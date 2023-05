3 grunner til at Metacade (MCADE) er en god investering

Metacade -prisen har trukket seg kraftig tilbake fra sitt høyeste nivå i år. I følge TradingView handlet MCADE til $0,021, noe som betyr at den har falt med mer enn 13% fra sitt høyeste nivå i år. Her er noen av de viktigste grunnene til å investere i MCADE i dag.

Gjeldstakavtalen nærmer seg

En av de viktigste årsakene til at Metacade har trukket seg tilbake nylig, er gjeldstaket i USA. De siste dagene har demokrater og republikanere forhandlet om gjeldstaket. Under disse samtalene har de to sidene vært uenige, og hver har hatt noen tøffe forhold.

Demokratene går inn for en avtale om et rent gjeldstak mens republikanerne har hatt flere forutsetninger, inkludert å kutte offentlige utgifter. Fristen for disse forhandlingene er 1. juni, da Janet Yellen har sagt at den amerikanske regjeringen vil gå tom for penger.

Konsekvensene av å ikke ha en avtale er alvorlige siden det ville bety at USA ville misligholde sine forpliktelser. Dessuten har landet en gjeld på 31 billioner dollar. Dette forklarer hvorfor aksjer, råvarer og kryptovalutaer har trukket seg tilbake nylig.

Nå er det tegn på at de to sidene gjør fremgang og at USA ikke vil misligholde. Biden har gått med på noen av GOPs prioriteringer som å begrense utgiftene til 2022-nivåer og redusere byråkrati i energitillatelse i USA.

Derfor, siden eiendeler falt på grunn av en risiko for mislighold, er det en sannsynlighet for at de vil sprette tilbake av det er en avtale. Som sådan kunne Metacade hoppe på grunn av disse makronyhetene. På samme måte vil den sannsynligvis stige hvis Fed bestemmer seg for å avslutte eller sette renteøkningene på pause.

Viktige Metacade-katalysatorer

Den andre grunnen til at Metacade-prisen er en god investering er at den har flere katalysatorer som kommer opp i løpet av de neste månedene. For det første, ifølge Metacades whitepaper , har utviklerne forpliktet seg til å levere flere børsoppføringer i år. De har allerede listet det på MEXC, BitMart og Uniswap, som vi skrev her.

På grunn av sin popularitet, vil Metacade sannsynligvis bli oppført på andre børser som Coinbase, Binance, OKX og Huobi. Historisk sett har kryptovalutapriser en tendens til å stige når det er en større børsnotering.

Den andre katalysatoren er at utviklerne har inngått samarbeid med et kjent merke for å bygge spillet sitt, som vil bli lansert i år. I de fleste perioder har kryptovalutaer en tendens til å samle seg foran store nyheter og hendelser.

Kryptovaluta korrelasjon

Den andre grunnen til at MCADE-prisen sannsynligvis vil stige er på grunn av kryptovaluta-korrelasjon. En rask titt på kryptomarkedet viser at de fleste digitale valutaer også har trukket seg tilbake i det siste. Bitcoin har falt fra $31.000 til $27.000. Det samme gjelder andre kryptovalutaer som Solna og Cardano.

Denne nedgangen skyldes hovedsakelig gjeldstaket og risikoen det utgjør for økonomien. Nå, med avtalen i horisonten, er det en sannsynlighet for at de fleste digitale mynter også vil sprette tilbake. Hvis dette skjer, vil Metacade sannsynligvis være en fordel. Likevel er det flere risikoer for å investere i Metacade. For eksempel er det en risiko for at tokenet vil underprestere om vinteren, slik de fleste kryptovalutaer gjør de fleste år. Videre er det en risiko for at Metacade- spillet ikke blir en hit når det lanseres.