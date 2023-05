Aksjene i Palantir Technologies (NYSE:PLTR) steg mer enn 27 % på mandag i etterhandel etter selskapets første kvartals resultat som slo analytikeres estimater.

Palantir-aksjen steg også midt i selskapets resultatprognoser basert på den nye plattformen med kunstig intelligens (AI). Med AI-fortellingen også spesielt sterk i kryptovaluta-området, er det sannsynlig at Palantirs sterke utsikter for det nye AI-produktet vil fungere på samme måte for AltSignals (ASI).

AltSignals, et ledende handelssignalselskap, introduserer også et AI-drevet konsept. Det native tokenet ASI er i forhåndssalg, som man kan bli med i her.

Hvorfor Palantirs AI kan være gode nyheter for AltSignals

I sin resultatrapport mandag sa Palantir at de forventer å forbli lønnsomme i 2023 etter at inntektene i Q1 økte med 18 % år over år. Selskapets administrerende direktør Alex Karp sa i et aksjonærbrev at programvareleverandøren forventer inntekter på mellom $528 millioner og $532 millioner i Q2 og $2,19 milliarder til $2,24 milliarder for året.

Men det er etterspørselen etter selskapets nye AI-plattform som har fanget investorens oppmerksomhet. Karp sa at etterspørselen og interessen fra potensielle kunder for produktet er ” uten sidestykke.” Palantirs AI er tilgjengelig for noen kunder fra og med denne måneden, og lar kunder på tvers av kommersielle og offentlige sektorer utnytte store språkmodeller.

Kjent for sine kontrakter med offentlige etater, vil AI-integrasjonen være avgjørende for slike operasjoner som militær etterretning og beslutningstaking. Tillit til kunstig intelligens fra mainstream-selskaper som Palantir er en sterk indikator på hvordan andre plattformer som tilbyr bransjedefinerende produkter kan vokse.

Palantir aksjekurs utsikter

PLTR ser ut som et sterkt kjøp, en av meme-aksjene som har en faktisk vekstbane bak seg.

Palantir tilbyr ikke bare investorer eksponering for en investering knyttet til cybersikkerhet og militære kontrakter. Det har en økende integrasjon som gjør det til et godt bud for eksponering i blockchain-teknologimarkedet.

AI og big data kan også se PLTR potensielt bli en av de beste AI-aksjene. Forslaget er at den nåværende prisen på $7,74 for PLTR-aksjen kan være et stort røverkjøp i dag.

Hva er AltSignals and ActualizeAI?

AltSignals er et handelssignalselskap som ble lansert for publikum i 2017. Plattformen tilbyr for tiden handelsvarsler og analyseindikatorer via AltAlgo-tjenesten, som dekker kryptovaluta-, aksje- og valutamarkedene. Brukere kan også få tilgang til handelsinformasjon på CFD-er.

Plattformen søker å forbedre sine signaler via AI, maskinlæring og naturlig språkbehandling. Selv om AltAlgo allerede er et vellykket produkt, forbedrer ActualizeAI sine evner gjennom nye AI-innganger – som gir brukere tilgang til signaler med økte nøyaktighetsnivåer.

ASI er et token som vil drive AltSignals AI-økosystemet. Innehavere vil ha tilgang til alle handelssignaler samt kunne handle og lagre $ASI-tokens i sine egne lommebøker. Tilgang til medlemsklubben kommer også med andre fordeler som deltakelse i handelsturneringer eller å bidra til plattformutvikling for belønninger og andre opptjeningsmuligheter.

Investorer har en sjanse til å kjøpe ASI-tokens lavt under det pågående forhåndssalget. AltSignals- nettstedet gir en trinn-for-trinn-guide for hvordan du kjøper ASI. Dette inkluderer å koble til en støttet lommebok, kjøpe og gjøre krav på tokens.

Bør du kjøpe AltSignals (ASI) token i dag?

Som fremhevet ovenfor, har programvareselskapet Palantir store prognoser for sin inntektsvekst plassert på suksessen til sin kunstige intelligens-plattform. Etterspørselen sett med dette selskapets modell antyder at AltSignals kommende ActualizeAI-lag kan komme på markedet midt i enda større etterspørsel etter AI-verktøy.

Det er derfor AltSignals og det teamet bygger med ActualizeAI passer godt sammen med investorer som for tiden legger penger i token-salget. Med dagens priser på $0,015, kan ASI-tokenet være veldig billig. Prisen vil stige under forhåndssalgsfasen til $0,02274 og sannsynligvis eksplodere når AI-plattformen går i luften senere i kvartalet.

Å notere tokenet på store børser, slik det ble sett med Pepe (PEPE) og Floki Inu (FLOKI) nylig, kan antenne nytt kjøpspress og se ASI handle mot mål som $0,5 og $1 i 2023 eller tidlig i 2024. Kunstig intelligens relaterte kryptovalutaer har også vært på en tåre hittil i år for å antyde at en ny oksesyklus kan føre prisene til nye høyder.

En flott måte å se på hvorfor investere i ASI er fra AltSignals perspektiv. Vi kan måle vekstpotensialet for dette selskapet fra dets voksende fellesskap og den enorme forventningen rundt dets kunstig intelligens-drevne lag ActualizeAI.

Selv om den forestående lanseringen av tokenet kan komme med fornyet etterspørsel, er det bærekraften som kan komme med et robust marked og brukerfellesskap som vil katalysere fremtidige gevinster for ASI.

