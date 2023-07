AltSignals (ASI) prediksjon da Bitcoin holder over $30k

Kryptovalutaprisene har holdt seg ganske stabile de siste ukene. Bitcoin har holdt seg litt over motstandspunktet på $30k, mens den totale markedsverdien for alle digitale valutaer har holdt seg over $1,2 billioner. Dette er et tegn på at kryptovalutaer er ekstremt motstandsdyktige midt i store utfordringer.

Krypto-stabiliteten fortsetter

Kryptovalutaer har gått gjennom store utfordringer de siste 13 månedene. Terra og dets økosystem kollapset i mai i fjor, noe som førte til over 40 milliarder dollar i tap. Kort tid etter kollapset Celsius og Voyager Digital.

Den andre store kollapsen i kryptoindustrien var FTX, den da nest største kryptobørsen etter verdivurdering. Den kollapset i november i fjor, noe som førte til milliarder av dollar i tap. Heldigvis har den nye ledelsen jobbet med å rebrande og starte børsen på nytt.

Den siste utfordringen i kryptoindustrien har vært reguleringer. I juni bestemte Securities and Exchange Commission (SEC) seg for å saksøke Binance og Coinbase, to av de største aktørene i verden. Mens kryptovalutaer falt etter søksmålet, har de fleste av dem hoppet med tosifret siden den gang.

Bitcoin og andre kryptovalutaer har også holdt seg motstandsdyktige etter at Federal Reserve tok fatt på sin mest haukeaktige tone på mange år. Det har flyttet rentene fra nær null under pandemien til over 5 %.

Det er ikke klart om Bitcoin-prisen vil fortsette å stige. Som jeg skrev her, må Bitcoin bevege seg over det høyeste nivået hittil i år i et miljø med høyt volum for å fortsette den bullish trenden. Mens det har dannet et bullish flaggmønster, har det også skapt en dobbel topp, som vanligvis er et bearish tegn.

AltSignals tokensalg fortsetter

En av de beste kryptonyhetene var den nylige suksessen med AltSignals token-salg. Utviklerne avsluttet nylig den første fasen av token-salget der de samlet inn over 1 million dollar.

De har nå flyttet til den andre fasen av token-salget, som også har samlet inn over 1,1 millioner dollar. Den andre fasen er nesten 50 % fullført. Spesielt har kjøpere av den første fasen av token-salget sett verdien av sine tokens hoppe med 25 %. Tokenet selges for 0,01875 USDT og utviklerne vil øke det med 12 % i neste del av salget.

For nybegynnere er AltSignals et ledende selskap innen finansielle tjenester som svinger til den raskt voksende kunstige intelligensen industri. Det er allerede et lønnsomt selskap med tusenvis av kunder fra hele verden.

Selskapet tilbyr dagshandelssignaler på kryptovalutaer, forex og andre finansielle eiendeler. Disse signalene kommer fra den tradisjonelle tekniske analysen. Nå går utviklerne over til AI, som de mener er en bedre tilnærming til spådommer.

Derfor er ASI-tokensalget en viktig del av denne overgangen. Når den er fullført, vil plattformen bli en desentralisert autonom organisasjon (DAO) hvor innehavere vil stemme for nøkkelspørsmål og ta et kutt i fortjenesten.

Videre vil ASI-tokenholdere få flere funksjoner i økosystemet sitt. Pro-innehavere med over 50 000 tokens vil få funksjoner som full tilgang til Actualize AI-verktøyet, ubegrensede overvåkningslister og muligheten til å tjene passiv inntekt fra tokens. Du kan lese mer om AltSignals i deres whitepaper.

Så, er AltSignals et godt kjøp? Investering i forhåndssalg-tokens er alltid en risikabel ting siden bransjen ennå ikke er regulert. Derfor bør du være forsiktig før du kjøper tokenet siden verdien kan krasje til null. Imidlertid er det også en sannsynlighet for at det vil sveve som vi har sett med andre tokens som Pepe og Keke. Du kan kjøpe ASI-tokenet her.