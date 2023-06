De siste månedene har vært vitne til nådeløs aktivitet i verden av kunstig intelligens (AI). Ettersom kryptovalutaens egen teknologiske utvikling knytter seg til AI, har interessen for prosjekter som utnytter AI, Big Data og blokkjede økt kraftig.

Et nytt prosjekt i ferd med å gå live og tiltrekker seg stor interesse er AltSignals, en handelssignalplattform som kan revolusjonere handelsindustrien med en ny AI-drevet plattform og kryptotoken

AI tar verden med storm – og krypto også

Som forskjellige eksperter har uttalt de siste ukene, krysser AI og krypto seg raskt. Midt i denne veksten er fremveksten av kryptoprosjekter bygget rundt kjedeintegrering av funksjoner som maskinlæring og naturlig språkbehandling.

OpenAIs ChatGPT utløste den nåværende bølgen av investeringer i AI av teknologigiganter som Microsoft og Google. Når vanlige brukere omfavner innovative use cases, blir spenningen vendt mot hva selskaper og prosjekter tilbyr i form av en investeringsmulighet.

Med de siste overskriftene rundt brikkeproduksjonsgiganten Nvidia, blir det som allerede har vært en overbevisende fortelling enda mer attraktivt for investorer. AI og krypto er en konvergens som har bemerkelsesverdige kryptovalutaprosjekter som The Graph, Render, Akash og SingularityNET som gir gode resultater i den gjeldende regulatoriske motvinden.

AltSignals, det nye AI-kryptoprosjektet som bygger rundt en vellykket forretningsmodell og fellesskap, kan speile eller til og med overgå noen av prosjektene som er fremhevet i denne artikkelen.

Hva er AltSignals?

AltSignals kom på markedet i 2017, og tilbyr en handelssignalplattform som tillot tradere å utnytte markedsdata og analyser for å gjøre lønnsomme handler. Plattformens vekst har fått den til å øke handelsindikatorene utover krypto til å inkludere andre finansmarkeder som valuta, aksjer og CFD-er.

Disse signalene genereres ved hjelp av selskapets proprietære handelsalgoritme AltAlgo, som bruker automatiserte teknologier for å sile gjennom grunnleggende og tekniske indikatorer. En analyse av de siste trendene og strategiene går deretter ut til tradere i form av signaler og varsler for potensielt lønnsomme handler.

Ifølge selskapet har AltAlgo-indikatoren vært svært vellykket, en grunn til at fellesskapet har vokst til over 50 000 brukere. Men nå ønsker plattformen å ta algoritmen og fornye den via et nytt AI-drevet lag.

ActualizeAI er det nye AI-laget. Det er et internt prosjekt som vil utnytte egenskapene til kunstig intelligens for å øke handelsalgoritmen. AI-algoritmen vil rote gjennom enorme blokkjededata, nyheter og analyser for å gjengi handelsinnsikt og -signaler for attraktive muligheter.

Er AltSignals ASI-tokenet verdt å kjøpe?

For øyeblikket i forhåndssalg har investorinteressen i stor grad vært nede på det faktum at det er et prosjekt som bringer det beste av AI til krypto og til fordel for brukerne.

Med en pakke med AI-verktøy, inkludert maskinlæring og NLP på plass, vil ActualizeAI tilby enda mer nøyaktige handelssignaler. Det som imidlertid tiltrekker seg større oppmerksomhet til AltSignals i dag, er dens kommende token-lansering.

Dette er fordi AactualizeAI vil bli drevet av en ny kryptovaluta kalt ASI. Innehavere av ASI-tokenet vil ha eksklusiv medlemstilgang til den nye plattformen og nyte en mengde andre fordeler, inkludert å tjene belønninger for å delta i økosystemutvikling og innsats. Innehavere vil også ha en eierandel i selskapet når DAO lanseres senere på året.

I tillegg til disse fordelene kan det være at ASI-kryptovalutaen fortsatt er i forhåndssalg, og det kan være en flott investering for tidlige investorer. Mens etterspørselen har sett at AltSignals har hevet nesten 1 million dollar i det nåværende stadiet, er tokenets pris på 0,015 dollar fortsatt en rabatt sammenlignet med den endelige forhåndssalgsprisen på 0,02274 dollar.

Hva dette betyr er at investering i ASI ikke bare gir en sjanse til å være en del av et spennende kryptoprosjekt, men en som sannsynligvis vil bli drevet høyere av suksessen med AI-integrasjon. Tokenet forventes å gå live i annenhåndsmarkedet i 3. kvartal 2023, med notering på Uniswap og store CEX-er inkludert i whitepaper.