke inntektene gjennom $ASI.

Forutsigbart har dette tokenet en sjanse til å returnere 10x innen utgangen av 2023, når det har vært notert på store børser. Tokenets veikart er å liste det på Uniswap, CoinGecko og CoinMarketCap i andre kvartal 2023. Det betyr mer likviditet og betydelige prisøkninger som kan komme tidlige fugler til gode.