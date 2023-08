Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Bitcoin har slitt rundt $30 000-nivået de siste ukene, men en kjent kryptoanalytiker sier at den er på randen av et utbrudd.

Bitcoin kan snart overgå $42 000-nivået

Jason Pizzino er overbevist om at verdens største kryptovaluta ikke lenger er på bjørnemarkedet.

Han er imot å kunngjøre altfor aggressive prismål, men forventer at BTC vil være verdt mer enn $42 000 i de kommende månedene. Reisen til den prisen kan imidlertid komme med ytterligere korreksjoner underveis, advarte Pizzino på Twitter.

Legg merke til at den totale tilgangen på Bitcoin er beregnet til å halveres i H1 av 2024. Historisk sett har det fungert som en katalysator for prisstigning. Så det kan tenkes at kryptovalutaen vil forbli sterk inn i neste år også.

Det som også er viktig å huske er at Bitcoin har en tendens til å fungere som en klokke. Vanligvis kommer derfor hele kryptoøkosystemet til gode når BTC samler seg – og det inkluderer ikke bare navnene som allerede er bredt kjent, men også kommende prosjekter som Shiba Memu.

Hva du trenger å vite om Shiba Memu

Shiba Memu er et unikt initiativ som sitter midt i hjertet av de to raskest voksende sektorene: kryptovalutaer og kunstig intelligens.

I sin kjerne er plattformen et “markedsføringskraftverk” med egne ord som er avhengig av at kunstig intelligens er like effektiv som “100 markedsføringsbyråer” til sammen.

Selvforsyning er nøkkelordet når det kommer til Shiba Memu. Med bruk av AI kan den ikke bare lage innhold for seg selv, men også distribuere det på internett for reklameformål.

Og nå for kryptodelen av dette prosjektet – det er drevet av en innfødt meme-mynt som går av “SHMU”. Etterspørselen etter kryptovalutaen forventes å se et løft når Shiba Memu lanserte AI-dashbordet i 2024.

I tråd med de grunnleggende prinsippene for økonomi, vil større etterspørsel sannsynligvis kreve en høyere pris for SHMU som for øyeblikket er i forhåndssalg.

Shiba Memu har allerede samlet inn nærmere 2,0 millioner dollar

Interessant nok ser etterspørselen etter Shiba Memu sterk ut selv uten det nevnte dashbordet. SHMU startet sitt forhåndssalg først i forrige måned og har allerede samlet inn nesten 2,0 millioner dollar.

Ved skriving er meme-mynten verdt 0,02 dollar, men det som er spennende og annerledes med den sammenlignet med jevnaldrende er at prisen øker en gang hver 24. time. For eksempel, neste bump i prisen på Shiba Memu kommer om nesten tre timer.

Når forhåndssalget er over, vil SHMU finne veien til de fremtredende kryptobørsene som normalt øker etterspørselen og låser opp ytterligere oppside i prisen på et kryptotoken.

Alt i alt ønsker Shiba Memu å kapitalisere på den raske veksten i meme-mynter – et marked som gikk fra 0 til 20 milliarder dollar mellom starten av 2020 og slutten av 2022.

Hvordan er Shiba Memu (SHMU) bedre enn andre meme-mynter?

Teoretisk sett kan Shiba Memu være en one-up versus flokken av andre meme-mynter der ute på grunn av eksponeringen for kunstig intelligens.

I følge Statista vil det økende fokuset på kunstig intelligens som gikk på steroider sent i fjor da Microsoft investerte milliarder av dollar i ChatGPT gjøre det til et marked for 200 milliarder dollar i de kommende månedene – men det er fortsatt bare en dråpe i bøtta.

Dataanalyseplattformen forventer at AI vil fortsette på den nevnte banen og være verdt nesten 2,0 billioner dollar innen 2030. Det er den ufattelig store kaken som Shiba Memu posisjonerer seg for å få en del av.

Til slutt er det en haug med katalysatorer på kort sikt som kan hjelpe kryptomarkedet med å realisere neste etappe. Det være seg den ventende regulatoriske godkjenningen av en Spot Bitcoin ETF eller den etterlengtede pausen til Federal Reserve.

Som det er klart, kan det innfødte SHMU-tokenet dra nytte av en rekke impulser som antyder at det kan være en god investering. For mer informasjon om hvordan du investerer i Shiba Memu, besøk nettstedet her.