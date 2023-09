Kryptomarkedsutsikter: Er Chancer en mulighet?

De fleste altcoins registrerte bemerkelsesverdige nedganger forrige uke, og falt sammen med Bitcoin i kjølvannet av US Securities and Exchange Commission (SEC) sin forsinkelse av alle spot-ETFer.

Mens prisutsiktene for noen mynter og tokens antyder ytterligere råte, mener analytikere at det kan være en mulighet til å kjøpe seg. Hva betyr det for Chancers pris? Her er en titt på hva markedseksperter sier og hvorfor dette kan være den neste kryptoperlen.

Altcoins i “mulighetssonen”

Copy link to section

Prisen på de fleste topp 50 altcoins er negativ på den ukentlige tidsrammen, selv om flere signaliserer potensiell bedring på kort sikt. Selv om tilbakegangen kanskje ikke vil se at kjøpere gjenvinner lokale topper sett i august, antyder data fra kjeden at prisene svever innenfor en region kalt «mulighetssonen».

I følge Santiment antyder de generelle markedsutsiktene at de fleste kryptovalutaer stort sett er underkjøpt i henhold til MVRV Opportunity & Danger Zone Divergence ratio.

Med altcoins for det meste undervurdert etter nylige salg, ser tradere en mulighet i tokens som DODO, GALA, MAGIC og MASK. Det er utsikter som også er vitne til i forhåndssalgsmarkedet hvor Chancer tiltrekker seg ny kapital etter en pause utløst av de kraftige nedgangene som sendte BTC til under $26k og Ethereum under $1,6k.

🫣 #Altcoins have shown some mild signs of life thus far this week, but certainly not enough to make up for big trader losses that have accumulated since June. With that said, many are seeing historic opportunities to rise, such as $DODO, $GALA, $MAGIC, $MASK, and $SRM. pic.twitter.com/pXw43vCRmt — Santiment (@santimentfeed) September 6, 2023

Hva er unikt med Chancer?

Copy link to section

Chancers appell til investorer er ned til prosjektets potensiale til å forstyrre hele online bettingindustrien, i seg selv et $80 milliarder marked som er klar for stor vekst. Å bruke blokkjedeteknologi betyr at Chancer har fordelen av å tilby en desentralisert og gjennomsiktig markedsplass for spådommer.

I motsetning til eldre spillplattformer, vil den nye blokkjede-baserte plattformen skryte av en peer-to-peer (P2P) modell som legger kontroll over spill og utbetalinger i hendene på brukerne – ikke den sentrale bookmakeren.

På Chancer kan hvem som helst lage et spill, invitere venner til å øke utbetalingen og tjene på det. Det spiller ingen rolle at arrangementet er – hvis det har et utfall som folk kan satse på, så er det spillet på – fra toppidrettsbegivenheter som Premier League, US Open og World Cup til lokale som skolekamper, lokalvalg og og så videre.

Det opprinnelige $CHANCER-tokenet gir mulighet for andre fordeler som å satse belønninger, noe som øker lokket ved å kjøpe tokens under forhåndssalget. Chancer vil lansere sin P2P-spillplattform i 2024, med planer om å gå over til en DAO-del av veikartet. Midt i prognosene for vekst i det globale betting- og gamblingmarkedet, har investorer som ønsker å posisjonere seg tidlig kjøpt mer enn $1,7 millioner verdt av $CHANCER.

Chancer Prisprognose

Copy link to section

Investorer vil vite at markedsforhold og andre rådende faktorer kan diktere sentimentet og dermed hvordan $CHANCER presterer i fremtiden. Et negativt marked kan hindre prisene, slik vi har sett de siste månedene.

Men hva kan være noen av de positive driverne til Chancer-prisen?

Notering på store kryptobørser og utbredt bruk av P2P-spillmodellen over hele verden er nøkkelen. For førstnevnte ser banen ut til å være på plass allerede etter at kryptobørsen BitMart annonserte støtte for tokenet. Kortsiktige prisspådommer for $CHANCER vil derfor inkludere en potensiell topp til $0,5 og $1 i neste oksesyklus.

Oppsidedrivere her kan være den nevnte mainnet-lanseringen fremhevet på veikartet for Q1, 2024 og det forventede oksemarkedet drevet av kryptoadopsjon utløst av mulig godkjenning av etterlengtede spot-ETFer.

For øyeblikket er prisen på Chancers token satt til å øke gjennom forhåndssalget. Det inkluderer fra gjeldende $0,011 til $0,012 når $CHANCER-salget går til trinn tre, og gjennom i senere stadier til den siste forhåndssalgsfasen når prisen vil være på $0,021.

Gitt at investorer ser en mulighet på tvers av et stort sett undervurdert marked, betyr det samme bildet brukt på Chancers revolusjonerende tilnærming til betting at det er et tegn som mange investorer vil vurdere for sine porteføljer.

For alle som er interessert i Chancer, er prosjektets offisielle forhåndssalgsside et godt sted å starte.