Bitcoin gjorde et skremmende dykk torsdag og sendte sjokkbølger til hele kryptoområdet da investorer fryktet at BTC kunne falle under $25 000. BTCs fall falt sammen med en amerikansk dommeravgjørelse som tillot US SEC foreløpig ankeforespørsel.

Bitcoin returnerte til støtten på $25 409K nesten umiddelbart etter stupet. Den har imidlertid ikke kommet seg mye etter at den handlet til $26 026 i skrivende stund. Her er de viktigste nivåene å se når vi fordyper oss i Bitcoin-prognosen midt i en fornyet meme-mynt hype.

Weekend BTC priskonsolidering

Bitcoin (BTC) tiltrekker seg fortsatt interesse for den spennende verdenen av kryptovalutaer, da den viser en vekst på mer enn 0,50 %, og når $26 133 på søndag før den trekker seg litt tilbake like over $26 000 tidlig mandag morgen. Spesielt ser det ut til at kryptovalutaen effektivt har unngått ytterligere tap takket være støtten nær $26 000.

Videre, på grunn av den nylige nedgangen i prisen på Bitcoin, har de kjente selskapene som har investert i Bitcoin sett betydelige urealiserte tap på grunn av BTC-prisfallet. Microstrategy pådro seg urealiserte tap på til sammen over $600 millioner da Bitcoin falt mot $25k.

Microstrategy kjøpte 150 000 Bitcoins for en total investering på 4,5 milliarder dollar, noe som gir en gjennomsnittspris på rundt 29 970 dollar per Bitcoin. Siden juni hadde ikke MicroStrategy opplevd tap i Bitcoin-beholdningen før den nylige stupet der prisen falt 11 % på tre dager fra toppen på over $29 000 den 16. august.

Bitcoin pris prognose

Siden den falt under $29 000-linjen 6. august, har det vært mye bevegelse i Bitcoins tekniske landskap. Kryptovalutaens pris, som for tiden svever rundt 26 000 dollar, har falt betydelig.

Når man ser på den fire timer lange tidsrammen, har Bitcoin vist “Three Black Crows” lysestakemønstre, noe som peker på sterk bearish markedssentiment.

Oscillatorene Moving Average Convergence Divergence (MACD) og Relative Strength Index (RSI) har gått inn i oversolgt nivå, og fremhever den nåværende bearish dominansen.

Nylige bevgelser og mønstre har bekreftet en fortsatt bearish trend, som er bekreftet av 50-dagers eksponentielt bevegelig gjennomsnitt (EMA) på omtrent $27 300.

En bearish oppslukende lysestake og et to-dagers mønster under dette nivået peker på fortsatt bearish press til tross for at $26 200-nivået fungerer som den umiddelbare motstanden. Hvis det nåværende mønsteret holder, kan Bitcoin igjen falle til $25.600, eller til og med $25.200.

Motstanden rundt $26,800 kan bli målrettet hvis prisen på BTC stiger over $26,200-merket, og ytterligere økninger kan drive den mot $27,300 og til slutt $27,600.

På den annen side kan en nedgang under $25.200 varsle muligheten for flere tap, muligens falle så lavt som $24.800.

Bitcoin vs populære meme-mynter

I motsetning til tidligere erfaringer hvor populære meme-mynter som PEPE, Shiba Inu og Dogecoin har benyttet seg av Bitcoin-dips for å få oppmerksomheten til kryptoinvestorer, gikk den nylige prisnedgangen over hele kryptomarkedet inkludert meme-myntmarkedet. I følge data på Coinmarketcap hadde markedsverdien til de beste memes-tokenene falt med omtrent 1,69%.

Prisene på de tre mest populære meme-myntene Dogecoin, Shiba Inu og PEPE hadde falt henholdsvis 1,56 %, 2,83 % og 0,90 % i løpet av de siste 24 timene. Men mens et flertall av gamle populære meme-mynter faller, opplever en ny meme-mynt økt aktivitet i sitt token-forsalg, Shiba Memu (SHMU), som for øyeblikket er i forhåndssalgsfasen, har sett at forhåndssalget har nådd 2,168 millioner dollar i helgen.

Shiba Inu utnytter kraften til kunstig intelligens (AI) og hypen rundt meme-myntene for å tiltrekke seg oppmerksomhet til seg selv, og det har allerede vist seg å være en stor konkurrent i kryptorommet ettersom prisen har steget hver sjette time i løpet av forhåndssalg.