Lanseringen av Chancer gjennom et forhåndssalg har blitt møtt med investorentusiasme. Knapt en måned siden Chancer-forsalget ble lansert, har investorer grepet tokens verdt mer enn $615 560. Interessen for Chancer-token (CHANCER) har i det minste vært forventet, gitt populariteten til spill. Men for Chancer gir løftet spill en ny vinkel gjennom blockchain. Dette har ført til at investorer skynder seg å akkumulere CHANCER før prisen stiger i de neste fasene av forhåndssalget eller etter notering på børser.

Chancer ønsker velkommen til en ny æra av spill

Chancer er en peer-to-peer (P2P) blockchain-basert prediktiv markedsapplikasjon. Plattformen lar brukere opprette spillmarkeder på enhver begivenhet og invitere andre til spådommer.

Et eksempel, du spår at kandidat X vil vinne et valg og ønsker å lage et spill på det. Du oppretter et tilpasset P2P-spillmarked og inviterer en venn til å tippe på utfallet. På samme måte kan investorer bli med i prediktive markeder skapt av andre.

Med muligheten til å lage tilpassede spillmarkeder, gir Chancer investorer fleksibilitet på hva de kan satse på, i motsetning til de tradisjonelle prediktive markedene. Investorer kan også lage sine egne odds og regler for spillmarkedet uten å være begrenset av bookmakernes restriksjoner.

Er CHANCER en god investering?

Tenk på enhver form for spill som forekommer rundt om i verden. Sannheten er at betting er ganske populært og en av de raskest voksende sektorene. Det globale sportsspillmarkedet, det mest populære, ble verdsatt til 81,03 milliarder dollar i 2022. Verdien forventes å klatre til 167,50 milliarder dollar innen 2030. Det betyr at et prosjekt som Chancer, som gir bettingverdenen et nytt verdiforslag, har en sjanse å vokse og returnere stort til investorer.

Men Chancer er ikke bare laget for spill. Snarere er det en investering som gir investorer forskjellige måter å tjene på. Spill og gevinster på nøyaktige spådommer er noen av måtene CHANCER gir verdi. Ved å la brukere satse på nesten hva som helst, åpner Chancer for muligheter for investorer som kan være låst fra tradisjonelle spillmarkeder.

Ved å bruke Chancer-plattformen kan investorer også satse det opprinnelige symbolet for passiv inntekt eller generere markedsskapende belønninger fra deres P2P-markeder. Det er muligheter for å dele plattformen og tjene CHANCER gjennom en Share2Earn-funksjon. Det brede spekteret av brukstilfeller og inntjeningspotensiale gjør Chancer til en levedyktig investeringsmulighet.

Vil CHANCER token nå 0,1 BUSD innen 2024?

Den nåværende prisen på CHANCER er 0,01 BUSD i den første fasen av forhåndssalget. Prisen forventes å stige i de påfølgende forhåndssalgene, med neste pris på 0,011 BUSD.

For at CHANCER skal nå en verdi på 0,1 BUSD, må prisen øke med 1000 % fra gjeldende pris. Slike prisøkninger er vitne når tokens er notert på børser. Dette er når etterspørselen skyter i været når tokenet låser opp likviditet fra en bredere pool av investorer.

Fra Chancers prosjektveikart vil tokennoteringen begynne i tredje kvartal 2023, når tokenet vil debutere på Uniswap. Investorer kan begynne å se betydelige prisøkninger fra da, noe som betyr at tokenet har en sjanse til å treffe 0,1 BUSD i 2024. Men for forsvarlige spådommer kan en 0,1 BUSD være overambisiøs ettersom tokenet må noteres på flere børser for å se enorme økninger i verdi.

Er det riktig tidspunkt å kjøpe CHANCER?

Prisen på CHANCER er fortsatt lav siden tokenet er på forhåndssalg. Når tokenet fullfører forhåndssalget, vil verdien ha økt. Ytterligere økninger forventes når token-listene er på store børser. Å kjøpe CHANCER nå kan være den rette muligheten til å kjøpe token til en lav verdi og få tilgang til P2P-spillplattformen tidlig.