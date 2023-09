Bitcoin beveger seg sakte til oppsiden i dag etter at amerikanske lovgivere «oppfordret» Gary Gensler – styreleder for Securities & Exchange Commission om å godkjenne de ventende søknadene om en Spot Bitcoin ETF.

House Reps. skrev et brev til SEC denne uken

I et brev til styreleder Gensler en dag tidligere hevdet reps. Flood, Nickel, Emmer og Torres at en Spot Bitcoin ETF i sin kjerne ligner på Crypto Futures ETF som allerede har sikret regulatorisk godkjenning.

Spesielt etter å ha tapt mot Grayscale forrige måned, detaljer som Invezz dekket her, har ikke SEC en grunn til å kjempe mot en Spot Bitcoin ETF, la de til.

Faktisk er et regulert børshandlet fond i den beste interessen for å beskytte kryptoinvestorene, ifølge Husets representanter.

Etter denne utviklingen er det tenkelig at en Spot Bitcoin ETF som forventes å øke institusjonell interesse og oversette til prisstigning snart vil debutere i USA.

Men det er neppe bare et Bitcoin-spesifikt rally, med tanke på at det bredere kryptoområdet har en tendens til å bevege seg i samme retning som dets de factor-leder. Så det kommende tokenet som Memeinator kan også dra nytte av det.

Hva du trenger å vite om Memeinator

Memeinator er en nylig lansert plattform som sitter midt i hjertet av to av de raskest voksende markedene – blockchain og kunstig intelligens.

I en hvitbok på nettsiden sin sier Memeinator at målet er å dominere meme-myntmarkedet – et marked som har gjort mange mennesker rike de siste to til tre årene, men som også har skadet mange siden det er fylt med svindel og svindel.

Og det er noe Memeinator har som mål å fikse en gang for alle. Den utnytter kunstig intelligens for å lete etter de svakere meme-myntene på internett og ødelegger dem på sin reise mot fullstendig dominans.

Memeinator gikk på forhåndssalg bare denne uken og er for tiden priset til $0,011.

Memeinator (MMTR) forhåndssalg er totalt i brann

Det Memeinator eller MMTR har satt seg fore å oppnå, ser ut til å resonere godt hos kryptoentusiastene. Det er med tanke på at den allerede har samlet inn nær $335K i forhåndssalget.

Enkelt sagt, etterspørselen etter dette nye medlemmet av meme-myntmarkedet ser ut til å være sterk – og det kan oversettes til en fortsatt prisøkning.

Legg merke til at meme-mynt var et marked som ikke var verdt noe i de første ukene av pandemien, men hadde allerede blitt et marked på 20 milliarder dollar i 2022. Hvis den eksplosive veksten fortsetter fremover, vil MMTR sannsynligvis ha stor nytte, spesielt siden det er et formålsspesifikt token..

Det er også verdt å nevne her at Memeinator forventes å avslutte sitt forhåndssalg med hele 132 % økning.

For mer informasjon om Memeinator eller MMTR-mynten, besøk prosjektets nettside her.

Hvordan er Memeinator sammenlignet med sine likesinnede?

Memeinator kan bare være en bedre investering enn meme-kollegene, spesielt fordi det er relatert til kunstig intelligens som har vært all hypen i finansmarkedene helt siden Microsoft foretok multimilliardinvesteringen i OpenAI – selskapet bak ChatGPT.

I følge Statista vil AI-markedet sannsynligvis være verdt nær 2,0 billioner dollar innen 2030 mot rundt 200 milliarder dollar ved skriving. Det kunstige intelligensområdet har allerede mer enn doblet seg i løpet av de siste to årene.

Det som også er viktig å huske er at MMTR er en krypto i hovedsak. Så medvinden som kommer til å være til fordel for kryptomarkedet kan forventes å være til nytte for Memeinator også.

For eksempel signaliserte den amerikanske sentralbanken tidligere denne måneden muligheten for to rentekutt neste år. Det som i hovedsak betyr er at sentralbanken er i ferd med å være ferdig med å heve renten og gå tilbake til sakte å bli mild når det gjelder pengepolitikken.

Denne pivoten har vanligvis en tendens til å vekke interesse for de mer risikofylte innsatsene som kryptovalutaer. Så det er tenkelig at økosystemet for digitale eiendeler vil finne styrke i 2024, som også kan sippe ned til Memeinator.

Hvis du vil vite mer om forhåndssalget av MMTR og hvordan du investerer i det, klikk her for å besøke nettstedet.