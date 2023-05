Prisen på MCADE, Metacades opprinnelige kryptovaluta, har falt de siste dagene etter å ha nådd et rekordhøyt nivå på $0,04569.

På pressetidspunktet hadde MCADE falt 39,49 % fra all-time high og har falt med 14,12 % i løpet av de siste 24 timene.

Er det på tide å kjøpe MCADE?

Krypto-investorer utnyttet den nylige MCADE-prisstigningen, som delvis ble understøttet av noteringen av MCADE på MEXC Global og BitMart. Økningen beviste at MCADE er et tegn å se etter at stigningen fant sted bare noen få uker etter slutten av Metacade-forsalget.

Mens kryptovalutaer er volatile eiendeler og bærer investeringsrisiko, er bunnlinjen for enhver investering å investere når prisen er lav og å selge når prisene stiger. Det eneste problemet er å avgjøre om en eiendel har nådd bunnen.

Når det gjelder MCADE, kan det være vanskelig å avgjøre om den har truffet bunnen siden den har begrensede historiske prisdata. Likevel handler den 20 % over forhåndssalgsprisen; Det betyr at de som investerte da nyter en avkastning på 20 %.

Hvorfor Metacade skiller seg ut blant metaverse kryptoprosjekter?

For det første merker Metacade-prosjektet av for legitime prosjekter, siden det allerede har lansert sitt opprinnelige token og fått flere kryptobørsoppføringer. Prosjektet har kjørt på den økende populariteten til GameFi- og Metaverse-prosjekter for å bli et av de mest populære kryptoprosjektene i 2023.

MCADE-tokenet, akkurat som Metacade-plattformen, har fått mye popularitet blant kryptoinvestorer, kryptohandlere og blockchain-spillutviklere og investorer. Bare det faktum at kryptoinvestorer dukket opp i stort antall for å kjøpe MCADE-tokenet under forhåndssalget, viser at investorer har tillit til hele Metacade-prosjektet.

De som investerte i MCADE ved starten av Metacade-forsalget, teller fortjeneste. MCADE-tokenet har steget med mer enn 225 % siden BETA-forhåndssalget.

Det viktigste er at MCADE-innehavere nå kan handle tokenet på sentraliserte børser som MEXC Global og BitMart. De kan også delta i Metacade-satsing på Uniswap som åpnet umiddelbart etter at tokenet ble notert på Uniswap. Satsingen har 40 % AAR.

Hva neste for Metacade-prosjektet?

Foruten å være notert på tre kryptobørser, har Metacade også fått sitt første partnerskap. Det samarbeidet nylig med Metastudio, et revolusjonerende spillselskap fokusert på å levere spennende, avantgarde og ferske mobilspill til Metacade.

Fremover skisserer Metacade-whitepaper at Metacade forventes å få ytterligere sentraliserte børsoppføringer, legge til flere play-to-earn (P2E)-prosjektpartnerskap, lansere flere spillfellesskapsgaver og konkurranser, og lansere en universell hangout på nett for alt som har med GameFi og P2E i andre kvartal 2023.

Hvis prosjektet skulle lykkes med å oppnå alle milepælene som er angitt i whitepaper, ville etterspørselen etter MCADE, som er verktøyet på Metacade, mest sannsynlig skutt i været mot $1 før slutten av 2023.