Fed vurderer å sette renteøkninger på pause: implikasjoner på AltSignals

Den amerikanske økonomiske veksten avtar ettersom bekymringene for kommersiell eiendom (CRE), gjeldstak og regionale banker fortsetter. Som et resultat, etter å ha økt rentene fra nær null til 5 % i år, har flere Fed-tjenestemenn som snakket nylig vært åpne for å sette økninger på pause. Hvis dette skjer, kan det ha positive implikasjoner på aksjer og kryptovalutaer som AltSignals (ASI).

Fed vil sannsynligvis stoppe renteøkninger

USA står overfor en trippel mengde hendelser. I eiendomsbransjen står den kommersielle sektoren overfor en av sine verste perioder noensinne. Data viser at andelen ledige kontorlokaler har økt kraftig de siste månedene.

Som et resultat har de fleste CRE Reits som SL Green, Boston Properties og Simon Property Group sett aksjekursene deres falle nylig. Når gjelden forfaller nærmer seg, er det en sannsynlighet for at flere næringseiendomsselskaper vil gå ut av virksomheten snart.

USA ser også antallet konkurser øke ettersom likviditeten i banksektoren strammes inn og folk flytter pengene sine til pengemarkedsfond. Noen av de mest fremtredende selskapene som har begjært seg konkurs er blant andre Silicon Valley Bank, Vice Media og Bed Bath and Beyond.

I mellomtiden fortsetter problemet med gjeldstaket ettersom demokrater og republikanere opprettholder sin harde holdning. Republikanerne har insistert på at de vil gå med på å løfte landets gjeldsgrense dersom Biden-administrasjonen forplikter seg til betydelige utgiftskutt. Samtalene mellom de to sidene forventes å gjenopptas denne uken.

Derfor, i lys av alt dette, har flere Fed-tjenestemenn støttet et trekk for å stoppe renteøkningene i juni. I en uttalelse sa Neel Kashkari fra Minneapolis Fed at han vurderte å støtte å gå videre med en renteøkning i det kommende møtet. Han sa:

«Kostnaden for å ikke få inflasjonen ned til 2 % er mye høyere enn kostnaden for å få den ned til 2 %. Så jeg vil heller feile med å være litt mer renteaggressiv i stedet for å angre på det og ha vært for rentepassiv.»

Flere Fed-tjenestemenn som Raphael Bostic og Richard Clarida har også støttet pauser i renteøkninger. Og Jay Powell, Fed-lederen, har sagt at banken sannsynligvis ikke vil øke så høyt som den hadde spådd.

Innvirkning på AltSignals

En endring i tune fra Federal Reserve vil ha en positiv innvirkning på AltSignals og andre kryptovalutaer. For det første er AltSignals et lønnsomt selskap som gir handelssignaler til tusenvis av mennesker fra hele verden. Selskapet har vært i bransjen siden 2017.

Nå jobber AltSignals med å endre virksomheten sin ved å gå over til kunstig intelligens . Det tar sikte på å omfavne konseptet AI, maskinlæring og naturlig språkbehandling (NLP) for å behandle denne informasjonen.

Som en del av denne overgangen har utviklerne et symbolsk salg som allerede har samlet inn over $765k i midler. Dette representerer 70,88 % av målet på 1,08 millioner dollar. Med hvert token som selges for $0,015, er det sjanser for at denne fasen av tokensalget snart vil avsluttes.

Etter token-salget vil utviklerne lansere tokenet i populære børser som Uniswap og MEXC hvor folk kan kjøpe og selge det. Å dømme etter den nylige ytelsen til nye kryptovalutaer som Pepe og Milady Meme Coin, er det en sannsynlighet for at ASI-token vil stige når den blir offentlig.

Historisk sett har kryptovalutaer som BTC og ETH en tendens til å gjøre det bra når Fed er litt due. Et godt eksempel på dette er det vi så under Covid-19-pandemien da prisene på de fleste tokens og andre eiendeler hoppet. Som sådan, med flere Fed-tjenestemenn som blir due, er det en mulighet for at kryptovalutaer vil stige. I motsetning til meme-mynter som Pepe og Milady, har AltSignals et verktøy bak seg siden det allerede er lønnsomt og har tusenvis av kunder som du kan se på denne Trustpilot- siden.