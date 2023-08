Forslag på kryptopriser: Chancer, Hedera Hashgraph, XDC Network

Kryptovalutaer holdt seg innenfor et stramt område forrige uke, selv om bekymringene for den amerikanske økonomien etter Fitch-nedgraderingen fortsatte. De fleste mynter og polletter ble også knapt flyttet etter de blandede ikke-gårdslønnslistene (NFP) data publisert på fredag.

Til tross for alt dette fortsatte Chancer, den nye betting- og prediksjonsplattformen, å skaffe penger. I denne artikkelen vil vi se på noen av de beste myntene, inkludert Hedera Hashgraph (HBAR) og XDC Network.

Sjanseprediksjon

Chancer er et nytt selskap som prøver å endre hvordan folk satser online. Det forstyrrer sportsspillindustrien som har vokst raskt de siste årene. Sektoren, spesielt i USA, har skapt flere milliardbedrifter som Fanduel og DraftKings.

Chancer har som mål å forstyrre denne virksomheten på en rekke måter. For eksempel tar det sikte på å integrere konseptet blokkjede i bettingbransjen. I denne forbindelse vil den bruke smarte kontrakter og andre teknologier for å sikre at tjenesten er tilgjengelig over hele verden.

Også, i tillegg til de tradisjonelle markedene. Chancers teknologi vil gjøre det mulig for brukere å skape sine egne markeder. For eksempel vil enhver $CHANCER-innehaver kunne opprette sine spillmarkeder på tvers av forskjellige områder og deretter tjene penger etter hvert som folk satser på dem.

Chancer vil ha tilleggsfunksjoner som live streaming og mobilfunksjoner. Alt dette forklarer hvorfor utviklerne har samlet inn over 1,1 millioner dollar fra globale investorer de siste ukene. Alle kan kjøpe tokens ved å bruke deres ETH, USDT, BNB og BUSD tokens her. Den første fasen søker å samle inn 2 millioner dollar.

Hedera Hashgraph prisprediksjon

Hedera Hashgraph (HBAR) var en av de best presterende kryptovalutaene på søndag da den hoppet med over 8 %. Det var ingen umiddelbare nyheter bak flyttingen. Som sådan er det en sannsynlighet for at rallyet var en pumpe blant kryptohandlere. Data på kjeden viser også at antallet Hedera-brukere har vokst den siste tiden.

På det daglige diagrammet ser vi at Hedera Hashgraph gjorde en viktig ting på søndag. Den testet det 200-dagers glidende gjennomsnittet på nytt, som er et av de viktigste nivåene i teknisk analyse. Hedera har en dårlig track record med å bevege seg forbi dette nivået, som de røde pilene viser.

Derfor er utsiktene for Hedera på dette punktet nøytrale. Mer oppside vil bli bekreftet hvis prisen lukkes over intradag-høyden på $0,060. Hvis dette skjer, vil neste nivå å se på motstanden på $0,070, det høyeste punktet i april.

XDC Network prisprognose

XDC Network-prisen har vært en av de beste kryptovalutaene i år. Den har steget med mer enn 147 % fra det laveste nivået i juli. På det daglige diagrammet har tokenet dannet et bullish oppslukende mønster. I prishandlingsanalyse er dette mønsteret vanligvis et bullish tegn.

Det har beveget seg over alle glidende gjennomsnitt, noe som er et annet positivt tegn. Derfor vil token XDC-token sannsynligvis fortsette å stige ettersom kjøpere målretter neste nøkkelmotstandspunkt på $0,09. Hvis dette skjer, er denne prisen ca. 26 % fra dagens nivå.