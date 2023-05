Det amerikanske senatets majoritetsleder Chuck Schumer mener at kongressen “må bevege seg raskt” for å regulere kunstig intelligens (AI). Dette kommer etter hvert som flere selskaper omfavner AI-teknologi, og noen har allerede lansert AI-produkter og andre som leverandøren av handelssignaltjenester AltSignals allerede jobber med AI-produkter.

Flertallets senatleder har allerede sammenkalt en todelt gruppe senatorer for å jobbe med lovgivning. Gruppen møttes onsdag.

Schumer sier også at hans ansatte også har møtt rundt 100 administrerende direktører, akademikere og forskere innen AI-feltet. I sine åpningsreplikker i Senatet torsdag sa Schumer at det ikke var tid til å sløse eller forsinkelser eller lene seg tilbake, men bemerket samtidig at de ikke ønsker å komme med mangelfull lovgivning.

Hva betyr dette for kunstig intelligens-prosjekter som AltSignals’ ActualizeAI?

Det sjeldne lovpålegget fra Schumer kommer ettersom potensielt banebrytende AI-produkter som den nylig lanserte AI-chatboten ChatGPT forsøker å etterligne menneskelig atferd. Disse verktøyene har skapt bekymring for å gi villedende informasjon, spre usannheter, forstyrre jobber og bryte opphavsrettslig beskyttelse.

Forrige uke fortalte administrerende direktør i OpenAI, Sam Altman, selskapet som opprettet ChatGPT, til et senatpanel at statlig inngripen vil være avgjørende for å forhindre risikoen ved stadig kraftigere AI-systemer. Konsernsjefen sa:

“Når denne teknologien utvikler seg, forstår vi at folk er engstelige for hvordan den kan endre måten vi lever på. Det er vi også.”

Altman anbefalte opprettelsen av et amerikansk eller globalt byrå for å lisensiere kraftige AI-systemer og ta fra lisensen hvis samsvar ikke oppfylles.

Mens Schumers lovpåvirkning vil påvirke selskaper som arbeider med produkter med kunstig intelligens, forventes det mest å fokusere på de produktene som tar sikte på å etterligne menneskelige handlinger som å snakke, sende tekstmeldinger, skrive osv. Det betyr at produkter som ActualizeAI som utvikles av AlSignals sannsynligvis ikke kan føler mye påvirkning.

Hva gjør Altsignals’ ActualizeAI annerledes?

AltSignals har levert handelssignaler og utviklet algoritmebaserte tekniske indikatorer for å hjelpe finansmarkedshandlere med å tjene på prisbevegelser siden 2017. Det startet med å sende kryptohandelssignaler før de utvidet til CFD-er, aksjer og Forex -handelssignaler.

For tiden tilbyr AltSignals grunnleggende og teknisk analyse og veiledere og hjelper kunder med å plassere handler og tjene på handelene. Den bruker en teknisk indikator kalt AltAlgo Indicator for å generere handelssignaler.

AltAlgo-indikatoren bruker for tiden flere handelsstrategier og tekniske indikatorer for å identifisere handelsmuligheter og varsler AltSignals-brukerne når en god handelsmulighet dukker opp.

Altsignals søker imidlertid å utnytte AI-teknologi for å forbedre effektiviteten til tjenestene sine, og det jobber for tiden med en AI-basert algoritme. AI-algoritmen vil ta den best-ytende algoritmen inkludert AltAlgo-indikatoren og bruke den til å bygge en serie med AI-produkter, hvorav en er ActualizeAI drevet av ASI-kryptovalutaen.

Bør jeg investere i AltSignals?

Vel, det er flere faktorer å vurdere når du investerer i et kryptovalutaprosjekt, spesielt når prosjektet er nytt.

En, og muligens den viktigste faktoren, er på jakt etter et legitimt kryptoprosjekt. En måte å avgjøre om et prosjekt er lovlig, er å avgjøre om morselskapet er pålitelig og har en sterk resultatliste.

AltSignals har vært i drift i fem år og har en bevist merittliste innen handelssignalbransjen; betyr at det er et pålitelig selskap. Informasjonen på AltSignals-nettstedet viser at AltSignals Binance Spot- og Futures-signaler samt Forex-signaler har vært konsekvent lønnsomme måned etter måned med en nøyaktighet på over 50 %.

Nøyaktigheten til disse signalene forventes å øke betraktelig når ActualizeAI-algoritmen er fullført og integrert i plattformen, noe som vil gjøre AltSignals blant de beste leverandørene av kryptovaluta- og valutahandelssignaler som sannsynligvis vil skape en økning i etterspørselen og prisen for ASI-tokener.

ASI-kryptovalutaen er for øyeblikket i forhåndssalgsstadiet, og du kan kjøpe den her.