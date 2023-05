Det er nå knapt en måned etter at Metacade- forhåndssalget ble avsluttet, og MCADE-tokenprisen har inntatt en bullish bane etter en liten tilbakegang. MCADE-tokenet handles nå 81 % høyere enn der det var da forhåndssalget ble avsluttet.

Da forhåndssalget ble avsluttet, var investorer skeptiske til en stor MCADE-bulk, spesielt etter at noteringen på CoinMarketCap, CoinGecko og Uniswap desentraliserte børsene ikke resulterte i noen større prisbevegelser.

BitMart-oppføring snudde situasjonen

BitMart var den første sentraliserte kryptovalutabørsen som listet MCADE. På den tiden så det ut til at noen investorer spredte seg siden mynten hadde falt under 0,015 dollar.

Noen hadde imidlertid fortsatt håp om at notering på sentraliserte børser ville gi mer drivkraft til MCADE-prisen enn DEX-noteringen. Et flertall av investorene trodde faktisk at et utbrudd var nært forestående når MCADE ble notert på BitMart. Og tro mot overbevisningen til mange, begynte MCADEs pris å stige nesten umiddelbart etter at den ble notert på BitMart.

På pressetidspunktet handlet Metacade (MCADE) for $0,04 og virket ekstremt bullish ettersom den hadde steget med 31,04% de siste 24 timene. Den har nådd et daglig høydepunkt på $0,04229.

Kommende notering på MEXC Global

I følge informasjonen på Metacades offisielle nettside, forventes MCADE-tokenet å bli listet på MEXC Global 4. mai 2023, som bare er et spørsmål om timer unna.

Mens den nåværende prisøkningen delvis skyldes noteringen på BitMart, har hypen rundt det kommende MEXC Global spilt en rolle. Med nåværende kurs forventes Metacade-prisen å stige over $0,25 innen utgangen av 2023 etter at den er listet på MEXC Global.

Er Metacade en god investering?

Vel, å investere i kryptovalutaer medfører mange risikoer, spesielt på grunn av den høye markedsvolatiliteten og økningen i svindelprosjekter. Mens Metacade-prosjektet krysser av for legitime prosjekter, dets opprinnelige token, faller MCADE under kryptovalutaer og prisbevegelsene påvirkes fortsatt av markedsvolatilitet.

Bortsett fra å lete etter et legitimt prosjekt å investere i, er det mange andre faktorer som en investor vurderer før han eller hennes bestemmer seg for å investere i et prosjekt. En av disse faktorene er opptaket av et prosjekts produkter i markedet.

Så langt har MCADE-tokenet, akkurat som Metacade-plattformen, fått mye popularitet blant kryptoinvestorer, kryptohandlere og blockchain-spillutviklere og investorer. Bare det faktum at kryptoinvestorer dukket opp i stort antall for å kjøpe MCADE-tokenet under forhåndssalget, viser at investorer har tillit til hele Metacade-prosjektet.

De som investerte i MCADE under Metacade-forhåndssalget, teller nå fortjeneste siden tokenet har fått mer enn 81 % etter at forhåndssalget ble avsluttet; noe som betyr at selv de som kjøpte tokenet i det siste forhåndssalgsstadiet er i fortjeneste.

Det viktigste er at MCADE-innehavere nå kan handle tokenet på en sentralisert børs, BirMart, og snart også på MEXC Global.

Veikart for Metacade-prosjektet

I tillegg til noteringen på kryptobørser, har Metacade allerede gjort seg fortjent til sitt første partnerskap, partnerskapet med Metastudio, som er et revolusjonerende spillselskap fokusert på å levere spennende, avantgarde og ferske mobilspill til Metacade-arkaden.

I følge Metacades whitepaper forventes Metacade å få ytterligere CEX-oppføringer, legge til flere partnerskap med play-to-earn-prosjekter, lansere flere spillfellesskaps-gaver og konkurranser, og lansere en universell online hangout for alt som har med GameFi og P2E å gjøre i Q2, 2023.

Som et resultat vil etterspørselen etter MCADE, som er verktøyet token på Metacade, skyte i været og muligens sende tokens pris gjennom taket.