Blockchain-basert betting har alltid vært en drøm, men kan snart bli en realitet med et nytt kryptoprosjekt Chancer. Siden lanseringen av et forhåndssalg av det opprinnelige tokenet $CHANCER 13. juni 2023, har etterspørselen vært stor. Teamet har samlet inn over 1 million dollar, og verdien av tokenet stiger på hvert trinn. Tokenet er for øyeblikket priset til $0,011, høyere enn forrige $0,01. I neste fase forventes prisen på $CHANCER til $0,012. Tokens kan kjøpes via selskapets nettside ved å bruke ETH, USDT, BNB eller BUSD.

“Ditt spill, dine regler, dine odds” – Chancer-løftet

Spill kan være en av de mest lukrative og raskest voksende sektorene. Statistikk viser at sportsspill, en av de mest populære sektorene og vil vokse med 9,50 % dette tiåret. Til tross for denne trenden har investorens posisjon vært i periferien.

Chancer ønsker å endre hvordan betting skjer, og plassere investoren i sentrum. Med uttrykket “Ditt spill, dine regler, dine odds”, vil Chancer la investorer lage sine tilpassede P2P-spillmarkeder via sin desentraliserte plattform. Investorer kan lage P2P-spillmarkeder på nesten alle begivenheter de liker, noe som øker fleksibiliteten og mulighetene. Det kan være på fotball, været, et valgresultat, det kommende maratonløpet og mange flere.

En bruker som setter opp et P2P-marked kan deretter invitere andre og bestemme reglene og oddsen for spillet. Dette lar brukerne ha kontroll i motsetning til dagens system, hvor bookmakerne har det siste ordet.

Utsiktene til et fleksibelt spilløkosystem kan være grunnen til at Chancer har vært et spennende og etterspurt prosjekt så langt.

Chancer er ikke bare en spillplattform. Den har en investeringsvinkel der brukere blir belønnet for å skape Chancer-markeder. $CHANCER, symbolet for å drive plattformen, er også tilgjengelig for innsats. Dette betyr at investorer kan generere passive inntekter bortsett fra inntekter fra vellykkede spill.

Er Chancer-tokenprisen forventet å skyte i været i 2023 og 2024?

Prisen kan være den viktigste faktoren for å investere i enhver kryptovaluta. En prisøkning viser en sterk tro på verdien og potensialet til det underliggende prosjektet.

Chancers langsiktige utsikter avhenger av hvor mye dets desentraliserte spill vokser i popularitet. Tidlige indikasjoner fra forhåndssalget og bettingsektorens statistikk viser at prosjektet har en realistisk sjanse til å lykkes. Men er tokenet satt til å avslutte sterkt i 2023 eller 2024?

Ser vi på prosjektets veikart, kan enhver sterk og bærekraftig gevinst i $CHANCER oppstå i 2024. I 2023 kan investorer bli behandlet med prissvingninger når tokenet vises. Prisen kan få fart etter notering på CEX-er, og starter med Uniswap i Q3. En konservativ prediksjon er en to- eller tresifret prosentvis prisøkning i 2023.

2024 er da $CHANCER kan begynne å skyte i været når hovedplattformen lanseres i første kvartal. Det betyr at veksten til CHANCER i 2024 vil komme fra plattformbruken i stedet for spekulasjoner av tokenet, slik at det kan øke i verdi over tid. Selv om det ikke er noen begrensning på tokens potensial i 2024, bør en økning på over 1000 % ikke diskonteres.

Er det ideelt å investere i $CHANCER denne uken?

Chancers forhåndssalg skjer i 12 etapper, rettet mot $15 000 000. Tokenets verdi stiger på hvert trinn og er for øyeblikket i det andre trinnet.

Tidlige investorer har en sjanse til å kjøpe token til en lav verdi og ri resten av forhåndssalget. Det betyr også at tidlige investorer vil maksimere inntjeningen sin når tokenets pris begynner å øke på noteringen. Derfor er investering nå fornuftig for investorer som ønsker å maksimere avkastningen.