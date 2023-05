Metacade skal lansere en versjon av sitt etterlengtede play-to-earn (P2E) spillarkadeøkosystem for publikum før slutten av måneden. Mens prisen på det opprinnelige MCADE-tokenet har trukket seg tilbake fra de høydepunktene som ble nådd etter en eksplosiv start på handel, er potensialet for å hente inn tapene og se en opptrend materialisere seg.

Dette er fordi kryptomarkedet forventes å starte en ny oksesyklus, med tokens i spillsektoren blant de som sannsynligvis vil overgå etter hvert som interessen for sektoren øker.

I dag har mye av fokuset vært på handling i store cap tokens, og XRP tar ledelsen midt i investorens forventning rundt økonomiske nyheter, ettersom samtalene om gjeldstak i USA går inn i en avgjørende fase.

XRP leder ann i krypto mens positive samtaler om gjeldstak foregår

Kryptomarkedene var stort sett flate på fredag da investorer fortsatte å se opp for signaler fra USA om gjeldstakssamtalene. Andre steder så aksjemarkedet en fin bukk tidlig med futures opp ettersom det så stadig mer sannsynlig ut at lovgivere kan komme til en avtale om å heve gjeldstaket så snart denne helgen.

En av de største vinnerne i kryptomarkedet i dag er XRP, som har steget med mer enn 4 % de siste 24 timene. Bitcoin, Ethereum og Cardano klatret også mot nøkkelprisnivåer da kryptomarkedet så ut til å speile andre risikable eiendeler.

XRP er det opprinnelige symbolet til Ripple, et grenseoverskridende betalingsselskap som for tiden kjemper mot et søksmål anlagt av US Securities and Exchange Commission (SEC).

Mens SEC hevder at Ripple solgte XRP som et uregistrert verdipapir, har selskapet avvist anklagene. Denne ukens XRP-gevinster kommer ettersom en dommer avgjorde mot SECs forslag om forsegling av dokumenter relatert til tidligere byråoffisielle William Hinman.

I 2018 holdt Hinman en tale om tilstanden til krypto og verdipapirer, som Ripple hevder er nøkkelen til utfallet av den juridiske kampen. Ripples administrerende direktør i går kritiserte det amerikanske regelverket som “forvirrende”, og man vil sannsynligvis se flere selskaper overlate til andre jurisdiksjoner som gir mer klarhet.

Med investorsentimentet snudd positivt i påvente av en Ripple-seier, ser XRP ut som det kan se en stor oppgang. I løpet av den siste uken har XRP-prisen steget med mer enn 8 %, med okser som ser etter $0,5.

Square Enix bekrefter at Web3-spill er fremtiden

Metacade forventer å gi ut sin Metacade Lite-versjon til offentligheten snart, detaljer om denne kan bekreftes ved neste AMA planlagt til 24. mai 2023. Prosjektet nådde alle milepælene satt i veikarten for 1. kvartal 2023. Målene for dette kvartalet inkludere lanseringen av Create2Earn-plattformen, med brukere som får prøve den spillendrende spillopplevelsen som følger med Metacades unike tilnærming til P2E.

Med kryptomarkedene som også forventes å gå inn i en ny bullish syklus, kan dens mulige MCADE lede an i Web3- og GameFi-økosystemet. Nylig utvikling rundt Axie Infinitys debut på Apple App Store, og den japansk-baserte spillgiganten Square Enix som bekrefter sin forpliktelse til blockchain og Web3-spill, kan bidra til å vekke ny etterspørsel og adopsjon.

Hva tilbyr Metacade-plattformen?

Metacade er en ny blockchain-spillplattform som har som mål å bli den største Web3-spillarkaden. I kjernen har Metacade som mål å tilby spillere, investorer og utviklere tilgang til en desentralisert spillhub, komplett med det største utvalget av forskjellige spill for å tjene (P2E) arkadespill.

Prosjektet ser også ut til å tillate integrering av flere inntjeningsmekanismer for økosystemaktører.

MCADE-tokenet brukes til å betale belønninger i økosystemet, og vil hjelpe plattformbrukere med å få tilgang til tjenester og muligheter innen staking og DeFi. Veikartet inkluderer også en pivot til et fellesskapsdrevet prosjekt, der MCADE-innehavere får stemmerett på styringsforslag. Les mer om Metacade her.

Er Metacade verdt å kjøpe nå?

MCADE så stor suksess under forhåndssalget som ble utsolgt tidlig da investorer som var overbevist om hva Metacade tilbyr, hentet inn sine opprinnelige tokens til en billig penge.

April var en stor måned for Metacade, da forhåndssalget ikke bare endte med suksess, den påfølgende noteringen på Uniswap, BitMart og MEXC-børsene fulgte raskt. I markedet steg MCADE-prisen for å nå den høyeste prisen på $0,045 i begynnelsen av mai.

Selv om den nåværende prisen på $0,020 setter MCADE/USD mer enn 52 % av toppen ovenfor, vil en tilbakegang på tvers av markeder heve okser. Bevegelse i løpet av neste oksesyklus vil sannsynligvis få tokens pris til å handle over $1 i 2024.