May 7, 2023

Populariteten til nye AI- og Big Data-kryptovalutaer, som det nye AltSignals ASI- token, har vært økende siden kunstig intelligens begynte å bli populær etter lanseringen av OpenAIs ChatGPT-app.

I løpet av de siste syv har Omax Coin vært den største gevinsten blant de beste AI- og Big Data-tokenene etter markedsverdi. OMAX-prisen har steget med over 146 % den siste uken, noe som gjør den til den største gevinsten i gruppen. Den blir fulgt av Forta (FORT) som har økt med 106 % og Agoras: Tau (AGRS) som har økt med 40 % de siste syv dagene.

OMAX Coin og dens forhold til AltSignals

Omax Coin er et fellesskapsdrevet token som ble lansert i november 2021. Det er kategorisert som et topp AI- og Big Data-token etter markedsverdi. Den ble opprinnelig lansert på Binance Smart Chain (BSC) før teamet lanserte sitt eget hovednett OMAX blockchain i august 2022.

Omax-mynten (OMAX) er det opprinnelige symbolet til OMAX-kjeden som opererer på et system med bevis-av-innsats (PoS) konsensus som støtter kort blokkeringstid og lavere transaksjonsgebyrer. Kjeden tillater bundne validatorkandidater for staking å bli validatorer og produsere blokker.

Den bruker også dobbelttegndeteksjon og annen kuttlogikk som garanterer sikkerhet, stabilitet og kjedefinalitet. Kjeden støtter også EVM-kompatible smarte kontrakter og protokoller.

For øyeblikket er OMAX integrert i salgsautomatene og ePOS-systemet.

Akkurat som AltSignals som søker å revolusjonere handelssignalområdet gjennom integrering av en AI-basert signalgenererende algoritme, planlegger Omax å integrere blokkjeden sin i e-handels- og kryptokortområdet. I hovedsak tar Omax sikte på å la brukere enkelt fullføre sine daglige kjøp på populære e-handels- og handlekurvplattformer ved å bruke deres beholdning av kryptovaluta.

AltSignals på den annen side tar sikte på å strømlinjeforme sine Forex-, aksje- og kryptohandelssignaltjenester gjennom sin nye AI-baserte plattform kalt ActualizeAI som vil bli drevet av ASI-kryptovalutaen. Selskapet gjennomfører for tiden et forhåndssalg for ASI-tokenet, som allerede er i andre fase (trinn 1) etter vellykket gjennomføring av BETA-stadiet.

Opptaket av det nye AI-baserte ASI-tokenet blant kryptoinvestorer har vært overveldende i forhold til hastigheten som forhåndssalgsstadiene selger ut med. Den nåværende scenen er allerede nesten utsolgt med 65,67 % utsolgt bare dager etter at den startet. Interesserte kan delta i forhåndssalget her.

Hva betyr OMAX Coin-prisoppgangen for ASI-token?

OMAX Coins prisoppgang de siste dagene bekrefter bare det faktum at AI og Big Data-kryptovalutaer har økt popularitet ettersom kunstig intelligens-teknologi samler fart over hele kloden, noe som er en god talsmann for det nye ASI-tokenet.

Det er knapt seks måneder siden den første AI-baserte chatboten, ChatGPT, ble lansert og et mylder av andre AI-applikasjoner har allerede blitt utviklet og lansert, inkludert blockchain-AI-applikasjoner. Hvis momentumet skal opprettholdes, vil ASI-tokenet finne et svært gunstig miljø når forhåndssalget er avsluttet og det er notert på desentraliserte børser og sentraliserte børser.

Bør jeg kjøpe ASI-tokenet i dag?

Vel, kryptomarkedet er et ganske volatilt marked, og det har mange risikoer. Likevel, i henhold til informasjonen gitt på det offisielle AltSigals-nettstedet, forventes prisen på ASI-tokenet å stige gjennom de gjenværende forhåndssalgsstadiene.

ASI-prisen har allerede sett sin første prisstigning fra $0,012 under BETA-fasen til den nåværende prisen på $0,015. Det er anslått å nå $ 0,02274 når forhåndssalget nærmer seg slutten for ikke å snakke om fremtidige prisanslag etter at det er listet på CEX-er og DEX-er.