Metacade-prisen stabiliserer seg når spillutviklingsfasen starter

Metacade (MCADE)-prisen har holdt seg ganske bra de siste dagene da investorer fokuserte på den kommende spillutviklingen. Tokenet ble handlet til $0,03 på onsdag, som var noen få poeng under all-time high på $0,0456.

Metacade spillutvikling

Metacade er en kommende plattform som søker å bli den beste aktøren i GameFi-industrien. Det er en fellesskapsdrevet plattform som trekker lærdom fra andre plattformer som Axie Infinity og Sandbox. Målet er å bruke denne lærdommen til å bygge en bedre spillplattform som vil gå mainstream.

Metacade fullførte nylig sin token-salgsarrangement der utviklerne samlet inn over 16 millioner dollar. Dette gjorde det til en av de mest vellykkede token-salgsbegivenhetene i år. Siden den gang har Metacade vært notert i flere børser som BitMart og Mexc, som vi skrev her. Tidlige investorer har sett utmerket avkastning, med MCADE-prisen som har steget med over 200 %.

Den vanskelige delen starter nå for Metacade-utviklere når de går til neste fase av utviklingen. Analytikere mener at dette er fasen som vil lage eller ødelegge økosystemet siden spillet må være av god kvalitet. Den må også adressere hullene som fantes i tidligere spillplattformer som Sandbox.

I følge Metacades whitepaper vil spillutviklingsprosessen begynne i andre kvartal. Andre viktige hendelser som forventes dette kvartalet er ytterligere CEX-oppføringer, lansering av den universelle hangouten og lanseringen av den grunnleggende DAO-modellen. I tredje kvartal vil utviklerne lansere den klassiske arkadelanseringen, utvide eksterne spill og lage Metacade-turneringer.

Som en del av denne utviklingen samarbeider Metacade med MetaStudio, et selskap som utvikler metaverse-prosjekter. Gjennom årene har det vært med på å bygge spill som Shrek og How to Train Your Dragon. De to sidene holdt en AMA-økt på tirsdag der de snakket om spillet og prosessen med å bygge det.

Metacade-prisprediksjon

MCADE-prisen falt ned denne uken. Denne nedgangen var synkronisert med kursutviklingen til Bitcoin, som kom under betydelig overbelastning og høye gebyrer. Som et resultat bestemte Binance, den største børsen i verden, å suspendere BTC-transaksjoner. Nå har Bitcoin-prisen stabilisert seg ettersom overbelastningen avtar.

Det samme gjelder Metacade, hvis pris har hoppet fra et lavpunkt på $0,025 den 5. mai til nåværende $0,03. På totimersdiagrammet forblir Metacade litt over den stigende trendlinjen vist i blått. MACD prøver å bevege seg over det nøytrale punktet mens mynten prøver å krysse 25-periodens glidende gjennomsnitt.

Den har også flyttet til 50% Fibonacci Retracement-nivå. Derfor er det en sannsynlighet for at Metacade-prisen vil hoppe tilbake snart ettersom kjøpere sikter seg inn på den høyeste tiden på $0,045. Dette målet er om lag 61 % over dagens nivå.

Et fall under nøkkelstøttenivået på $0,025 vil imidlertid ugyldiggjøre det bullish synet siden det vil signalisere at det er flere selgere igjen i markedet.

Hva er fremtiden til Metacade?

Metacade har gjort store fremskritt de siste månedene. Det viktigste var token-salget, som samlet inn over 16 millioner dollar. Videre har Metacade nå blitt notert i flere børser og på populære plattformer som CoinMarketCap og CoinGecko.

Selv om dette er store begivenheter, vil Metacades suksess komme fra selve spillet. Det vil avhenge av kvaliteten på spillet og hvor interessant det er. Suksessen vil også avhenge av betalingene til spillere og lanseringen av flere spill og arrangementer. Som en investering tror jeg at det kan være en god idé å allokere penger til MCADE. Som alle kryptovalutaer bør du ikke investere midler du ikke har råd til å tape. Du bør også forstå den potensielle volatiliteten når du investerer i tokenet.