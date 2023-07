Med kryptomarkedet i optimistisk stemning når andre halvdel av 2023 begynner, har investorer bare én ting på hjertet – hvordan de skal posisjonere seg for det som kan være et eksplosivt oksemarked. Blant kryptoprosjekter for å gi større avkastning er de som for tiden er i forhåndssalg.

Noen få token-salg gir investorer en sjanse til å gripe en mulighet til svært rabatterte priser samtidig som de hjelper prosjektet med å levere et etterspurt produkt, slik AltSignals gjør. Så langt har investorer allokert over 1 million dollar i det opprinnelige ASI-tokenet.

Her er hva denne tidlige suksessen betyr ettersom krypto ser ut til å sementere grunnlaget for en ny oksesyklus.

Hvorfor samler investorer seg i AltSignals?

AltSignals-prosjektet har eksistert siden 2017, og tilbyr et fungerende produkt til over 50 000 medlemmer og mer enn 3 800 signaler sendt via sin proprietære handelssignalalgoritme. Men prosjektet er nå på vei mot neste nivå fornyelse med integrering av kunstig intelligens.

Forhåndssalget gir investorer en sjanse til å være en del av det nye prosjektet, hvis veikart inkluderer store utviklinger som kan legge til spenningen ved å tjene passiv inntekt mens det opprinnelige utlegget vokser.

AI er en stor fortelling og forventes å forbli det på kort sikt, mens krypto er kommet for å bli. Ved å utnytte de to kan AltSignals dominere handelsindustrien, med tidlige investorer som drar mest nytte av.

Hva er AltSignals AI-spill og hvordan fungerer det?

AltSignals kommende AI-integrasjon er via ActualizeAI-plattformen, som vil utnytte kraften til naturlig språkbehandling (NLP) og maskinlæring for å gi enda mer nøyaktige signaler for tradere. AI-laget vil gjøre AltSignals bedre med tiden gjennom lineær regresjon og prediktiv modellering.

ASI er det opprinnelige tokenet som gir tilgang til ActualizeAI og de AI-drevne handelssignalene. Traders vil ha 24/7 sanntidstilgang til varsler så vel som til andre funksjoner som forbedrer nytten av ASI, inkludert handelsturneringer, innsats og styring.

Foreløpig er AltAlgo-indikatoren AltSignals proprietære handelsteknologi – en algoritme som lar brukere sammensette og multiplisere fortjeneste ved å gi svært nøyaktige signaler i sanntid. Verktøyet gjør det i utgangspunktet enkelt for handelsmenn å vite når de skal kjøpe og når de skal selge.

For eksempel, i denne VIP-rapporten for spothandler på Binance, registrerte systemet 16 av 17 gevinsthandler i januar og skrøt av en profittandel på 178 %. Totalt sett er den gjennomsnittlige gevinstraten omtrent 64%. Kunstig intelligens er anslått å presse det til et gjennomsnitt på 80 % eller høyere.

Hvorfor ville du investere i ASI-tokenet i dag?

Investorer vet at risiko er en del av spillet. Men de legger også merke til at et flott team og et godt produkt ofte er forskjellen mellom de prosjektene som fortsetter å definere sine bransjer og de som forsvinner i glemmeboken etter den første hypen.

AltSignals, som nevnt, er allerede et vellykket prosjekt som kan bli den neste store tingen med sin AI-lagintegrasjon. Å investere i forhåndssalget kan være en mulighet til å komme tidlig inn og se både prosjektet og investeringen vokse.

Hvordan kjøpe ASI

ASI-tokens er tilgjengelig i forhåndssalg til tidlige investorer. For øyeblikket selges tokenene for enten ETH eller USDT til en pris på $0,015 per token.

For å kjøpe nå, må man gå til AltSignals forhåndssalgsside [ her ] og koble til en støttet lommebok – anbefalte er MetaMask for desktop og Trust Wallet for mobile brukere. De kjøpte brikkene vil bli delt ut på slutten av forhåndssalget.

Hvor høy kan ASI-tokenprisen gå i 2023?

En forventet oppsideprisbane for ASI vil også være nede på den generelle økosystemutviklingen. Vi har ActualizeAI beta-lansering i løpet av neste kvartal, en viktig milepæl som sannsynligvis vil oppmuntre investorer. Også bemerket er AI- og kryptofortellingene, førstnevnte ser massive inntektsspådommer fra teknologigiganter som Microsoft og Nvidia.

Som fremhevet på veikartet, vil handel åpne når ASI går live på store kryptobørser senere i Q3. Dette kan være den første av mange faktorer som påvirker tokens pris fremover. Spesielt kan notering på børser utløse ny etterspørsel, noe som kan føre til en økning i prisene ettersom Binance og Bybit legger til støtte.

ASI-tokenprisen er planlagt å øke gjennom forhåndssalgsfasen, med denne økende fra $0,012 til $0,02274. Den vil gi nesten 90 % i gevinst innen da, og kan deretter eksplodere når den offisielt lanseres i det åpne markedet. Potensielle prismål på kort sikt er i området $0,5 til $1 sent i 2023 og 2024.

ASI-forhåndssalget er satt til å gå inn i trinn 2 hvor prisen vil øke til $0,01875. Lær mer før du investerer.