Kleros -kursen steg i været tirsdag etter at det nye kryptovalutaprosjektet Worldcoin (WLD) gikk live, med det innfødte Kleros-tokenet PNK som steg til 0,024 dollar. Mens de fleste kryptovalutaer handlet lavere eller flatt på dagen, hoppet PNK mer enn 9%, delvis etter at Ethereum-grunnlegger Vitalik Buterin nevnte Proof of Humanity og Kleros desentraliserte rettssystem i sitt innlegg om Worldcoin.

I mellomtiden fortsatte Chancer-forhåndssalget å tiltrekke seg flere investorer med det totale beløpet som er samlet inn så langt bare på 990 000 dollar.

Vitalik fremhever Kleros i Worldcoin-posten

Kleros (PNK) er en desentralisert voldgiftsprotokoll som tilbyr en plattform for tvisteløsning i Web3-økonomien. Prosjektet ble lansert i juli 2018, og søker å bygge bro mellom kryptoøkonomien og rettssystemet via et blokkjedebasert verktøy for avgjørelse av tvister.

I tillegg til å fungere som en tillitsløs dommer for saker på dApps, er Kleros en desentralisert betalingstjeneste. PNK er et ERC20-verktøystoken som driver Kleros-økosystemet, en del av dette innebærer at tokenholdere blir jurymedlemmer.

Denne unike blokkjedearkitekturen er det Vitalik refererte til da han snakket om problemene rundt « personlighetsbevis », eller det såkalte « enestående menneskelige problemet ».

Worldcoin (laget av OpenAI-sjef Sam Altman og Tools for Humanitys Alex Blania) er et av de største bevisene på personlighetsprosjekter. Som Invezz dekket, gikk prosjektets hovednett live på mandag. Vitalik sier at Kleros’ desentraliserte domstol tilbyr en av mekanismene for å løse det unike personspørsmålet. Kleros-prisen ser ut til å ha økt etter disse kommentarene.

Kleros prisprediksjon

Selv om det ikke er en prediksjonsmarkedsplattform – som Chancer – er Kleros’ design en som kan se at dApps og eldre finansplattformer drar nytte av rimelig voldgift. Dette er ved å utnytte PNK-tokenet, et smart kontraktsbasert deponeringssystem og orakeloppløsninger. PNK brukes til å motivere jurymedlemmer og innehavere for styringsformål.

Når det gjelder prisytelse, er all-time high for token $0,38 nådd i mai 2021. PNK har handlet lavere siden oktober 2022, nedgangene falt sammen med den bredere nedtrenden i kryptomarkedet.

Altcoinen er for øyeblikket bearish og kan falle igjen hvis profitttaking og større salgspress fortsetter. Som sådan kan området rundt $0,026 gi det umiddelbare motstandsnivået for altcoinen. $0,020 kan være det primære støttenivået.

Hva er Chancer?

I likhet med Kleros bringer Chancer et revolusjonerende blockchain-basert system til det tradisjonelle markedet. I sin whitepaper beskriver prosjektet en peer-to-peer (P2P) bettingplattform for Web3. Det betyr at i motsetning til tradisjonelle bookmakere og andre spillleverandører, tilbyr Chancer et nytt økosystem der spillere har kontroll over markedene de skaper, deler og tjener på.

Et unikt aspekt ved Chancer vil være dens desentralisering og åpenhet, med spillprodusenter som kan dra nytte av ikke bare tilpassede P2P-markeder, men også andre inntjeningsmuligheter i form av innsats og styringsbelønninger.

Besøk Chancer.com for å lære mer om dette prosjektet.

$CHANCER prisprognose

Chancer-plattformen er under utvikling og har for tiden sitt opprinnelige token $CHANCER i forhåndssalg. Som fremhevet forskjellig de siste dagene, blir $CHANCER-tokenene som tilbys til investorer under forhåndssalget, raskt utsolgt. Interessen for prosjektet understrekes av hvor raskt teamet har klart å samle inn nesten 1 million dollar av målsatte 15 millioner dollar.

Ser vi på $CHANCER-prisen i dag, har vi tokenet på $0,011. Den vil deretter øke til $0,012 i løpet av neste forhåndssalgsfase og fortsette å stige ved annenhver fase til den når $0,021.

Selv om vi ikke kan tilby en prisprediksjon for $CHANCER basert på tokensalget og verdiendringer, er det mulig å fremheve mulige mål når tokens begynner å handles på børser.

Hvis alt ordner seg for Chancer, med markedsforholdene tillater det, kan det første store målet i 2024 være mellom $0,5 og $1.

Ingenting tyder på at $CHANCER sikkert vil gjøre dette, men hvis alle markeder øker, kan høyere nivåer for tokens pris være oppnåelig.

Hvilke faktorer kan påvirke Chancer-prisen i 2024?

Mest sannsynlig er en av faktorene som kan være massive for Chancers token-pris potensialet til P2P-spillmarkedet midt i en vekstprognose på 11 % for den globale bettingindustrien.

Dessuten kan lanseringen av betaplattformen og testnettverk for markedsskaping, virtuell betting og livestreaming i Q4 være viktige hendelser. Mainnet-lansering og utrulling av styringsprotokoll i 1. kvartal 2024 kan også være en etterlengtet utvikling.

Ofte har slike milepæler kommet med økt etterspørsel etter det underliggende verktøyet i det åpne markedet.

En annen trigger kan være den eventuelle noteringen av tokens på store kryptovalutabørser, som veikartet viser ventes i Q3. Markedet for kryptovaluta er ikke fremmed for tokens som eksploderer 50x, 100x når de går live på plattformer som Coinbase og Binance – spesielt under et oksemarked.

Langsiktige utsikter for Chancer og disse faktorene til side, er det godt å merke seg at krypto fortsatt er et begynnende rom. En sammenløp av alle typer motvind kan komme med negative triggere.