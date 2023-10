Hva kan en regjeringsstans bety for Shiba Memu?

James Butterfill – forskningssjefen hos CoinShares forventer at Bitcoin vil øke hvis den amerikanske regjeringen til slutt stenger neste måned.

Hvordan kan en statlig nedleggelse hjelpe Bitcoin?

Sent på fredag undertegnet president Biden en finansieringslov som reddet regjeringen i ytterligere 45 dager. Så den amerikanske kongressen har nå frist til 17 november til å komme til enighet om finansiering.

Enkelt sagt har ikke USA avverget nedleggelsen i seg selv. Foreløpig har det bare kjøpt mer tid for House og Senatet til å fortsette diskusjonene og forhåpentligvis nå en mellomting i løpet av de neste ukene.

Hvis de mislykkes, kan imidlertid myndighetene fortsatt bli presset inn i en nedleggelse – noe som kan gi Bitcoin et støt ettersom investorer vender seg til det “digitale gullet” for tilflukt i tider med usikkerhet og ustabilitet, ifølge Butterfill.

Dette scenariet ligner på dødsfallet i gjeldstaket som ble opplevd tidligere i år, som endte opp med å styrke Bitcoin-prisene.

Og styrken i Bitcoin – tatt i betraktning at den har en tendens til å lede flokken – vil sannsynligvis også sive ned til andre krypto- tokens. Så, ved transitiv eiendom av likhet, kan en regjeringsnedleggelse forventes å øke interessen for slike som Shiba Memu.

Shiba Memu kombinerer blockchain og AI

Shiba Memu har invitert til sterk etterspørsel de siste månedene da det tilbyr eksponering mot to av de raskest voksende markedene: blockchain og kunstig intelligens.

Den nylig lanserte plattformen tilsvarer så mange som 100 markedsføringsbyråer når den bruker kunstig intelligens for å automatisere selvreklame.

Alt i alt er Shiba Memu et prosjekt som tar sikte på å maksimere markedsføringsproduktivitet og effektivitet. Men det er fortsatt bare det nest mest interessante ved det. Først er dens opprinnelige meme-mynt eller “SHMU” som driver alt den står for.

SHMU ønsker å kapitalisere på meme-myntmarkedet som utviklet seg fra tynn luft til et marked på 20 milliarder dollar i løpet av de siste tre årene.

Det opprinnelige tokenet til Shiba Memu er for tiden i forhåndssalg – detaljene om dette kan du finne på nettstedet her.

Shiba Memu (SHMU) har ennå ikke funnet veien til kryptobørs

Shiba Memu har brukt noen uker på å samle inn mer enn 3,4 millioner dollar ved å selge meme-mynten sin. Det som signaliserer er sterk etterspørsel som har en tendens til å oversettes til prisstigning på finansielle instrumenter.

AI- dashbordet er også planlagt å debutere i løpet av de kommende månedene, som mange tror vil hjelpe etterspørselsbildet ytterligere.

SHMU er en unik og kanskje en mer lukrativ investering enn sine jevnaldrende, da den potensielt kan dra nytte av en fortsatt eufori rundt kunstig intelligens – et marked som Statista anslår vil vokse omtrent ti ganger innen 2030.

Shiba Memu vil finne et hjem på kryptovalutabørser når forhåndssalget er over, noe som kan resultere i et ytterligere løft til etterspørselen og til slutt prisen.

Du kan finne mer om hvordan du investerer i Shiba Memu (SHMU) på nettsiden her.

Nok en kryptomedvind som kan hjelpe SHMU

Merk at Bitcoin økte i år da et par amerikanske finansinstitusjoner kollapset.

Og er det slått fast at bankområdet fortsatt ikke har betydelig nedsiderisiko? Ikke akkurat – sa Martin Gruenberg forrige uke – styreleder for US FDIC. Fastere inflasjon og høyere for lengre narrativ (renter) garanterer fortsatt forsiktighet når det gjelder bankene, la han til.

Disse nedsiderisikoene, hvis de virkelig innser, kan låse opp neste etappe i verdens største kryptovaluta. Og igjen – Bitcoin er som en ekstrovert på steroider. Den deltar ikke i et rally alene. Den prøver å trekke hele markedet med seg. Det kan ende opp med å bli en annen katalysator for Shiba Memu siden det i utgangspunktet er en kryptovaluta.

Det er verdt å nevne her at en SHMU er mer spennende enn sine jevnaldrende også fordi den får verdi hver dag. For eksempel koster det for øyeblikket 0,0311 dollar, og neste prisøkning kommer om 20 timer fra nå.

Vil du vite mer om Shiba Memu (SHMU)? Klikk her for å besøke prosjektets nettside.