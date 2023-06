AltSignals nyheter i dag er at prosjektets forhåndssalg har fått ny fart. Dette er etter at kryptovalutaer har økt blant kommentarer fra den amerikanske sentralbankens styreleder Jerome Powell som har bidratt til den positive stemningen i kryptomarkedet.

Markedet er også opp etter rally tidligere i uken, hovedsakelig katalysert av BlackRocks spot Bitcoin ETF-innlevering. WisdomTree, Invesco og Valkyrie har siden søkt SEC for spot-ETFer. Crypto surrer og nye mynter som AltSignals kan være store bevegelser når investorer ser på den neste oksesyklusen.

Fed Chair sier at krypto har utholdenhet

Copy link to section

Onsdag bemerket Fed-leder Jerome Powell under et pengepolitisk vitnesbyrd i House Financial Services Committee at krypto har ” utholdenhet ” som en aktivaklasse.

Powell kommenterte også stablecoins-markedet, og la merke til at Fed må ha en robust rolle i reguleringen og tilsynet med industrien. Men han påpekte at den amerikanske sentralbanken ser på stablecoins ” som en form for penger.” Bitcoin og andre kryptovalutaer økte etter kommentarene.

I den store sammenhengen er SECs søksmål mot Binance og Coinbase potensielt innflytelsesrike hendelser i horisonten, selv om rapporter som dette antyder at ting kan bli bedre. Det makroøkonomiske miljøet kan være en annen faktor, spesielt etter at Fed antydet ytterligere renteøkninger i de kommende månedene. Men til tross for alle disse, antyder inngangen til Wall Streets finansgiganter og Powells bemerkninger om at krypto har ” utholdenhet ” som en aktivaklasse at regulatorisk klarhet kan føre til at kryptoadopsjon når neste nivå.

Lignende grep innen kunstig intelligens, som førte til at den amerikanske kongressen innførte et lovforslag for AI-regulering denne uken, er velkomne ettersom myndighetene ønsker å beskytte forbrukerne. Gitt, dette er scenarier som kan favorisere AltSignals-prosjektet, som integrerer blokkjedeteknologi, kryptovaluta og AI i en plattform som skal revolusjonere handelsindustrien.

Hva er AltSignals?

Copy link to section

AltSignals er et prosjekt som ser ut til å gi investorer, tradere og kryptoentusiaster en sjanse til å dra nytte av en revolusjonerende AI-handelsalgoritme. Dette er fordi AltSignals bygger en ny AI-drevet algoritme som skal tilbys via ActualizeAI-plattformen.

ActualizeAI integrerer kraften til blockchain-teknologi og AI for å gi brukere tilgang til et kraftig handelssignalverktøy, med den ekstra fordelen av å investere via det opprinnelige ASI-tokenet. Noen av fordelene med å holde ASI inkluderer eksklusiv tilgang til ActualizeAI-økosystemet, medlemsklubb, handelsturneringer og DAO-styring. Det er også passive inntektsmuligheter, inkludert innsats.

Mer av det som er mulig med AltSignals finner du her.

ASI-prisen hopper 25 % i neste forhåndssalgsfase

Copy link to section

ASI-token-forsalget er for øyeblikket åpent og i trinn 1 hvor 95 % av de tilgjengelige tokenene er solgt. Det betyr at mindre enn 5 % av tokenene som er tilgjengelige til den nåværende prisen på $0,015 gjenstår. Med høy interesse for prosjektet, som vist av over 1 million dollar som tidlige investorer har satt inn så langt, vil den nåværende fasen sannsynligvis bli utsolgt på kort tid.

ASI-prisen vil øke med 25 % når det nåværende stadiet avsluttes, med tokens verdi på $0,01875. I løpet av denne fasen vil AltSignals-teamet se etter å samle inn $1 171 875. I alt vil forhåndssalget ta fire stadier, og ASI-prisen vil øke til $0,02274 i sluttfasen.

Viktige milepæler i AltSignals veikart

Copy link to section

AltSignals har som mål å samle inn $5 480 600 innen slutten av forhåndssalget, med midlene til utvikling og lansering av ActualizeAI. I henhold til deres veikart vil tokenet gå live i markedet i 3. kvartal. Teamet vil også automatisere den nåværende AltAlgo-handelsalgoritmen og lansere ActualizeAI Pass NFT Marketplace i samme kvartal.

Styring og ActualizeAI Beta-versjon forventes i Q4, 2023, mens ALPHA-lanseringen og live-handel er anslått for Q1, 2024. I Q2, 2024 vil AltSignals lansere sin mobilapplikasjon og legge til 2-klikk onboarding.