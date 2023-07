Charles er reporter for Invezz. Han har en grad i mekatronisk ingeniørfag, men ble fascinert av den fascinerende verdenen… Les mer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Augur (REP), det opprinnelige symbolet til den desentraliserte prediktive markedsplattformen, Augur, har overrasket et flertall av kryptohandlere med et monster av et Bull Run. Tokenet har eksplodert til det høyeste på $1,92 fra $1,12, selv om det hadde gitt fra seg noen av gevinstene i skrivende stund.

Vel, selv om det ikke er noen store kryptonyheter som berører Augur, har den generelle markedsverdien for kryptovaluta steget til 1,12 billioner dollar ettersom flertallet av kryptovalutaene viser bullish momentum, selv om flertallet av kryptoforutsigende markedstokener har holdt seg relativt urørlige. Imidlertid er det et kommende desentralisert prediktivt marked ved navn Chancer som tar sikte på å forstyrre hele bransjen.

Hva er Augur og hvorfor stiger dets opprinnelige token?

Copy link to section

Augur er en voksende prediksjonsmarkedsprotokoll med $1,03 millioner TVL for øyeblikket. Selv om protokollen er ganske gammel, ble den andre versjonen utgitt i 2020. Den er basert på en sofistikert ordrebokapplikasjon og brukere må bruke DAI som sin basisvaluta for å handle på Augur.

Reputation token, eller REP, er navnet på plattformens token. Brukere satser “omdømmet” sitt på utfallet ved å plassere spill eller opprette nye markeder der andre brukere kan plassere spill.

Hva er Chancer?

Copy link to section

Chancer er en banebrytende Web3 peer-to-peer (P2P) tilpasset bettingplattform som utvikles for å la brukere satse på enhver begivenhet mens de ser begivenhetene live gjennom Googles WebRTC.

Chancer har som mål å gå over det slike som Augur og Polymarkets gjør ved å introdusere live streaming og sosiale betting-funksjoner som vil gjøre brukerne til skapere av innsatsoddsene. I tillegg tilbyr Chancer også brukere muligheten til å satse på en rekke arrangementer i tillegg til de vanlige sports- og kasinosatsingene, noe som er en spennende funksjon.

Det gjennomfører for tiden forhåndssalget av sitt opprinnelige token, CHANCER, som vil være det viktigste handelsverktøyet på plattformen. På pressetidspunktet hadde laget samlet inn over $845k på mindre enn tre uker. Teamet har som mål å samle inn 1 million dollar i den pågående første fasen av forhåndssalget.

Interessant nok stiger verdien av CHANCER etter hvert som forhåndssalget skrider frem, og det forventes å øke fra dagens pris på $0,01 til $0,011 i neste fase. Du kan kjøpe CHANCER-tokens her.

Chancer la nylig til Ether (ETH) og Tether (USDT) som ekstra kjøpsalternativer for å la flere kryptospillere ta plass i forhåndssalget.

Augur (REP) prisprognose

Copy link to section

Før den nåværende prisstigningen som startet onsdag 19. juli, var Augur (REP) i en kraftig nedgang. Det er faktisk et stykke unna å slette tapene fra forrige nedgang fullstendig. Den er fortsatt ned 22 % fra der den ble handlet for syv dager siden, og 63 % ned fra der den ble handlet for en måned siden.

Augur (REP) monthly price chart. Source: coinmarketcap

Likevel er fellesskapet bullish med mer enn 85 % av brukerne som er positive til Augur (REP) i dag ifølge coingecko.

REP price analysis

Den nåværende Augur (REP) prisstigningen har sendt REP over det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) og på kurs til det første motstandsnivået på $2,3344.

Den relative styrkeindikatorindeksen (RSI) peker også på starten på en bullish trend, ettersom signallinjen har krysset oversolgtnivået på 35 oppover. MACD har også dannet et grønt histogram og en cross-over har funnet sted som peker på en bullish trend.