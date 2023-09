Indeksen for kryptofrykt og grådighet er stabil når salget av Memeainator-tokener nærmer seg

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Kryptovaluta-frykt- og grådighetsindeksen gjør det bedre enn den generelle indeksen som sporet av CNN Business. Indeksen holdt seg på det nøytrale punktet på 43 på søndag mens den generelle bevegde seg til fryktsonen på 36.

Hawkish Fed og skyhøye råoljepriser

Krypto- og aksjemarkedet står overfor mange motvinder ettersom bekymringen for økonomien fortsatt er gjeldende. I USA bestemte Federal Reserve seg for å holde renten uendret på 5,25 % og 5,50 %. Komiteen pekte også på en ny økning på 0,25 % i de kommende møtene.

Det er også energirisiko ettersom prisen på råolje fortsatte å stige. Brent, den internasjonale referanseindeksen, steg til $95 og analytikere forventer at den vil stige til $100 i løpet av de kommende ukene. Høyere energipriser gjør at inflasjonen vil holde seg på et høyt nivå lenger enn forventet.

Andre viktige råvarer stiger også. Olivenolje, levende storfe, appelsinjuice og kakao har alle steget til historiske nivåer de siste månedene. Husk at de siste dataene viste at den samlede forbrukerinflasjonen steg til 3,7 % i august, det høyeste punktet på noen få måneder.

Frykt- og grådighetsindeksen har også trukket seg tilbake på grunn av den pågående UAW-streiken og den pågående trafikkorken ved Panamakanalen.

Til tross for disse utfordringene har Bitcoin og andre kryptovalutaer holdt seg ganske bra de siste dagene. Bitcoin har holdt seg over $26 000 selv om Nasdaq 100 og S&P 500-indeksen har falt de siste ukene.

Memeainator token-salg nærmer seg

En viktig kryptonyhet å se denne uken vil være den kommende lanseringen av Memeainator-tokensalget. Memeainator, som har samlet over 19 000 Twitter-følgere på noen få uker, har som mål å bli en leder i meme-myntindustrien.

For det første fikk konseptet med meme-mynter fart i 2021 med suksessen til Dogecoin og andre mynter som Shiba Inu, Dogelon Mars og Baby Dogeoin. Siden den gang har skaperne lansert mange meme-mynter som Bonk og Pepe.

Memeainator har som mål å være den største meme-mynten i verden. Og underveis har det som mål å skape mange Memeainator-millionærer over tid. For å oppnå dette har utviklerne forpliktet seg til å investere tungt i markedsføring og bygge et økosystem.

Dessuten har de tildelt 7,5 % av alle tokens til konkurranser. En av konkurransene vil se den heldige vinneren dra til verdensrommet med Virgin Galactic, selskapet startet av Richard Branson.

Og viktigst av alt, i tillegg til meme-myntlegitimasjonen, vil plattformen inkludere noen AI-funksjoner. Som en del av denne AI-trenden vil utviklerne bruke X API og ChatGPT i fremtiden.