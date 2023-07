Det er hundrevis av nye prosjekter i ulike utviklingsstadier. Når det er sagt, er det ikke mange som tilbyr markedsforstyrrende plattformer som kan endre landskapet til en allerede etablert og blomstrende industri.

Chancer gjør det – i form av en desentralisert peer-to-peer (P2P) app satt til å fullstendig overhale verdens spillmarked. Dette er et marked som anslås å vokse med en CAGR på mer enn 11 % i løpet av de neste syv årene eller så.

Cryptocurrencys fortsatte vekstøkning øker

Crypto var på gang denne uken, tydeligvis forsterket av den betydelige gevinsten for XRP rundt Ripple vs. SEC-saken. Mens euforien som pumpet gjennom markedene har falmet, har Ripples seier, om enn delvis, galvanisert bransjen.

Midt i den positive følelsen er investorenes bevissthet om mulighetene som kan komme med ytterligere regulatorisk klarhet er enorme. Mange har i det stille posisjonert seg for det som ennå kan bli markedets største oksesyklus.

I tillegg til de vanlige big cap-myntene, tilbyr en rekke small caps og forhåndssalgsprosjekter attraktive avkastningsscenarier. Chancer, som er i forhåndssalg og raskt selges ut, kan være et av disse breakout-prosjektene.

Men hva gjør at dette prosjektet skiller seg ut blant de mange som er klar til å lansere rett på kanten av et oksemarked?

Hva er Chancer?

I et nøtteskall, Chancer er en blokkjedebasert bettingplattform hvis proprietære modell kan overlade neste vekstkapittel for betting- og gamblingsektoren.

I følge deres whitepaper har alle på plattformen en sjanse til å spille og vinne etter sine egne regler. Brukere kan lage sine prediksjonsmarkeder fra enhver begivenhet med et bestemt utfall, sette oddsen og spille. Ingen sentrale bookmakere og hva mer – du kan invitere familie, venner og alle andre på plattformen via en Share2Earn-funksjon.

Det er dermed ikke bare et annet kryptoprosjekt som ønsker å ri på den neste oksebølgen – men et prediktivt marked designet for å se verdi tilbake til hverdagsbrukere. Dette økosystemet vil bli drevet av $CHANCER, et verktøystoken som også tilbyr andre passive inntektsmuligheter til innehavere.

$CHANCER er forhåndssalg, og første etappe er nesten utsolgt. Sjekk det ut her.

Chancers unike tilnærming attraktiv for investorer

Blockchain er allerede i hjertet av en stadig voksende liste over applikasjoner som forandrer verden, og Chancer bruker denne nye teknologien for å bringe en virkelig desentralisert tilnærming til spillmarkedet.

Som beskrevet i deres whitepaper og fremhevet gjennom veikartet deres, er Chancers uttalte mål å ta kontroll fra verdens største betting- og gamblingplattformer og gi den til individuelle brukere. Statistikk viser at flere og flere opplever at desentraliserte systemer er mer lukrative for investeringsmål. Chancers P2P-spillmodell er sannsynligvis ikke annerledes.

Bemerkelsesverdig er også at plattformen ikke er tenkt å være en annen leverandør av gamblingmarked, men et sosialt økosystem der brukere deler og får mer verdi enn bare å satse på arrangementer. Investorer kan også bli oppmuntret av det faktum at passive inntektsmuligheter kommer med en innsatsfunksjon som tilbyr belønninger i den opprinnelige $CHANCER.

$CHANCER forhåndssalg og viktige veikartdatoer

Stiller $CHANCER opp som et investeringsprosjekt for 2023? Det ser sannsynlig ut som bevist av den enorme interessen for den største milepælen så langt – forhåndssalget som kan koste 1 million dollar i løpet av de neste dagene. Prosjektet har samlet inn over 788 000 dollar så langt og har som mål 15 millioner dollar.

$CHANCER forhåndssalgspris er $0,01 i dag. Den vil øke til $0,011 på neste trinn og fortsette å øke gjennom token-salget. For øyeblikket inkluderer kjøpsalternativer ETH, BNB, USDT og BUSD.

Når Chancers forhåndssalg avsluttes, vil det opprinnelige tokenet begynne å handle på kryptobørser. Veikartet antyder at $CHANCER vil gå live i 3. kvartal 2023 og begynner med en notering på den ledende DEX-plattformen Uniswap og minst to andre store kryptobørser.

Produktutviklingen vil fortsette i 4. kvartal 2023 med Chancer-appen som debuterer sin markedsskaping, virtuelle betting og live streaming-funksjoner. Lanseringen av hovednettet forventes i 1. kvartal 2024.

Hvilke faktorer kan hjelpe $CHANCER-prisen i fremtiden?

Selv om det kan høres absurt ut å si at Chancer kunne gjøre en 5x eller 10x på kort til mellomlang sikt, er ikke resultatet en umulighet. Mange kryptoedelstener har eksplodert i verdi gjennom årene, og Chancers unike tilnærming til et spådomsmarked som forventes å se jevn vekst, kan hjelpe det til å speile eller til og med overgå det.

Legg til denne blandingen de nåværende utsiktene på krypto hvor mainstream fokus og adopsjon forventes å skyte i været, med medvind fra slike som BlackRock og Fidelity med potensielle Bitcoin ETF- godkjenninger. Mange land og jurisdiksjoner, inkludert EU via MiCA, legger grunnlaget for riktig regulering.

På grunn av sin unike tilnærming til spill og kryptos forventede vekst, kan Chancer vise seg å være et av de største blokkjede-baserte prosjektene som dukker opp i 2023. Risikoer, som med enhver investering, er der – spesielt hvis plattformen ikke klarer å levere på modellen sin.. Potensialet for belønning kan imidlertid være langt mer tiltalende.

