AltSignals ($ASI) forhåndssalg er mer enn 92% utsolgt. Forhåndssalget har så langt samlet inn $997 833 fra maksimalt $1,0 millioner, noe som understreker investorenes interesse for symbolet til en AI-handelstjenesteplattform. Når forhåndssalget går inn i sluttfasen, forventer investorer at det opprinnelige tokenet er det første i sitt slag i handelsverdenen.

Kraften til AI-handel og AltSignals

Trading har alltid vært et utfordrende spill. Vellykkede tradere har mestret ferdighetene og kompetansen for å gjøre de riktige spådommene i markedet. Likevel må de kjempe mot emosjonelle tilstander og markedskompleksiteter. AI-handel kommer som en løsning på disse sinnskampene, og forenkler arbeidet til profesjonelle. I følge en rapport publisert av US SEC i 2020, har algoritmisk handel og AI-handel blitt drevet av investorers søken etter utførelseskvalitet og ønske om å navigere i komplekse markeder.

Lansert i 2017 av et team av profesjonelle britiske handelsmenn, har AltSignals vokst til å bli en pålitelig handelssignaltjeneste. Over 52 000 tradere bruker signalene generert av selskapet, med et gjennomsnitt på 64% nøyaktighet. Signaltjenesten bruker AltAlgo™-handelsindikatoren, som har levert suksess så langt, med over 2,2 millioner dollar i inntekter. AltSignals tar nå spillet høyere ved å ta i bruk kunstig intelligens for signalpresisjon og øke antall eiendeler det dekker.

ActualizeAI, en ny AI-drevet handelssignaltjeneste

I hjertet av AltSignals sin AI-handelssignaltjeneste er ActualizeAI, en ny blockchain-drevet plattform. For å bli medlem av ActualizeAI, må man skaffe seg $ASI, det opprinnelige tokenet, som også gir investorer stemmerett på plattformen.

ActualizeAI kan være en game-changer for AltSignals, gitt den økende populariteten til AI i handel. Selskapet forventer å utnytte kraften til maskinlæring for å identifisere mønstre i handels- og markedsdata på en ekspert måte og foreta mer informerte handler. ActualizeAI kan også bruke historiske data for å lage fremtidige markedsspådommer.

Sentimental analyse vil også være kjernen i ActualizeAIs prediktive modellering. Programvaren kan motta flere opplysninger om et finansielt instrument basert på markedssentiment, og dermed tillate teamet å validere sine handelsstrategier.

Hvilken verdi tilbyr $ASI investorer?

Siden $ASI er tokenet bak ActualizeAI-plattformen, har den verdi for investorer som trenger handelssignaler av høy kvalitet for å øke bunnlinjene sine. Handelssignaltjenesten har allerede et robust og voksende fellesskap av handelsmenn, noe som betyr at $ASI har potensialet til å vokse og returnere stort for investorer.

$ASI-investorer kan også få tilgang til eksklusive forhåndssalgsmuligheter og delta i handelsturneringer for å skjerpe ferdighetene sine og vinne pengepremier. Det inkluderer en sjanse til å tilhøre AI Members Club, hvor investorer vil bli belønnet for å bidra til prosjektene til AltSignals. Eierskap av 50 000 $ASI-tokens gir investorene en sjanse til å lage et eksklusivt og verdifullt tilgangspass for å komme inn i det høyeste medlemskapsnivået. Innehaverne kan også delta i virksomheten til AltSignals gjennom en inntektsdelingsmodell på nylanserte produkter.

$ASI-prediksjon foran børsnoteringer

Presale tokens eksploderer etter notering på børser, med prisgevinster på mer enn 1000 % i løpet av måneder. Selv om det er vanskelig å forutsi hvor mye et token som $ASI kan stige når det først er notert, er det bemerkelsesverdige grunner til at investorer kan forvente en potensiell 10x avkastning.

$ASI har tiltrukket seg stor etterspørsel siden tokenet var åpent for forhåndssalg. Det er delvis fordi tokenet støttes av et eksisterende fellesskap av tradere som har gitt det det første løftet. Støttefellesskapet gir tillit til at tokenet kan opprettholde prisøkninger siden det ikke er drevet av hype som meme-tokens.

I tillegg har $ASI en reell brukssak, først og fremst innen handel, en mye etterspurt tjeneste. Ettersom flere investorer slutter seg til nettverket av handelsmenn og tokenet er åpent for handel på børser, kan $ASI skyte i været. Å investere i tokenet på forhåndssalget gir en sjanse til å kjøpe det til en lav pris for en anslått verdiøkning.