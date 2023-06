Siden Chancer lanserte sitt token-forsalg, har investorer strømmet inn tall for å ha en eierandel i den nye desentraliserte bettingplattformen. Chancer er stolt av å være den første desentraliserte prediktive markedsskapende plattformen i verden.

Den nye bettingplattformen søker å plassere bettingmarkedene i hendene på spillerne. Det har revolusjonert spillindustrien ved å gjøre det mulig for brukere å lage sine egne spillmarkeder, sette sine egne odds og etablere sine egne regler.

CHANCER token forhåndssalgspris

Copy link to section

I tillegg til å ha tillit til at bettingplattformen er satt til storhet for sin nye tilnærming til tipping ved å bruke blockchain for å demokratisere måten markedene er satt og administrert på, er investorer også optimistiske med hensyn til verdien av CHANCER -kryptovalutaen.

I den nåværende forhåndssalgsfasen, som er den første fasen, går CHNACER for $0,01. Interesserte parter kan imidlertid bare bruke BNB- eller BUSD-tokens til å kjøpe CHANCER-tokenene sine.

I henhold til Chancers forhåndssalgs tidslinjer er prisen på CHNACER planlagt å fortsette å stige med hvert forhåndssalgsstadium opp til $0,021 i den siste fasen, trinn 12.

Prisen på tokenet etter forhåndssalget forventes videre å se noen betydelige bevegelser når den noteres på Uniswap, Coingecko, Coinmarketcap og flere sentraliserte kryptobørser.

Desentralisert spillopplevelse

Copy link to section

Chancer-skaperne, Adam og Paul Kelbie, tror at bettingplattformen fundamentalt vil endre måten folk satser på og definitivt gjenopprette moroa til gambling.

Plattformen tar sikte på å utnytte det betydelige markedet for online betting og gambling, som var verdt 64 milliarder dollar i 2022.

Chancer gir bedre spillere muligheten til å lage peer-to-peer (P2P)-spill, og plasserer plattformen som en betting-tilrettelegger i stedet for et bettinghus. Spillere kan plassere spill som spenner fra små, tilfeldige innsatser blant nære venner til enorme, virale innsatser som involverer tusenvis av spillere, for eksempel å avgjøre vinneren av Oscar for beste regissør eller forutsi Champions League-sluttresultatet.

I tillegg tillater Chancer, i motsetning til de fleste bookmakere, spill på alle spådommer eller begivenheter, ikke bare sport. Siden den er desentralisert, har Chancer-brukere full kontroll over innsatsene sine.

Alle innsatsutbetalinger gjøres i Chancers opprinnelige token, “CHANCER”, som er en Binance Smart Chain (BSC0-token for øyeblikket i forhåndssalgsstadiet.

Chancers veikart for å bli en toppspillplattform

Copy link to section

Chancers godt planlagte veikart som nevnt i hvitboken skisserer en rekke produktbrukssaker, et flott forslag for typer investorer. I kjernen av Chancer, søker å oppnå og opprettholde ekte desentralisering.

Ekte desentralisering sikrer at ingen part kan ta kontroll over nettverket. Plattformen vil ha en proof of stake konsensusmekanisme som vil gjøre det mulig for brukere å ta kontroll over beslutningstaking i utviklingen og driften av plattformen under kvadratisk styring.

I tillegg er Chancers kildekode åpen kildekode og den vil alltid være tilgjengelig for inspeksjon. Dette betyr at hvem som helst kan undersøke, bidra og foreslå endringer i plattformens drift med tillit til at ideene deres vil bli tatt i betraktning.

I det som er den første blant spillplattformene, planlegger Chancer også å bruke Googles WebRTCs sanntidskommunikasjonsmuligheter for å kringkaste begivenheter direkte til fellesskapet.

Spillplattformen vil også tilby et Share2Earn-program, rabatterte avgifter og innsatsmuligheter for de som skaper spillmarkeder og de som deltar i markedene. Dette tillater brukere å generere passiv inntekt. Brukere kan også bli nodevalidatorer.