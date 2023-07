AltSignals har samlet inn nesten 1,2 millioner dollar i sitt token-forsalg, med sterke narrativer for krypto og kunstig intelligens som nøkkelen til investorinteresse.

I mellomtiden har kryptomarkedet falmet noe av overfloden som så okser presse prisene høyere etter at en amerikansk dommers kjennelse ga en delvis seier for Ripple i saken med SEC. Mens XRP forblir stort sett bullish med over 55% gevinster den siste uken, holder Bitcoin, Ethereum nøkkelnivåer.

Bitcoin og Ethereum prisprognose – lav likviditet

Denne måneden ligner på handlingen før tyremarkedet i 2016 og 2019-2020. Bitcoins fall til det laveste nivået på $29 700 og Ethereums nedgang til $1 875 ble reflektert i store altcoins.

Imidlertid kom kryptomarkedet raskt tilbake over nøkkelnivåer i en V-formet handling, drevet av kjøpspress i asiatiske handelstider tirsdag morgen.

Markedsanalytikere hos Greeks.live peker på lav likviditet, et scenario som har priser utsatt for topper og V-formet prismønster. Dette er fordi med priser begrenset i stramme områder, kan et lite momentum i begge retninger se betydelige fall eller raske og voldsomme oppganger.

Axel Adler Jr., en dataanalytiker ved kjedeanalyseplattformen CryptoQuant sier om Bitcoin:

“Prisen på Bitcoin har holdt seg innenfor en smal korridor de siste tre månedene, og dette kan forklares med flere nøkkelfaktorer: kortsiktige eiere, gruvearbeidere og volatilitet. Alle disse faktorene til sammen skaper det nåværende bildet av Bitcoin-markedet, hvor prisen virker å være “låst” i et smalt område. Men som alltid med kryptovalutaer kan endringer skje veldig raskt, så investorer og tradere bør følge nøye med på beregninger på kjeden for å holde seg informert om markedsendringer.”

On-chain og finansiell dataplattform Glassnode fremhever at til tross for dagens prisutsikter, antyder en rekke beregninger en “sakte, men jevn kapitaltilførsel” til BTC. Likevel spår de at markedet kan bli ustabilt og ligner historiske prisbevegelser i bjørnemarkedene i 2016 og 2019-2020.

Hva betyr dette for AltSignals, et nytt prosjekt som ser stor interesse for token-forsalget sitt? Det beste stedet å begynne er å forstå hva dette prosjektet er og hva det tilbyr.

Hva er AltSignals?

AltSignals er en handelsplattform som gir tradere tilgang til viktige handelssignaler slik at de vet når de skal kjøpe eller selge aksjer, forex og krypto blant andre markedsaktiva. Selskapet tilbyr for tiden sin handelsalgoritme til mer enn 50 000 tradere og over 1 500 VIP-abonnenter.

Plattformen har vært en suksess siden lanseringen i 2017. Teamet ser imidlertid etter å legge til et nytt lag drevet av kunstig intelligens (AI), som fornyer den proprietære AltAlgo-handelsalgoritmen for det som kan bli den nye standarden for AI-handel.

ActualizeAI er det nye laget som vil utnytte maskinlæring og naturlig språkbehandling for å øke både nøyaktigheten og lønnsomheten av handler for innehavere av det opprinnelige tokenet $ASI. Token-verktøyet for $ASI inkluderer muligheten til å tjene på innsats, handelsturneringer og belønninger for styringsstøtte som hjelper plattformen å vokse.

Når vi snakker om $ASI, åpnet forhåndssalget for noen uker siden og kan bli utsolgt i løpet av de neste ukene ettersom investorer som ønsker å benytte seg av AI-laget, kommer inn i prosjektet.

Lær mer om $ASI og hvordan du kjøper det her.

AI er en sterk fortelling for AltSignals

Scenariet er at AltSignals sitter i et viktig skjæringspunkt mellom to hete trender i markedet i dag – krypto og AI.

Med sistnevnte anslått å være i starten av det som kan være et teknologisk sprang og førstnevnte “her for å bli”, er spådommer for AltSignals at levering av sine ActualizeAI-milepæler kan falle sammen med en periode med enorme gevinster for det AI-drevne tokenet.

Spesielt kan prisgevinster for ASI henge sammen med anslag som Morgan Stanley, som nylig spådde at Microsoft (NASDAQ: MSFT) kunne se opptil 90 milliarder dollar i AI-inntekter innen 2025. Meta, Google og Nvidia satser også stort på AI.

AltSignals prisprognose: kan ASI nå $10 innen 2025?

Mens ASI forhåndssalgsprisen vil stige til $0,02274 mot slutten av fjerde trinn, kan perioden mellom Q3, 2023 og Q2, 2024 se at den handles høyere og nå nye nøkkelnivåer. De uthevede datoene er når ASI går live på store kryptobørser (historisk eksploderer tokens når de er notert på børser som Binance og Coinbase) og ActualizeAI lanseres for publikum.

Hvis markedsforholdene stemmer overens og etterspørselen etter ASI-token forblir høy, kan mulige priser nå $1 innen utgangen av 2023. Herfra vil målene på $5-$10 i slutten av 2024 og tidlig i 2025 realiseres. Dette ville bety en 5x, 10x flytting fra det psykologiske $1-nivået, ikke uvanlig i kryptomarkedet, spesielt under et oksemarked.