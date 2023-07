Kryptovalutapriser hadde en blandet ytelse denne uken da investorer ventet på flere nyheter og katalysatorer. Bitcoin og Ethereum beveget seg litt under henholdsvis $30.000 og $1.900. Samtidig gjorde noen mynter som Chainlink, Tron og XDC Network et bullish utbrudd. I denne artikkelen vil vi forklare hva du kan forvente med mynter som Tron, Chancer og VeChain.

Chancer prisprognose

Chancer ($CHANCER) er en ny kryptovaluta som prøver å utfordre markedet for sportsbetting og spådommer. Utviklerne kjører for tiden den første fasen av et forhåndssalgsarrangement som har samlet inn mer enn $927k på mindre enn en måned. Dette betyr at de rabatterte førstefase-tokenene er i ferd med å gå tom siden målet er $1 million.

Chancer har som mål å forstyrre en av de største og raskest voksende industriene i verden. Milliarder av mennesker deltar i sportsbetting og spådommer. Som et resultat er selskaper som DraftKings, Flutter Entertainment og FanDuel verdt milliarder av dollar. Næringen vokser for det meste i USA, hvor Høyesterett avgjorde det for noen år siden,

Chancers plattform vil ha flere viktige funksjoner. For eksempel, i tillegg til populære sportsbegivenheter, vil den ha en funksjon som lar brukere lage sine markeder og dele dem med venner og slektninger.

Det viktigste er at Chancer vil være en fullstendig desentralisert plattform der medlemmer av fellesskapet vil stemme på flere viktige tiltak som avgifter og funksjoner. Holdere av $CHANCER-tokener vil også kunne dele fortjenesten sin. Du kan lese mer om Chancer-plattformen i denne whitepaper og kjøpe token på denne linken https://chancer.com/en?utm_source=media&utm_medium=artc&utm_campaign=invezz&utm_term=internal&utm_content=investment_opportunity k.

Tron prisprognose

Tron har vært en av de best presterende kryptovalutaene i år. Den fortsatte rallyet sitt på lørdag og hoppet til et høydepunkt på $0,094, det høyeste punktet siden 2021. Det har hoppet med mer enn 90 % fra det laveste nivået i 2022.

Tron har beveget seg over alle glidende gjennomsnitt og det viktige motstandspunktet på $0,085. Dette motstandspunktet var viktig siden det var på det dobbelte toppnivået. Oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) og MACD har også pekt oppover. Derfor vil mynten sannsynligvis fortsette å gjøre det bra i de kommende dagene ettersom kjøpere sikter mot denne ukens høyeste på $0,094.

VeChain prisprognose

VeChain- prisen har vært i et stramt område de siste ukene da volumet fortsatt er lavt i nettverket. Det ble handlet til $0,0195, hvor det har vært de siste dagene. Mynten svever på 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Den nåværende prisen er også viktig siden den var den laveste svingen i mars.

Samtidig har Relative Strength Index (RSI) flyttet seg til nøytralpunktet på 50 mens MACD beveger seg sidelengs. Derfor vil mynten sannsynligvis forbli i det nåværende området og deretter gjøre et bearish breakout til neste støtte på $0,0165.